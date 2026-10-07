Operativo de control vehicular en los accesos a Concordia: secuestraron cocaína y marihuana y hubo un detenido

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Durante la jornada se llevó a cabo un amplio operativo de control vehicular y de colectivos en los distintos accesos a la ciudad de Concordia, con especial despliegue sobre la Ruta Provincial 4. Del procedimiento participaron efectivos de distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia, junto con personal especializado y el can antinarcóticos.

En el marco de los controles fueron inspeccionados colectivos que trasladaban trabajadores hacia zonas de cosecha de frutas. Los pasajeros descendieron de las unidades para ser identificados y exhibir sus pertenencias.

Durante uno de estos procedimientos, los efectivos observaron que uno de los pasajeros llevaba en su billetera varios envoltorios de nylon de color blanco. Ante esta situación intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó el correspondiente test de campo. El resultado fue positivo para cocaína, encontrándose la sustancia fraccionada en envoltorios, presuntamente destinada a su comercialización. La droga fue secuestrada formalmente.

Posteriormente, el can detector de narcóticos marcó posible presencia de estupefacientes en una riñonera perteneciente a otro de los pasajeros y también en el bolsillo derecho del pantalón de un tercer hombre.

Ante estos indicios, se solicitaron las correspondientes órdenes judiciales de requisa personal. Una vez autorizadas, los efectivos procedieron a realizar los procedimientos, logrando el secuestro de envoltorios que contenían marihuana y cocaína.

Por disposición del fiscal Martín Núñez, uno de los involucrados quedó aprehendido, mientras que los otros dos hombres fueron trasladados para su correcta identificación. Asimismo, se dispuso el secuestro de las sustancias estupefacientes halladas durante el operativo.

El procedimiento forma parte de los controles preventivos implementados en los accesos a Concordia, con participación conjunta de distintas áreas de la Policía de Entre Ríos.