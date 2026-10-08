Algunos empiezan a tomar coraje: Gustavo Guzmán, “Hay que desterrar el uso de las candidaturas para tener fueros”

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“Necesitamos imperiosamente discutir formas de hacer política hoy dentro del peronismo, ese plan tiene que estar y tiene que estar muy explícitamente marcado en función de sus prioridades, y en función de eso avanzar con las mejores compañeras, los mejores hombres que permitan generar esa representatividad” manifestó el dirigente peronista Gustavo Guzmán, a Radio RD 99.1, de Paraná

“Octubre deja un margen de un año en función de las próximas elecciones. Sacando obviamente cualquier especulación de que haya adelantamiento o no en nuestra provincia, hay algo que está claro, que es que en octubre va a haber elecciones para renovar todas las autoridades a nivel nacional y tal vez a nivel provincial y local”, dijo Guzmán.

”Esa es una decisión que tiene el gobernador en función del cronograma electoral de la provincia, donde resguarda la facultad de poder hacerla en conjunto con las nacionales o desdoblar la elección”.

“Obviamente el peronismo está en un proceso de búsqueda de alguna especie de síntesis que le permita estar competitivo y tener una propuesta clara de cara a la sociedad, de cara a la próxima elección”.

”A nuestro grupo lo van a encontrar siempre trabajando para encontrar una forma de transformar la sociedad en función de generar, si estamos hablando de la ciudad, los servicios y la dignidad que todos los sectores, independientemente de donde viva uno en la ciudad, pueda tener. Una sociedad en la cual nosotros no nos vamos a resignar nunca, que cada uno puede vivir mucho mejor en el lugar donde está, donde vive, donde se desarrolla, donde cría su familia. Con respecto a eso, nosotros somos militantes políticos, lo hemos sido toda la vida”.

“Así que nos encontrará en función de la militancia, de trabajar en un espacio que nos permita fundamentalmente discutir ideas, generar proyectos y evaluar alternativas en función de las soluciones a los problemas, que creo que esto es fundamental en una etapa electoral donde tendría que discutirse fundamentalmente ideas, dónde quiere uno llevar la ciudad, cómo quiere uno que vivan sus vecinos, y en qué puede servir para que la construcción esa llegue a buen puerto”.

“Creo que este grupo que gobernó la ciudad en dos oportunidades dejó una impronta muy fuerte en función del desarrollo de sus barrios y de sus servicios en los barrios. Esto prácticamente no ha sido superado, por la enorme lista de obras de gran magnitud que dieron a la ciudad el contexto del cual hoy se enorgullece. Puedo hablar del Thompson, puedo hablar de accesos a la ciudad, y fundamentalmente esas pequeñas, tan importantes obras que el vecino puede disfrutar, como es cloaca, el agua corriente, obviamente el asfaltado. Hay un antes y un después de vivir en una calle de brosa o de tierra a pasar a vivir en una calle de asfalto. Todas esas pequeñas grandes obras que dignifican al vecino y fundamentalmente generan las condiciones necesarias para que las familias puedan desarrollarse de una manera adecuada. Ese es el gran ítem aspiracional que todos los que estamos en el grupo siempre tenemos. El concepto ese de trabajar en función fundamentalmente del vecino que viene postergado con sus servicios y que necesita tener la calidad de vida que tal vez tienen otros vecinos de la ciudad o han adquirido otros vecinos de la ciudad en el paso del tiempo.”

“Indudablemente va a ser distinta la contienda si no hay PASO. La PASO es una herramienta de selección de internas que todos los partidos simultáneamente realizaban. Si hay eliminación de las PASO, cada espacio político, agrupamiento político, línea partidaria, va a tener que encontrar los mecanismos para hacer esa selección.”

“Dentro del sector, Solanas en su momento planteó que su etapa electoral estaba concluida y se buscó dentro del espacio renovar en otros compañeros, en otras compañeras, una situación política de exposición pública, o sea, de candidaturas. Creo que Julio fue un ejemplo en esto. Tal vez siguió siendo diferente, por eso tal vez uno lo respeta y en cierta manera lo admira, porque hace cuestiones que los demás no, y plantea una forma de hacer política que los demás no la tienen, fundamentalmente la política como un servicio público.”

“Cuando uno repasa dirigencia del sector o dirigencia peronista, ve que indudablemente el espacio tiene otra forma de hacer política y de concebir la herramienta del Estado en función principalmente del vecino o del ciudadano. No ha sido así en otras expresiones políticas que han priorizado, tal vez, pausas netamente personales o ambiciones puramente personales que luego se fueron manifestando en hechos directivos, como por ejemplo lo del ex senador Kueider.”

“Necesitamos imperiosamente discutir formas de hacer política hoy dentro del peronismo, más allá de la idea de una sociedad, que eso también, ese plan tiene que estar y tiene que estar muy explícitamente marcado en función de sus prioridades, y en función de eso avanzar con las mejores compañeras, los mejores hombres que permitan generar esa representatividad.”

“No puede haber un divorcio en la representatividad del pueblo peronista y su dirigencia.”

“Hay dos cuestiones que son fundamentales. Una, hay que erradicar el entender el Estado como un botín de guerra para generar beneficios personales. Eso ya es grave. Y el Estado es una herramienta de transformación, indudablemente, para que el ciudadano, la sociedad, pueda desarrollarse y vivir mejor. Y otra cuestión que hay que desterrar es usar las candidaturas para tener fueros, un cierto cobijo judicial por eventuales problemas judiciales. Eso también hay que erradicarlo dentro de las expectativas de candidaturas dentro del peronismo.”

“Tenemos que salir a convocar a una ciudadanía que nos tiene que ver con una fuerte vocación de servicio, fundamentalmente nos tiene que ver con ganas de eliminar privilegios que en otros tiempos fueron muy notorios a la hora de gobernar.”

Kicillof candidato

“Yo creo que Kicillof es como el candidato natural que tiene el peronismo, que reúne algunas condiciones que son fundamentales y para los que no somos muy exigentes en función de los valores o las cualidades personales, nos alcanza, como por ejemplo, es una persona honesta. Así lo ha manifestado en reiteradas oportunidades que le ha tocado administrar la cuestión pública y con cargos no menores, al contrario, con cargos de muchísima relevancia. Entonces, esto en un escenario actual, donde muchísimos dirigentes están sospechados, ser una persona que haga culto de la honestidad es muy importante.”

“Y otro es la experiencia. Uno siempre pretende que a la hora de elegir quién va a conducir, sea una persona que tenga experiencia, porque en base a su experiencia seguramente van a estar los buenos resultados, producto de los aciertos y también de los desaciertos. Digo, esto no es menor para que no tengamos sorpresas de eso que por ahí el Papa Francisco decía, los que no tienen historia.”

“Sospechar de los que no tienen historia, porque cuando llegan tienen esa iniciativa de creer que es todo fundacional y que fundamentalmente son ellos los que logran o no generar un rumbo. Yo creo que el periodismo es una consecuencia de trabajos de décadas, de militantes, de vecinos con muchísima vocación de servicio que fueron transformando sus lugares donde viven en función de un lugar mejor. Esto no es negociable para mí a la hora de ver candidatos con posibilidades como por ejemplo de Axel Kicillof.”

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