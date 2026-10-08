CONCORDIA: LA COOPERATIVA ELÉCTRICA CONTINÚA TRABAJANDO PARA NORMALIZAR EL SERVICIO TRAS EL TEMPORAL

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La Cooperativa Eléctrica de Concordia continúa trabajando para relevar y reparar los daños provocados por el fuerte temporal registrado durante la noche, que afectó distintos sectores de la ciudad y zonas aledañas.

Inmediatamente después del fenómeno, el personal de guardia comenzó con las tareas de emergencia. Durante toda la madrugada y las primeras horas de la mañana se realizaron relevamientos, maniobras y reparaciones sobre las redes de media y baja tensión, con el objetivo de recuperar progresivamente el suministro.

La magnitud del temporal (en algunos lugares se menciona que las ráfagas alcanzaron los 130 km/h) generando daños de distinta consideración y que durante la jornada continuará el relevamiento de las instalaciones afectadas.

Uno de los sectores más afectados por la magnitud de los daños es la zona de Yeruá, donde la caída de un árbol sobre la red eléctrica provocó la rotura de crucetas y ménsulas de hormigón. Por las características de los daños, las tareas de reparación requieren una intervención de mayor complejidad.

A su vez, la línea que alimenta desde San Salvador hacia Concordia permaneció fuera de servicio durante parte de la madrugada. Luego de las maniobras realizadas por los equipos de trabajo, a las 2:15 se logró normalizar este vínculo de alimentación, permitiendo recuperar progresivamente el servicio en distintos sectores.



Durante la madrugada también se avanzó con la normalización de otros puntos afectados. A las 2:45 se normalizó la subestación del barrio Nebel, mientras que a las 3:45 se logró recuperar el suministro en el sector de la cancha de Nebel y desde San Lorenzo hacia el sur.

Asimismo, se logró normalizar el suministro en Osvaldo Magnasco y se avanzó en la recuperación de sectores de Villa Adela, Parque Industrial, Benito Legerén y La Lomada, además de zonas vinculadas al centro comercial de Villa Adela.

No obstante, si bien se logró avanzar en la normalización de numerosos sectores durante la madrugada, todavía permanecen afectaciones puntuales y continúan las tareas de relevamiento y reparación.

El operativo se desarrolla con personal propio y con la colaboración de empresas de servicios y empresas contratadas que trabajan habitualmente junto a la Cooperativa.

Debido a la cantidad y complejidad de los daños, algunos usuarios podrían continuar sin suministro durante parte de la jornada. Las tareas continuarán durante el día con el objetivo de avanzar en la normalización progresiva del servicio, siempre que las condiciones climáticas permitan trabajar con seguridad.

Desde la Cooperativa Eléctrica se solicita a la comunidad extremar las precauciones ante la presencia de cables, postes o instalaciones eléctricas dañadas y evitar acercarse a estos sectores, debido al riesgo que representan.