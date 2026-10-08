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Yanina Barbona debería ser hoy la presidenta legal del justicialismo concordiense. Pero una denuncia por violencia de género cajoneada, una causa por usurpación y una normalización trucha a espaldas de la lista que ganó en 2024, terminaron de convertir al partido en una cueva.

Por Redacción – Análisis Litoral

Hay dos crisis en el peronismo entrerriano. No las confundan.

Una es la de Paraná, la del 13 de junio: expulsiones, pases de factura, el fantasma de Kueider y la rosca por 2027.

La otra es la de Concordia. Y es una cloaca. Ya no es interna. Es una crisis moral, policial e institucional que avergüenza al peronismo en su conjunto.

Lo que pasó el martes 6 de octubre, en la sede del PJ Concordia, no fue una reunión. Fue una emboscada. Citaron a Yanina Barbona, la vicepresidenta electa, para intentar dormirla. Para que se siente y sea cómplice de su propio entierro político.

Y ahí quedó expuesto el grado de podredumbre y beligerancia al que llegaron: ni siquiera una denuncia formal por violencia de género los detiene.

Una lista ganada en las urnas, pateada en el piso

El PJ Concordia desde 2023 luego de la historica derrota en 2023, estaba muerto. Acéfalo. Sin conducción. Destruido por los mismos que hoy quieren volver.

Se llamó a internas. Y contra todo pronóstico, apareció la militancia de verdad. La de las unidades básicas, la que no cobra. Fue a votar. Y eligió una lista. En esa lista estaba Yanina Barbona, la primera mujer en la historia en llegar a la vicepresidencia del PJ local. A pulmón. Sin padrinos.

El estatuto es clarísimo. La ley electoral es clarísima. Si cae el presidente, asume la vicepresidenta. Se llama corrimiento. Se llama legalidad. Se llama respeto al voto.

Pero no. Eso acá no ocurrió.

Lo que ocurrió fue lo que este medio mostró con cámaras y denuncia policial en noviembre de 2025: un asalto nocturno. Gente entrando de madrugada a la sede, cambiando cerraduras, tomando el edificio como si fuera un botín de guerra. Con la Policía de Entre Ríos custodiando la puerta para que no se maten entre ellos.

Caratulado como presunta usurpación. Con nombres y apellidos notificados: Javier Orduna, Facundo Pérez, Sabrina Masariche, Fabián Adente, Ana Mengarelli, Andrea Brassat y Agustín Cáceres.

¿Esto es renovación? Esto es avasallamiento vulgar. Patoterismo puro.

La denuncia que el PJ enterró bajo la alfombra

Y en el medio de ese asalto, lo más deplorable.

El 27 de octubre de 2025, Yanina Barbona tuvo que concurrir a la Comisaría Tercera de Concordia a denunciar por violencia de género a Javier Orduna, el abogado del PJ, congresal y referente del PAR.

No fue una discusión. Fueron insultos, burlas, aprietes: “Cualquier cosa la escrachamos por las redes”, “Espero no verte más después del 27, mamita”.

Una mujer denunciando a un operador del partido.

¿Qué hizo el PJ? Nada. Silencio total. No hubo actuación de oficio. No hubo medidas cautelares. No hubo una sola muestra de sororidad (es la solidaridad, el apoyo mutuo y la alianza entre mujeres, en especial frente a la desigualdad y la violencia de género), de contención, de justicia.

Peor: el denunciado fue uno de los que entró de noche a tomar la sede. Y hoy el partido lo sigue conteniendo, lo esconde, lo protege con un “ya renunció”.

¿Con qué cara hablan de Ley Micaela? ¿Con qué cara hablan de peronismo feminista y de la mujer como protagonista? Hipocresía en estado puro.

Pisotearon al militante

Pero hay algo aún más grave que la violencia. Es la traición al votante.

Cuando le dicen a Barbona que van a completar los 15 cargos con “militantes afiliados o no al PJ”, porque algunos de la lista ganadora tienen “problemas legales” o “incompatibilidad laboral”, lo que están diciendo es brutal:

Están cagándose en el afiliado que fue a votar en 2024.

Ese militante verdadero, el que creyó que todavía se podía votar, que se bancó la cola, que puso el voto de confianza cuando el partido estaba en ruinas, hoy se entera que su voto no vale nada. Que su lista ganadora va a ser reemplazada por una lista armada a dedo en una mesa chica, por una junta normalizadora que nadie votó y cuya legitimidad nadie puede mostrar.

Es una estafa. Una estafa a la democracia interna. Una puñalada por la espalda al único capital que le quedaba al PJ: su militancia.

El martes: la quisieron quebrar

Este martes pasado quisieron quebrarla. Que se sume “como si nada hubiese pasado”. Que sea cómplice.

Y ella no. Se plantó. Les tiró en la cara sus más de 15 años de militancia real, nunca a dedo, siempre electa. Les reclamó lo que es suyo por derecho: la presidencia del PJ Concordia. Y les puso sobre la mesa la única prueba que la protege de la patota: sus denuncias.

La respuesta fue de manual del viejo PJ decadente: “Orduna ya no está”. Sin sanción. Sin Tribunal de Disciplina. Un encubrimiento.

Y ahora le dicen que espere hasta el martes 13. El mismo día del Congreso Provincial. La quieren cansar. La quieren sola.

Basta. Que se haga justicia de una vez

Esta junta normalizadora, si tiene un mínimo de vergüenza, tiene que hacer cuatro cosas, según Yanina (que fue entrevistada por este medio totalmente devastada donde se tuvo que insistir periodísticamente para que pueda expresar su indignación) :

1. Muestre los papeles. ¿Quién los nombró? ¿Con qué resolución provincial? ¿O son una junta de facto?

2. Saquen al denunciado. No se puede normalizar con un denunciado por violencia de género sentado en la mesa. Apartamiento preventivo inmediato de Javier Orduna hasta que la Justicia hable.

3. Respeten el voto del afiliado. La única lista legal es la que ganó en 2024. Corrimiento de cargos ya !!. Yanina Barbona es la presidenta legal del PJ Concordia. Punto.

4. Den la cara. Publiquen la lista ganadora, el acta de proclamación, los nombres. Que la sociedad de Concordia vea quién ganó y a quién quieren borrar.

Lo que le hicieron a Yanina Barbona es el retrato perfecto de por qué el peronismo perdió y por qué Concordia está como está. Un club de varones violentos, donde el voto del militante se pisotea y la denuncia de una mujer se cajonea.

Si no son capaces de hacer justicia en su propia casa, si no son capaces de respetar a una compañera y al afiliado que los votó, ¿con qué autoridad moral van a golpear la puerta de un vecino para pedirle el voto?

El peronismo de Concordia no aguanta más operadores de la decadencia.

Que sea justicia. Ahora. Por el bien de la democracia.