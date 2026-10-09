Estancia grande invertirá $204,5 millones en una motoniveladora 0 km: ya hay empresa adjudicada

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El Gobierno municipal oficializó la adjudicación a Distribuidora Motorpart SRL mediante el Decreto N.º 52, firmado el 9 de octubre de 2026. La decisión se tomó tras evaluar las propuestas recibidas, con asesoramiento técnico especializado y especial atención al servicio posventa y las garantías.

El Gobierno de Estancia Grande dio un paso decisivo para incorporar una motoniveladora cero kilómetro a su parque de maquinaria. A través del Decreto N.º 52, fechado el 9 de octubre de 2026, el presidente municipal, Javier Goldín, oficializó la adjudicación de la Licitación Pública N.º 03/2026 a la firma Distribuidora Motorpart SRL, por un monto de $204.500.000.

La contratación se enmarca en el procedimiento iniciado mediante el Decreto N.º 45/2026, que convocó a la licitación pública para adquirir la nueva maquinaria destinada al municipio.

Evaluación técnica y análisis de las ofertas

Según los fundamentos del decreto, el proceso licitatorio se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos y, una vez realizada la apertura de los sobres, comenzó el análisis de las propuestas presentadas.

Para aportar mayor certeza a la evaluación, el municipio contrató los servicios del ingeniero mecánico Daniel Palopolo, quien intervino en el análisis técnico de las unidades ofrecidas.

Del estudio surgió que la motoniveladora marca Lonking, modelo CDM7180, resultaba la alternativa técnicamente más conveniente. El documento señala, además, que dos oferentes presentaron máquinas de la misma marca y modelo, con diferencias en el precio y en las distancias vinculadas al servicio posventa.

El servicio posventa, un factor determinante

Uno de los aspectos centrales considerados por la comisión evaluadora fue la disponibilidad del servicio posventa y las garantías ofrecidas para la maquinaria.

En ese punto, el decreto destaca la propuesta de Distribuidora Motorpart SRL, cuyo local de servicio posventa se encuentra ubicado sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 258.

Este factor fue señalado como uno de los elementos fundamentales que inclinaron la decisión a favor de la empresa adjudicataria.

El documento también establece que, ante un eventual incumplimiento de las condiciones previstas en el pliego, se había contemplado a Bramaq SRL como segunda opción, además de la propuesta de American Vial Group SRL.

Una inversión de $204,5 millones

Con la firma del Decreto N.º 52, el municipio formalizó la adjudicación de la Licitación Pública N.º 03/2026 a Distribuidora Motorpart SRL por 204 millones 500 mil pesos.

La norma establece que la entrega se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de condiciones. Asimismo, al tratarse de una entrega inmediata, determina que se excluya al oferente del depósito de garantía de adjudicación.

La medida lleva la firma del presidente municipal, Javier Goldín, y del secretario de Gobierno y Hacienda, Gabriel H. Fleytas.

Con esta decisión administrativa, Estancia Grande avanza en el proceso de adquisición de una motoniveladora nueva, una incorporación relevante para fortalecer la capacidad operativa municipal en materia de mantenimiento y conservación de caminos.

Fuente: Decreto N.º 52 del Gobierno de Estancia Grande, fechado el 9 de octubre de 2026.