Sorteo del 5 de Oro del 15 de octubre: no hubo aciertos y habrá pozos acumulados de $ 39 millones

Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se llevó a cabo en su horario habitual. Para el próximo juego habrá un pozo de Oro de $ 27 millones; el Revancha será de $ 12 millones aproximadamente.

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este jueves 15 de octubre de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche contó con un pozo de Oro de $ 17.108.604 y quedó vacante. El pozo de Plata era de $ 756.225 y tampoco tuvo aciertos. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha fue de $ 5.366.647 y también quedó vacante.

¿Qué números salieron en el Pozo de Oro?

33

34

8

36

3

Bolilla extra: 17

¿Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha?

13

24

2

34

6

Para el próximo sorteo habrá un pozo de Oro de $ 27.000.000; el Revancha será de $ 12.000.000 aproximadamente. En total, estarán en juego $ 39 millones.