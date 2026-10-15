URUGUAY: instalarán más radares en rutas nacionales, ministra señaló que hay hasta cinco zonas previstas

“Es el radar de fiscalización el que puede aportar a mitigar o disminuir y desalentar las infracciones, se van a seguir colocando”, señaló Lucía Etcheverry, ministra de Transporte y Obras Públicas.

La ministra de Transporte y Obras Públicas Lucía Etcheverry señaló este jueves que colocarán más radares de fiscalización de velocidad en rutas nacionales, y dijo que eso se hará con base en “indicadores objetivos, nos guste o no”.

Entrevistada en el programa Arriba Gente de Canal 10, y ante la consulta de si a los 124 radares ya instalados en las rutas se sumarían más, la ministra respondió: “Hay algunos que se van a incorporar, si”.

“En aquellos lugares donde se informa, se verifica con indicadores objetivos, nos guste o no, porque se han cuestionado, pero que técnicamente se demuestran mayores niveles de siniestralidad, y eventualmente es el radar de fiscalización el que puede aportar a mitigar o disminuir y desalentar las infracciones, se van a seguir colocando”, aseguró la titular de Transporte.

Además, Etcheverry adelanto que “hoy por lo menos hay cuatro o cinco zonas que están previstos” nuevos radares.

Lucía Etcheverry en entrevista con En Clave País

Foto: Darwin Borrelli

Radares pedagógicos

Etcheverry expresó que “muchos municipios en varios departamento piden la instalación de los llamados radares pedagógicos”, aquellos que anuncia y ubicación y marcan la velocidad a la que circulan los vehículos antes de llegar al radar de fiscalización.

“También se van a instalar en aquellos lugares en que efectivamente aporten a disminuir los problemas”, dijo Etcheverry, y destacó que hay 380 escuelas sobre rutas nacionales.

Por último, señaló que en rutas, frente a escuelas, se puede colocar “cartelería variable”, para que en los días que no hay clases la velocidad de circulación sea mayor.