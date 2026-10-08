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Fermín Tristán lanzó su candidatura a intendente de Villa Paranacito

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Tiene 43 años, nació y creció en la localidad y se presenta por primera vez como candidato a intendente. Acompaña el proyecto político de Rogelio Frigerio y trabaja junto a un equipo que recorre a pie el pueblo, las islas y los parajes para conocer las necesidades de los vecinos y construir propuestas.

Fermín Tristán anunció su candidatura a la intendencia de Villa Paranacito con una propuesta centrada en la cercanía con los vecinos, la mejora de la infraestructura y la generación de oportunidades de educación y trabajo. A sus 43 años, decidió dar este paso con el objetivo de aportar al desarrollo del lugar donde nació y creció.

“Acá sabemos lo que significa vivir entre el río, la isla y los caminos que nos unen. También sabemos que hay problemas de todos los días que necesitan atención. Quiero empezar por escucharlos: a quienes viven en el pueblo, en la isla y en cada paraje”, expresó en el mensaje con el que presentó su candidatura.

Tristán acompaña el proyecto político de Rogelio Frigerio y viene trabajando con un equipo que realiza recorridas a pie, conversa con las familias y releva sus necesidades. Ese contacto directo es el punto de partida para definir prioridades y elaborar propuestas que contemplen tanto al casco urbano como a las zonas de islas y parajes, donde las distancias y las dificultades de acceso atraviesan la vida cotidiana.

Entre sus ejes de trabajo se encuentran los caminos, los accesos, el transporte, los puntos de embarque y la conectividad digital. La intención es vincular las mejoras de infraestructura con necesidades concretas: llegar a la escuela, acceder a la atención de salud, trasladarse al trabajo y comercializar la producción. En ese marco, propone estudiar alternativas de transporte que faciliten la conexión entre los parajes y el pueblo.

La educación y las oportunidades para los jóvenes también ocupan un lugar central. Su propuesta apunta a acompañar la finalización de los estudios secundarios, gestionar formación en oficios vinculada con la actividad local y facilitar el acceso a la educación superior y a distancia. El objetivo es que los jóvenes cuenten con herramientas para desarrollar sus proyectos en Paranacito y que quienes se vayan a estudiar encuentren oportunidades para regresar.

En materia económica, propone trabajar junto a productores, comerciantes, prestadores turísticos y emprendedores para fortalecer la actividad local y generar más oportunidades de empleo. Para ello, plantea facilitar el acceso a capacitación, financiamiento y nuevos canales de comercialización, e impulsar un turismo sustentable que genere ingresos para las familias y preserve el entorno natural y la identidad isleña. Su propuesta también incluye la regularización de terrenos y el acceso a la tierra, con el objetivo de brindar mayor seguridad a las familias y facilitar el acceso a lotes en condiciones de pago accesibles.

“Conozco muchas de las problemáticas que atraviesa Paranacito y quiero profundizar en cada una de ellas, escuchando a los vecinos y buscando soluciones concretas”, señaló. En ese camino, continuará recorriendo la localidad junto a su equipo para identificar prioridades y avanzar en propuestas que den respuesta a las necesidades de la comunidad.

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