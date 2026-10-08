Las dramáticas imágenes que muestran la magnitud del aluvión que golpeó a Chile

Videos registrados durante la emergencia muestran la fuerza del torrente que recorrió distintos sectores de Las Condes.
Las fuertes lluvias que afectan a la zona centro-sur de Chile provocaron este jueves un aluvión en Las Condes, en el sector precordillerano del este de Santiago. El torrente de agua y barro descendió por calles empinadas y arrastró vehículos y buses, en una emergencia que también dejó viviendas afectadas.
Las imágenes y los videos registrados en la comuna muestran la fuerza con la que el agua avanzó por las calles, mientras las precipitaciones complicaban la situación en distintos sectores de la capital chilena.
El director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Miguel Muñoz, explicó que el episodio se produjo por la activación de quebradas en la comuna. “Por intensas precipitaciones se está registrando un aluvión en la comuna de Las Condes, esto a efecto de la activación de quebradas en la comuna”, informó.
Las impactantes imágenes del aluvión que golpeó a Las Condes
El presidente de Chile, José Antonio Kast, también se refirió a la emergencia a través de su cuenta en la red social X. “Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro”, señaló.
El mandatario agregó que las autoridades de distintos organismos “se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes” y aseguró que se mantenía en contacto para recibir información sobre el impacto de la emergencia.
Mientras avanzaba el operativo, los registros audiovisuales permitieron observar la magnitud del fenómeno en las calles de Las Condes, donde el agua y el barro arrastraron vehículos. La situación se produjo en el contexto de las intensas precipitaciones que afectan a la zona centro-sur del país.
TRONCOSO MUEVE LAS FICHAS EN CONCORDIA: ¿ORDENANDO LA CASA PARA 2027?
No fue una foto más.
El ministro de Gobierno Manuel Troncoso recibió a Ignacio Cabrera, flamante presidente de La Libertad Avanza en Concordia, y al concejal de Juntos Felipe Sastre.
Tres nombres. Dos espacios. Una misma mesa.
La lectura política es inevitable: el Gobierno provincial empieza a aceitar la relación con sus aliados en Concordia y a ordenar el tablero antes de que la discusión electoral se vuelva inevitable.
Cabrera llega fortalecido después de asumir la conducción departamental de LLA. Sastre representa al sector de Juntos ligado al gobernador Rogelio Frigerio.
Y Troncoso aparece en el medio, haciendo lo que la política hace cuando se acercan tiempos de definiciones: hablar, juntar, acomodar y mirar un poco más allá de la coyuntura.
Todavía nadie habla oficialmente de 2027.
Pero en política hay reuniones que parecen administrativas… hasta que uno mira quiénes están sentados a la mesa.
Y esta mesa, claramente, no fue puesta por casualidad.
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🚨 VERGÜENZA EN EL PJ CONCORDIA 🚨
La querían dormir. La citaron para que sea cómplice de su propio entierro político. Pero no pudieron.
Yanina Barbona es la VICEPRESIDENTA ELECTA, la primera mujer en la historia del PJ local. Por estatuto y por ley, HOY debería ser la PRESIDENTA LEGAL tras la caída de Ruiz Díaz.
¿Qué hicieron?
👉 Tomaron la sede de noche, cambiando cerraduras.
👉 Cajonearon una DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO contra Javier Orduna.
👉 Y ahora quieren armar una lista A DEDO con afiliados y NO afiliados, pisoteando el voto del militante que sí fue a votar en 2024.
¿Así quieren volver? ¿Con patota, con violencia y cagándose en sus propias afiliadas?
El peronismo dice defender a las mujeres y a la democracia interna, pero en Concordia hace todo lo contrario. Es un club de varones.
Basta de impunidad. Que sea justicia.
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¿Vos qué opinás? ¿Tiene que asumir Barbona como presidenta?
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"¡Callate la boca!": escándalo en el tercer plenario que debate la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Todo fue cruces, tensión y gritos. La diputada K Florencia Carignano a los gritos, en modo Moria: "El decorado se calla". #AnalisisLitoral, #PoliticaArgentina, #Argentina, #Milei, #Gobierno, #LibertadAvanza, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Noticias, @jmilei, @llaoficial, @infobae, @clarincom, @lanacion, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @a24com, @eloncecom