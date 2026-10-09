LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN SERÁ SEDE DE LA III JORNADA INTERNACIONAL DE TURISMO

El encuentro se realizará el 15 de octubre en Concordia y reunirá a especialistas y referentes de Argentina, Uruguay y Chile para abordar los desafíos y oportunidades del turismo regional. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa.
La Facultad de Ciencias de la Administración UNER), junto con el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y la Subsecretaría de Turismo de Concordia, llevará adelante la III Jornada Internacional de Turismo, un encuentro orientado al intercambio de experiencias y la reflexión sobre el turismo y su vinculación con el desarrollo regional.
La actividad se realizará el 15 de octubre, de 8:30 a 16:30 h, en la Facultad de Ciencias de la Administración, ubicada en Monseñor Tavella 1424, Concordia.
Ejes Temáticos de la Jornada:
Se abordarán cuatro grandes ejes: turismo binacional; turismo e instituciones; energías sustentables y Destinos Turísticos Inteligentes (DTI); e identidad cultural como recurso turístico.
La programación contará con la participación de especialistas y referentes del sector de distintos puntos de Argentina, Uruguay y Chile. Entre ellos: Pablo Singerman, director de la Maestría en Economía y Gestión del Turismo de la UBA; Eduardo Sanguinetti, director de Turismo del Gobierno de Salto; María Belén Schauvinhold, subsecretaria de Turismo de Concordia; José Manuel Galván, coordinador de Turismo del Gobierno Departamental de Paysandú; y Federico Escher, secretario de Turismo y Cultura de Colón.
También participará Alicia Ortiz Olivares, gerente de Enoturismo Chile, quien abordará la experiencia de los Clústeres Enoturísticos Sostenibles de ese país; y Javier Kuttel y José Sosa, referentes de turismo comunitario y ecoturismo en los Esteros del Iberá, quienes compartirán una experiencia de desarrollo local a través del ecoturismo en el Gran Parque Iberá.
La agenda incluirá además experiencias y propuestas vinculadas con la inteligencia turística, las energías renovables, la sustentabilidad hotelera y la identidad cultural como recurso turístico, con casos relacionados con el Carnaval de Concordia, los Circuitos Turísticos Urquiza y el Circuito de los Colonos.
¿A quién está destinada la jornada?
La jornada está destinada a estudiantes, docentes, graduados, representantes de instituciones, actores vinculados al sector turístico y público interesado en las temáticas propuestas.
La participación es gratuita y requiere inscripción previa a través de un formulario:
TRONCOSO MUEVE LAS FICHAS EN CONCORDIA: ¿ORDENANDO LA CASA PARA 2027?
No fue una foto más.
El ministro de Gobierno Manuel Troncoso recibió a Ignacio Cabrera, flamante presidente de La Libertad Avanza en Concordia, y al concejal de Juntos Felipe Sastre.
Tres nombres. Dos espacios. Una misma mesa.
La lectura política es inevitable: el Gobierno provincial empieza a aceitar la relación con sus aliados en Concordia y a ordenar el tablero antes de que la discusión electoral se vuelva inevitable.
Cabrera llega fortalecido después de asumir la conducción departamental de LLA. Sastre representa al sector de Juntos ligado al gobernador Rogelio Frigerio.
Y Troncoso aparece en el medio, haciendo lo que la política hace cuando se acercan tiempos de definiciones: hablar, juntar, acomodar y mirar un poco más allá de la coyuntura.
Todavía nadie habla oficialmente de 2027.
Pero en política hay reuniones que parecen administrativas… hasta que uno mira quiénes están sentados a la mesa.
Y esta mesa, claramente, no fue puesta por casualidad.
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🚨 VERGÜENZA EN EL PJ CONCORDIA 🚨
La querían dormir. La citaron para que sea cómplice de su propio entierro político. Pero no pudieron.
Yanina Barbona es la VICEPRESIDENTA ELECTA, la primera mujer en la historia del PJ local. Por estatuto y por ley, HOY debería ser la PRESIDENTA LEGAL tras la caída de Ruiz Díaz.
¿Qué hicieron?
👉 Tomaron la sede de noche, cambiando cerraduras.
👉 Cajonearon una DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO contra Javier Orduna.
👉 Y ahora quieren armar una lista A DEDO con afiliados y NO afiliados, pisoteando el voto del militante que sí fue a votar en 2024.
¿Así quieren volver? ¿Con patota, con violencia y cagándose en sus propias afiliadas?
El peronismo dice defender a las mujeres y a la democracia interna, pero en Concordia hace todo lo contrario. Es un club de varones.
Basta de impunidad. Que sea justicia.
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¿Vos qué opinás? ¿Tiene que asumir Barbona como presidenta?
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"¡Callate la boca!": escándalo en el tercer plenario que debate la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Todo fue cruces, tensión y gritos. La diputada K Florencia Carignano a los gritos, en modo Moria: "El decorado se calla". #AnalisisLitoral, #PoliticaArgentina, #Argentina, #Milei, #Gobierno, #LibertadAvanza, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Noticias, @jmilei, @llaoficial, @infobae, @clarincom, @lanacion, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @a24com, @eloncecom