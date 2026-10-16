Investigación sobre el Cáncer de Mama

En 2026, Fundación SALES celebra su 50ª Aniversario y recuerda la relevancia de la investigación científica en cáncer de mama a través de su colaboración con tres equipos de investigación.

Buenos Aires, octubre 2026.- “Octubre Rosa”, el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, se estableció en la década de 1980 para sensibilizar y crear conciencia sobre la importancia de la prevención y las pruebas de detección sistemáticas para el diagnóstico precoz del cáncer de mama, que actualmente es el segundo cáncer más diagnosticado a nivel mundial.

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres en 157 países , representando 1 de cada 4 casos de cáncer . Es el segundo cáncer más frecuente en ambos sexos, representando uno de cada 9 casos de cáncer . El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, con un estimado de 670 000 fallecimientos en 2022 , y un número desproporcionado de estas muertes ocurren en entornos con recursos limitados.

En la Argentina, es la enfermedad oncológica más frecuente entre las mujeres, con más de 20.750 nuevos casos diagnosticados y más de 6.000 muertes por año.

Fundación SALEStrabaja desde 1976 en la concientización del cáncer y el fomento de los estudios en oncología. Es en ese marco que SALEScrea Cáncer con Ciencia, para el desarrollo de programas de investigación con científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de la Argentina y con el apoyo de más de 155.000 donantes, propiciando la obtención de recursos para muchos trabajos de alto costo e inversiones.

La Fundación apoya fuertemente a los equipos de los doctores Claudia Lanari, Gabriel Rabinovich y José Mordoh, en los cuales se está trabajando en distintas líneas de investigación para encontrar nuevos tratamientos para el cáncer de mama.

La Dra. Claudia Lanari investiga cómo clasificar los tumores de mama según las moléculas que reconocen a la hormona femenina progesterona. Junto a su equipo han descubierto que un subgrupo de mujeres podría beneficiarse con un medicamento llamado antiprogestágeno y están estudiando cómo combinar este fármaco con las terapias habituales.

La Dra. Estrella Levy integra el equipo del Dr.Mordoh y trabaja con unas células llamadas Natural Killer (NKa) que están presentes en personas sanas que tuvieron alguna infección por citomegalovirus, un virus común que infecta a la mayoría de las personas en algún momento en sus vidas, pero que raramente causa una enfermedad obvia. La investigadora analizó a pacientes con cáncer de mama y encontró que si las células NKa se las vincula con algún anticuerpo terapéutico, se produce un ataque a las células tumorales y es un proceso que aumenta proporcionalmente durante el tratamiento.

En el grupo del Dr. Rabinovich trabaja la Dra. Mariana Salatino, quien sigue los pasos de su mentor y sigue estudios con la proteína Galectina- 1 en pacientes con cáncer. La Dra. Salatino investiga cómo la proteína se une a azúcares y promueve las metástasis en cáncer de mama. Los trabajos de Salatino apuntan a desarrollar una herramienta terapéutica basada en el bloqueo de Galectina-1 para frenar las metástasis y reactivar la respuesta inmunológica del paciente contra las células tumorales.

Acerca de Fundación SALES

Fundación SALES celebra en 2026 su 50º Aniversario. Fue fundada por Arturo Prins en 1976, con la ayuda de su padre, quien fue su primer presidente.

En línea con el tema impulsado por la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC), que Fundación SALES integra, “UNIDOS POR LO ÚNICO”, que coloca a las personas en el centro de atención médica, cabe destacar que, desde hace 26 años, Cáncer ConCiencia de Fundación SALES brinda apoyo a pacientes, familiares y cuidadores a través de los talleres online en alimentación, de apoyo a pacientes y a cuidadores, y de ejercicios -gratuitos y semanales- del Programa de Autocuidado, (https://cancerconciencia.org.ar/autocuidado/ ).

Estos desarrollos son posibles gracias a sus donantes individuales que acompañan los programas científicos de Fundación SALES y el CONICET.

En la actualidad, la fundación apoya fuertemente a tres equipos que investigan distintas áreas sobre el cáncer, y que están liderados por los doctores José Mordoh, Claudia Lanari y Gabriel Rabinovich.