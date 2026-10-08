Alerta por tormentas y lluvias fuertes en 11 provincias: el SMN eleva a nivel naranja a Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires

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Un sistema de baja presión transita sobre Argentina desatando condiciones de tiempo severo. Múltiples alertas, desde nevadas atípicas, contrastes térmicos de hasta 40 °C entre la Patagonia y el norte, vientos intensos, lluvias destacadas y tormentas fuertes.

El avance de un sistema de baja presión por el norte patagónico y centro del país, sumado al importante contenido de humedad del aire, y al contraste térmico de las masas de aire (en simultáneo el norte argentino con máximas de hasta 38-40 °C, y el norte patagónico en 1 °C en la tarde de este miércoles 7), propone condiciones de inestabilidad extrema.

Dado este escenario tan dinámico, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta meteorológica en al menos 11 provincias por lluvias y tormentas de fuertes a severas (amarilla y naranja), y en 4 provincias por ráfagas de viento fuerte.

Estos anuncios oficiales, sumados al pronóstico de Meteored Argentina, tienen como intención primordial invitar a la población y autoridades a tomar medidas preventivas según la zona, informarse sobre los fenómenos que estarán activos en cada caso, prestando especial atención este miércoles 7, para reducir al mínimo posible el impacto en la rutina de millones de habitantes.

Lluvias abundantes en el norte de la Patagonia

El impacto inicial de este sistema ocurre en la región de Cuyo y el norte de la Patagonia. En primera instancia se dieron nevadas fuertes y persistentes en la cordillera de Neuquén, Mendoza y San Juan, con acumulados que superaron puntualmente los 70 centímetros durante el martes 6, y las primeras tormentas fuertes a severas en el sur de Mendoza, sur de Córdoba y el oeste de La Pampa.

Se destaca bajo alerta naranja por lluvias persistentes la provincia de Río Negro, con acumulados de hasta 40 mm, que pueden ser superados de forma local en los valles y el llano. Mientras tanto en la zona cordillerana no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve.

Alerta amarilla y naranja por lluvias abundantes en el norte de la Patagonia.

Rige alerta amarilla para Neuquén por lluvias persistentes y de variada intensidad, con acumulados de hasta 30 mm, y nevadas en las zonas más altas debido a las bajas temperaturas que invaden la región. En la zona de la meseta rionegrina el descenso térmico será notable, con valores bajo cero.

Tormentas severas y alerta naranja en 5 provincias

A medida que el eje del sistema avance durante la mañana, mediodía y comienzo de la tarde, hacia la llanura de la región Pampeana, la inestabilidad se va a potenciar. Las provincias de: San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y también hacia la tarde y noche Corrientes, Santiago del Estero y Chaco, experimentarán el desarrollo de celdas convectivas de rápido crecimiento.

Rige alerta naranja por tormentas fuertes, puntualmente severas, para: el noreste de La Pampa, Córdoba, sur de Santa Fe y de Entre Ríos, el centro-oeste y norte de la provincia de Buenos Aires (incluye al AMBA).

El Área Metropolitana de Buenos Aires está incluida en la zona de alerta naranja. A media mañana llegarán las primeras tormentas aisladas, e intensificándose en torno al mediodía y la tarde, como los momentos más activos según el modelo ECMWF, entrando en alerta del SMN.

Alerta por tormentas fuertes a severas, para este miércoles 7 de octubre. Créditos: SMN

Las tormentas tienen potencial para dejar ráfagas fuertes, ocasionalmente destructivas asociadas a corrientes descendentes, intensa actividad eléctrica, se destaca sobre todo la importante caída de agua en cortos periodos (acumulados entre 50 y 80 mm). La alta energía potencial disponible favorecerá la formación de granizo de diversos tamaños de manera local.

Alerta por tormentas fuertes a severas en la región Pampeana, Central, Litoral y parte del NEA, con acumulados que pueden superar los 80 mm de manera puntual.

Se suman en alerta amarilla por tormentas fuertes con acumulados de entre 20-50 mm, el resto de la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos, el este de Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.

Alerta por viento en Buenos Aires y el NOA

El sudeste y este bonaerense se mantiene en alerta amarilla por lluvias (hasta 50 mm), y viento en la zona costera con ráfagas de hasta 70 km/h (localmente superiores), de la dirección este por la noche del miércoles 7.

Alerta por ráfagas de viento en Buenos Aires, con ráfagas del este por la noche del miércoles 7.

Además, la cordillera del NOA se destaca por ráfagas de hasta 100 km/h del oeste durante la tarde, las zonas más altas de Salta, Catamarca y La Rioja.