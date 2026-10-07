¿Con qué autoridad? El interrogante que deja el planteo de Cielo Petit sobre el peronismo

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Los señalados por la Doctora Cielo Petit bien pueden responder con una pregunta legítima: ¿con qué autoridad, o en representación de quién, habla esta señora para cuestionar candidaturas? ¿Tiene la suficiente trayectoria dentro del peronismo para erigirse en evaluadora del armado electoral?

La exdiputada provincial fijó posición sobre la reconstrucción del peronismo y cuestionó las declaraciones del exdiputado Néstor Loggio, bajo el título “Concordia no acepta tutelas ni candidaturas apresuradas”. Allí sostuvo que no es momento de definir nombres para 2027 y que hay que priorizar la unidad, la autocrítica y un proyecto colectivo.

Hasta ahí, un discurso conocido. El problema es el contexto.

Petit habla de madurez y de construcción colectiva cuando el peronismo entrerriano llega a esta instancia totalmente atomizado, desconcertado y sin credibilidad ante su propia militancia. Una militancia que, como se ve todos los días en las redes sociales, ya no les cree y que directamente aborrece este tipo de posicionamientos vacíos.

Por suerte, al final de su comunicado convoca a plantear “ideas” superadoras de cara a las próximas elecciones. Ideas que hasta ahora no aparecieron.

Lo que no termina de entender parte de la dirigencia es que la sociedad no quiere tutores ni declaraciones altisonantes sobre Concordia como “motor político”. Quiere respuestas. Y el peronismo, después de la paliza histórica de 2023, sigue sin darlas.

Si no hay autocrítica real y si se sigue subestimando el enojo de la base, es muy probable que las urnas vuelvan a castigarlos con la misma dureza.

Por Análisis Litoral