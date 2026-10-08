Troncoso mueve la mesa política en Concordia: reunión con Cabrera y Sastre y una señal de articulación hacia 2027

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El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, recibió en su despacho al presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Concordia, Ignacio Cabrera, y al concejal de Juntos, Felipe Sastre, en una reunión que adquiere relevancia política por los protagonistas y por el momento en que se produce.

Más que una fotografía protocolar, el encuentro expone una línea de trabajo que Troncoso viene profundizando: articular a los distintos sectores que forman parte del oficialismo provincial, fortalecer los canales de diálogo y ordenar la relación política en el territorio de cara a los próximos desafíos electorales.

La presencia conjunta de Cabrera y Sastre coloca sobre la misma mesa a dos espacios que forman parte del actual esquema de alianzas que acompaña al gobernador Rogelio Frigerio, pero que también tienen intereses, estructuras y demandas propias en Concordia.

En ese escenario, la reunión puede leerse como una señal de madurez política y búsqueda de coordinación territorial, especialmente en una ciudad de fuerte peso electoral dentro de Entre Ríos.

El encuentro también se produce después de un hecho relevante para LLA Concordia. El sábado 26 de septiembre, la Junta Electoral proclamó a Ignacio Cabrera como presidente de La Libertad Avanza en el departamento, luego de que la segunda lista resolviera no participar de la compulsa prevista para octubre.

La nueva conducción de LLA abre así una etapa diferente para el espacio libertario local y la reunión con Troncoso representa, en términos políticos, el reconocimiento de ese nuevo escenario institucional. Para el Gobierno provincial, mantener un vínculo fluido con la estructura libertaria resulta central dentro del esquema de alianzas que se viene construyendo.

Sastre, el otro componente de la mesa

La presencia del concejal Felipe Sastre, identificado con el espacio de Juntos que acompaña al gobernador Frigerio, completa una fotografía que tiene un claro contenido político: Troncoso reunió en una misma instancia a representantes de dos sectores que necesitan mantener canales abiertos de diálogo y coordinación.

No se trata solamente de administrar diferencias. También implica construir mecanismos de cooperación en el territorio, donde las demandas locales, las gestiones institucionales y las futuras definiciones electorales pueden cruzarse cada vez con mayor intensidad.

En ese sentido, la tarea de Troncoso aparece vinculada a una estrategia de articulación política permanente, procurando que las diferencias propias de cada espacio no se transformen en obstáculos para la gestión provincial.

Para LLA, la reunión significa además la posibilidad de profundizar su interlocución con el Gobierno provincial después de haber consolidado su conducción departamental. Para Juntos, representa la continuidad del diálogo con uno de los principales operadores políticos del Ejecutivo entrerriano.

Una mesa que empieza a mirar hacia 2027

Aunque todavía falta tiempo para las definiciones electorales, el movimiento político en Concordia ya comenzó. Los distintos espacios empiezan a reorganizar sus estructuras, medir fuerzas, consolidar liderazgos y establecer canales de comunicación.

En ese contexto, Troncoso viene ocupando un papel cada vez más visible en la articulación territorial del oficialismo, con reuniones que exceden la lógica estrictamente administrativa y adquieren una dimensión política.

La reciente incorporación de Luciano Dell’Ollio, exsecretario de Gobierno de la gestión de Francisco Azcué, como asesor de Troncoso se inscribe también en ese proceso de construcción y ampliación de vínculos políticos.

La reunión con Cabrera y Sastre deja, por lo tanto, una señal concreta: el oficialismo provincial busca llegar a la próxima etapa con sus espacios conversando, sus referentes vinculados y su estructura territorial en funcionamiento.

En política, muchas veces las decisiones importantes comienzan antes de que aparezcan las candidaturas. Y en Concordia, la mesa de diálogo ya está servida.

Análisis Litoral