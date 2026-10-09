LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN SERÁ SEDE DE LA III JORNADA INTERNACIONAL DE TURISMO

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El encuentro se realizará el 15 de octubre en Concordia y reunirá a especialistas y referentes de Argentina, Uruguay y Chile para abordar los desafíos y oportunidades del turismo regional. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa.

La Facultad de Ciencias de la Administración UNER), junto con el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y la Subsecretaría de Turismo de Concordia, llevará adelante la III Jornada Internacional de Turismo, un encuentro orientado al intercambio de experiencias y la reflexión sobre el turismo y su vinculación con el desarrollo regional.

La actividad se realizará el 15 de octubre, de 8:30 a 16:30 h, en la Facultad de Ciencias de la Administración, ubicada en Monseñor Tavella 1424, Concordia.

Ejes Temáticos de la Jornada:

Se abordarán cuatro grandes ejes: turismo binacional; turismo e instituciones; energías sustentables y Destinos Turísticos Inteligentes (DTI); e identidad cultural como recurso turístico.

La programación contará con la participación de especialistas y referentes del sector de distintos puntos de Argentina, Uruguay y Chile. Entre ellos: Pablo Singerman, director de la Maestría en Economía y Gestión del Turismo de la UBA; Eduardo Sanguinetti, director de Turismo del Gobierno de Salto; María Belén Schauvinhold, subsecretaria de Turismo de Concordia; José Manuel Galván, coordinador de Turismo del Gobierno Departamental de Paysandú; y Federico Escher, secretario de Turismo y Cultura de Colón.

También participará Alicia Ortiz Olivares, gerente de Enoturismo Chile, quien abordará la experiencia de los Clústeres Enoturísticos Sostenibles de ese país; y Javier Kuttel y José Sosa, referentes de turismo comunitario y ecoturismo en los Esteros del Iberá, quienes compartirán una experiencia de desarrollo local a través del ecoturismo en el Gran Parque Iberá.

La agenda incluirá además experiencias y propuestas vinculadas con la inteligencia turística, las energías renovables, la sustentabilidad hotelera y la identidad cultural como recurso turístico, con casos relacionados con el Carnaval de Concordia, los Circuitos Turísticos Urquiza y el Circuito de los Colonos.

¿A quién está destinada la jornada?

La jornada está destinada a estudiantes, docentes, graduados, representantes de instituciones, actores vinculados al sector turístico y público interesado en las temáticas propuestas.

La participación es gratuita y requiere inscripción previa a través de un formulario: