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Carolina Gaillard: “Me gustaría que Máximo Kirchner sea presidente” y el olvido conveniente de su padrino político

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LA INTERNA DEL PERONISMO Y LOS QUE BUSCAN VOLVER A EXISTIR

No es casualidad que reaparezca. Cuando el peronismo entra en modo interna salvaje, siempre vuelven los mismos: los que pasaron por todos los estamentos del Estado sin pena ni gloria, sin una sola obra que puedan señalar como propia, pero con una piel de cuero curtida para seguir al acecho del próximo cargo que les permita seguir viviendo del Estado como único oficio conocido.

En ese manual entra Carolina Gaillard. La abogada y ex diputada nacional por Entre Ríos volvió al ruedo con una declaración que es, lisa y llanamente, un pedido de auxilio para ser mirada: “Me gustaría que Máximo Kirchner sea presidente”.

La frase fue lanzada en una entrevista con Modo Fontevecchia este 8 de octubre, donde además cuestionó el funcionamiento de la Justicia, criticó a la Corte Suprema y defendió el liderazgo de Cristina Kirchner, planteando la necesidad de “construir una nueva institucionalidad política”.

Es la misma Gaillard que repasó el proceso de juicio político contra los integrantes del máximo tribunal que ella misma presidió como titular de la comisión en Diputados, sin que ese proceso terminara en absolutamente nada concreto para los entrerrianos.

El detalle que se olvida

Lo que Gaillard omite en su cruzada por visibilizarse es a su padrino político. El ex gobernador Sergio Daniel Urribarri, hoy detenido en Gualeguaychú.

No es un dato menor ni una chicana: es su origen político. Como recordaron varios dirigentes entrerrianos, Gaillard entró a la Cámara baja por el respaldo de Urribarri y su vínculo es estructural. El ex senador Hugo Berthet lo dijo sin eufemismos: el responsable del estado de la Ruta 38 que Gaillard criticaba es justamente “el ex Gobernador y padrino político de Gaillard, Sergio Urribarri”.

En Entre Ríos todos saben que fue Urribarri quien la apadrinó para saltar de la militancia universitaria a la función pública, incluso señalada en algunos portales como su sobrina política, y que ella misma lo reivindicaba como “su referente político, el gobernador entrerriano Sergio Urribarri, que gobierna una provincia donde hay seguridad, infraestructura y oportunidades”.

Ese referente hoy cumple condena.

De la cúspide a El Potrero

La ironía del destino peronista: Urribarri terminó preso en la Unidad Penal N°9 Granja Penal “El Potrero” de Gualeguaychú, la misma cárcel que él inauguró en noviembre de 2011.

El ex gobernador ya lleva semanas alojado allí junto a su cuñado Juan Pablo Aguilera y su ex ministro Pedro Báez, cumpliendo una condena de ocho años por delitos de corrupción cometidos durante su gestión. Este 7 de octubre cumplió 68 años, por primera vez tras las rejas.

Mientras su padrino festeja cumpleaños en una celda, Gaillard intenta reciclarse hablando de Máximo Kirchner.

El síntoma

Este es el verdadero drama del peronismo entrerriano y nacional: una generación de dirigentes que no puede mostrar un solo logro de gestión tangible, que no dejó una ruta, una escuela, un hospital que resista el paso del tiempo — la propia Ruta 38 que Gaillard critica se desintegró apenas inaugurada bajo la gestión Urribarri — pero que conserva intacta la capacidad de acomodarse.

Como señalan crónicas locales, la maniobra de Gaillard contó con “un importante (aunque discreto) padrinazgo: el del exgobernador Sergio Urribarri” para reconfigurar fuerzas dentro del peronismo, y representa “una continuidad simbólica y política de un modelo que, lejos de renovarse, se atrinchera”.

Hoy Gaillard ya no es protagonista ni parte de la elite partidaria. Está “DISPONIBLE”, a la espera de que alguien la llame. Y para que la llamen, necesita decir lo que el kirchnerismo duro quiere escuchar: que Máximo sea presidente.

No es una idea de país. Es un currículum en voz alta.

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Categoria: Política