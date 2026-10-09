Destacan la incorporación de un nuevo radar meteorológico en la provincia, ante el fenómeno “El Niño”

Apartir de un trabajo conjunto entre Nación y provincia se reemplazará estratégicamente el equipo instalado en Paraná en 2008, que cuenta con más de 15 años de operación y actualmente se encuentra sin disponibilidad de repuestos. Los nuevos equipos permitirán con su tecnología detectar anomalías meteorológicas con mayor exactitud.
Se robustece el monitoreo y la prevención
El proyecto prevé conservar la infraestructura física existente y actualizar la tecnología con equipamiento de fabricación nacional, que estará en funcionamiento en diciembre próximo.
De esta manera Entre Ríos fortalecerá sus capacidades de monitoreo y prevención ante fenómenos meteorológicos adversos con la incorporación de un nuevo Radar Meteorológico Argentino (RMA) en Paraná, que será integrado al Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (Sinarame).
La instalación del equipo permitirá mejorar la observación de las condiciones meteorológicas y contar con información más precisa y oportuna para el seguimiento de tormentas y precipitaciones, fortaleciendo las herramientas disponibles para la prevención y la toma de decisiones.
El nuevo RMA tendrá un radio operativo de 240 kilómetros, con alcance sobre un área que incluye importantes centros urbanos y productivos de la región, mientras que su radio de vigilancia meteorológica será superior a los 400 kilómetros.
Una herramienta clave frente a “El Niño”
La incorporación del radar adquiere especial relevancia en el actual escenario climático. En este contexto, contar con información meteorológica de mayor precisión permite anticipar la evolución de los fenómenos, fortalecer los sistemas de alerta temprana y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos que puedan generar riesgo hídrico.
El trabajo forma parte de una estrategia de articulación entre los organismos responsables del monitoreo meteorológico y la gestión del riesgo. En ese marco, la Secretaría de Obras Públicas informó sobre el trabajo conjunto con organismos especializados para realizar un seguimiento permanente del fenómeno de El Niño y fortalecer la preparación ante posibles eventos adversos.
El radar permitirá generar información de utilidad para distintos sectores, desde los organismos encargados de la prevención y la emergencia hasta las actividades productivas y la población en general.
TRONCOSO MUEVE LAS FICHAS EN CONCORDIA: ¿ORDENANDO LA CASA PARA 2027?
No fue una foto más.
El ministro de Gobierno Manuel Troncoso recibió a Ignacio Cabrera, flamante presidente de La Libertad Avanza en Concordia, y al concejal de Juntos Felipe Sastre.
Tres nombres. Dos espacios. Una misma mesa.
La lectura política es inevitable: el Gobierno provincial empieza a aceitar la relación con sus aliados en Concordia y a ordenar el tablero antes de que la discusión electoral se vuelva inevitable.
Cabrera llega fortalecido después de asumir la conducción departamental de LLA. Sastre representa al sector de Juntos ligado al gobernador Rogelio Frigerio.
Y Troncoso aparece en el medio, haciendo lo que la política hace cuando se acercan tiempos de definiciones: hablar, juntar, acomodar y mirar un poco más allá de la coyuntura.
Todavía nadie habla oficialmente de 2027.
Pero en política hay reuniones que parecen administrativas… hasta que uno mira quiénes están sentados a la mesa.
Y esta mesa, claramente, no fue puesta por casualidad.
#EntreRíos, #Concordia, #Política, #RogelioFrigerio, #ManuelTroncoso, @manueltroncosoer , @rogeliofrigerio #LaLibertadAvanza, #IgnacioCabrera, #FelipeSastre, #Elecciones2027, #AnálisisLitoral
🚨 VERGÜENZA EN EL PJ CONCORDIA 🚨
La querían dormir. La citaron para que sea cómplice de su propio entierro político. Pero no pudieron.
Yanina Barbona es la VICEPRESIDENTA ELECTA, la primera mujer en la historia del PJ local. Por estatuto y por ley, HOY debería ser la PRESIDENTA LEGAL tras la caída de Ruiz Díaz.
¿Qué hicieron?
👉 Tomaron la sede de noche, cambiando cerraduras.
👉 Cajonearon una DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO contra Javier Orduna.
👉 Y ahora quieren armar una lista A DEDO con afiliados y NO afiliados, pisoteando el voto del militante que sí fue a votar en 2024.
¿Así quieren volver? ¿Con patota, con violencia y cagándose en sus propias afiliadas?
El peronismo dice defender a las mujeres y a la democracia interna, pero en Concordia hace todo lo contrario. Es un club de varones.
Basta de impunidad. Que sea justicia.
Leé la nota completa que el resto no se anima a publicar 👇
🔗 analisislitoral.com.[STRIPPED 86 bytes]
¿Vos qué opinás? ¿Tiene que asumir Barbona como presidenta?
#PJConcordia #YaninaBarbona #Concordia #EntreRios #Peronismo #ViolenciaDeGenero #NoNosCallamosMas #Democracia #TraicionAlMilitante #AnalisisLitoral
"¡Callate la boca!": escándalo en el tercer plenario que debate la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Todo fue cruces, tensión y gritos. La diputada K Florencia Carignano a los gritos, en modo Moria: "El decorado se calla". #AnalisisLitoral, #PoliticaArgentina, #Argentina, #Milei, #Gobierno, #LibertadAvanza, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Noticias, @jmilei, @llaoficial, @infobae, @clarincom, @lanacion, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @a24com, @eloncecom