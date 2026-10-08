Las dramáticas imágenes que muestran la magnitud del aluvión que golpeó a Chile

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Videos registrados durante la emergencia muestran la fuerza del torrente que recorrió distintos sectores de Las Condes.

Las fuertes lluvias que afectan a la zona centro-sur de Chile provocaron este jueves un aluvión en Las Condes, en el sector precordillerano del este de Santiago. El torrente de agua y barro descendió por calles empinadas y arrastró vehículos y buses, en una emergencia que también dejó viviendas afectadas.

Las imágenes y los videos registrados en la comuna muestran la fuerza con la que el agua avanzó por las calles, mientras las precipitaciones complicaban la situación en distintos sectores de la capital chilena.

El director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Miguel Muñoz, explicó que el episodio se produjo por la activación de quebradas en la comuna. “Por intensas precipitaciones se está registrando un aluvión en la comuna de Las Condes, esto a efecto de la activación de quebradas en la comuna”, informó.

Las impactantes imágenes del aluvión que golpeó a Las Condes

El presidente de Chile, José Antonio Kast, también se refirió a la emergencia a través de su cuenta en la red social X. “Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro”, señaló.

El mandatario agregó que las autoridades de distintos organismos “se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes” y aseguró que se mantenía en contacto para recibir información sobre el impacto de la emergencia.

Mientras avanzaba el operativo, los registros audiovisuales permitieron observar la magnitud del fenómeno en las calles de Las Condes, donde el agua y el barro arrastraron vehículos. La situación se produjo en el contexto de las intensas precipitaciones que afectan a la zona centro-sur del país.