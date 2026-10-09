Tony Robbins, experto en desarrollo personal: “Sólo hay una razón por la que sufrís: estás enfocado en vos”

El conferencista analizó cómo el ego y la atención centrada en uno mismo impactan en la salud emocional; propuso la gratitud como herramienta inmediata
El experto en crecimiento personal Tony Robbins planteó que el sufrimiento tiene una raíz concreta: el foco excesivo en uno mismo. Según explicó en una de sus charlas motivacionales, la mente humana tiende a identificar lo que está mal, lo que refuerza estados emocionales negativos cuando la atención queda atrapada en el propio ego.
“Solo hay una razón por la que sufrís. Estás enfocado en vos mismo. El enfoque en uno mismo crea sufrimiento”, afirmó. En esa línea, sostuvo que, si bien el ego es una característica presente en todas las personas, permanecer en esa lógica profundiza el malestar. “La naturaleza de la mente humana define lo que está mal. Y todos somos egoístas a veces, pero si te quedás en el egoísmo, sufrís”, agregó.
Gratitud como punto de inflexión
Para el especialista, la salida más rápida a ese círculo es la gratitud. “No hay manera mejor. No podés sufrir y ser agradecido. No podés ser agradecido y sufrir al mismo tiempo”, aseguró, al describirla como una herramienta inmediata y accesible.
Desde su perspectiva, el cambio no depende de factores externos, sino de una decisión consciente de modificar el enfoque. “La única manera de sentir gratitud es salir de vos mismo y notar la gracia en tu vida y en los demás”, explicó.
Cambiar expectativas para transformar la vida
Robbins propuso, además, un ejercicio concreto para generar un cambio emocional inmediato: reemplazar las expectativas por gratitud. “¿Querés una vida diferente ahora mismo? ¿Querés transformar tu alegría ahora mismo? Cambiá tus expectativas por gratitud y tendrás una vida completamente nueva”, concluyó.
TRONCOSO MUEVE LAS FICHAS EN CONCORDIA: ¿ORDENANDO LA CASA PARA 2027?
No fue una foto más.
El ministro de Gobierno Manuel Troncoso recibió a Ignacio Cabrera, flamante presidente de La Libertad Avanza en Concordia, y al concejal de Juntos Felipe Sastre.
Tres nombres. Dos espacios. Una misma mesa.
La lectura política es inevitable: el Gobierno provincial empieza a aceitar la relación con sus aliados en Concordia y a ordenar el tablero antes de que la discusión electoral se vuelva inevitable.
Cabrera llega fortalecido después de asumir la conducción departamental de LLA. Sastre representa al sector de Juntos ligado al gobernador Rogelio Frigerio.
Y Troncoso aparece en el medio, haciendo lo que la política hace cuando se acercan tiempos de definiciones: hablar, juntar, acomodar y mirar un poco más allá de la coyuntura.
Todavía nadie habla oficialmente de 2027.
Pero en política hay reuniones que parecen administrativas… hasta que uno mira quiénes están sentados a la mesa.
Y esta mesa, claramente, no fue puesta por casualidad.
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🚨 VERGÜENZA EN EL PJ CONCORDIA 🚨
La querían dormir. La citaron para que sea cómplice de su propio entierro político. Pero no pudieron.
Yanina Barbona es la VICEPRESIDENTA ELECTA, la primera mujer en la historia del PJ local. Por estatuto y por ley, HOY debería ser la PRESIDENTA LEGAL tras la caída de Ruiz Díaz.
¿Qué hicieron?
👉 Tomaron la sede de noche, cambiando cerraduras.
👉 Cajonearon una DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO contra Javier Orduna.
👉 Y ahora quieren armar una lista A DEDO con afiliados y NO afiliados, pisoteando el voto del militante que sí fue a votar en 2024.
¿Así quieren volver? ¿Con patota, con violencia y cagándose en sus propias afiliadas?
El peronismo dice defender a las mujeres y a la democracia interna, pero en Concordia hace todo lo contrario. Es un club de varones.
Basta de impunidad. Que sea justicia.
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¿Vos qué opinás? ¿Tiene que asumir Barbona como presidenta?
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"¡Callate la boca!": escándalo en el tercer plenario que debate la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Todo fue cruces, tensión y gritos. La diputada K Florencia Carignano a los gritos, en modo Moria: "El decorado se calla". #AnalisisLitoral, #PoliticaArgentina, #Argentina, #Milei, #Gobierno, #LibertadAvanza, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Noticias, @jmilei, @llaoficial, @infobae, @clarincom, @lanacion, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @a24com, @eloncecom