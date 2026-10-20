Troncoso: “Este gobierno es un producto de las PASO”

El ministro de Gobierno insistió con las ventajas de desdoblar la elección en Entre Ríos. Tiene dudas respecto de la suspensión de las PASO aunque hizo notar la ausencia “de una pueblada o un banderazo” pidiendo ir a votar en las primarias. Marcó la experiencia de la interna para la conformación de Juntos por Entre Ríos y para la consolidación del liderazgo de Frigerio.

El ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, analizó el escenario electoral en el que prima, al momento, la incertidumbre respecto de las reglas de juego que se terminarán por plantear para el 2027.

En entrevista con el programa Antes que tarde, del Canal 9 streaming, el funcionario dijo preferir un desdoblamiento, que despegue el debate provincial de la elección nacional. Planteó sus dudas, por otro lado, respecto de la iniciativa del gobierno de Javier Milei de suspender las PASO.

Aquí, parte de la entrevista en la que abordó otros asuntos como la creciente demanda al servicio de salud pública y el adelanto acerca de un reclamo que hará la provincia al PAMI por prestaciones adeudadas en los hospitales entrerrianos.

En otro orden de cosas, hizo saber, que será parte de la lista de Gastón Gaudio en la elección de autoridades del Club Independiente.

La entrevista, a partir del minuto 34 del video.

–¿Van a desdoblar las elecciones?

–Como humilde funcionario y teniendo en claro que la decisión política recae en las espaldas del gobernador, nosotros acompañaremos y ayudaremos a tomar esa decisión. Puedo decir lo que pienso yo. El sistema democrático tiene muchos pilares que lo sostienen y de alguna manera lo eficientizan. Son dos cosas muy importantes. Sin eso no hay sistema democrático. En primer lugar, la participación de la ciudadanía en los procesos electorales y en segundo lugar, la legitimación del voto que esa ciudadanía ejerce. Uno no se explica sin el otro. En primer lugar, la participación. Tenemos que pensar si los sistemas electorales son eficientes para lograr que el pueblo vaya a votar en su gran mayoría. Hoy venimos viendo, no solo en nuestra provincia, que la participación ciudadana ha bajado. No es tan notorio en Entre Ríos pero bajó. A nivel nacional es tremenda la incidencia de la caída en la participación.

–¿Es tan significativa la caída en la participación para dejar de lado las PASO?

–Vamos despejando las x. Tenemos que preguntarnos si en un contexto y en un derrotero in crescendo en el que la ciudadanía tiende a participar cada vez menos, tenemos las herramientas correctas para interpretar esa actitud del electorado en relación al acto electoral. La PASO es una herramienta que valoramos enormemente.

–Es una herramienta prevista en la reforma electoral votada el año pasado.

–Nosotros, como gobierno, somos un producto de las PASO. No me canso de decirlo pero hay que ver el contexto y hay que ver quién te pide las PASO ¿La pide una pueblada, un banderazo en una esquina, una masa popular en el cordón de una avenida, con banderas o la piden 10 dirigentes políticos? Si la pide la masa o la gente, es atendible.

–Eso no va a pasar.

–Pero hay que interpretar lo que quiere la gente. Si metemos más elecciones, hasta cinco elecciones en un año.

–Calcula cinco elecciones porque se da por hecho el desdoblamiento

–Si hay desdoblamiento podrían ser cinco elecciones, con el balotaje. El segundo punto, legitimación de la voluntad popular, cómo se cristalizan, si se cristalizan correctamente. En esta provincia, me da bastante orgullo, la entrerrianía sabe lo que quiere votar habida cuenta de que ha habido en muchísimas elecciones nacionales un resultado, una voluntad, diametralmente opuesto a los resultados de las elecciones a nivel provincial. Entonces, unificando una elección, armando una mélange, donde se confunden el discurso y la campaña provincial con la campaña nacional, ¿cuánto estamos ayudando a que la gente que tiene claro qué votar no lo tenga tan claro producto de una confusión de realidades?

–Bueno, pero hay una boleta nueva, la BUP, que fue impulsada por el gobierno con el fin de clarificar las cosas.

–La BUP es la frutilla del postre. Lo que hicimos fue ordenar lo que era la dispersión normativa, codificar leyes dispersas en un solo cuerpo jurídico y obviamente la BUP.

–La reforma electoral contempla las PASO.

–Una nueva modificación puede suspenderlas.

–¿Está de acuerdo entonces con desdoblar las elecciones?

–Me parece lo más sano.

–¿Y con suspender las PASO?

–Ahí tengo alguna duda. Es bueno seguir escuchando a los partidos, a las asociaciones civiles involucradas.

–Las PASO terminaron por ser una herramienta valiosa para el oficialismo en 2023.

–¿Para nosotros?

–Sí.

–Es cierto que se estaba dirimiendo un liderazgo opositor. No quiero caer en una miopía, soy hombre del gobernador. Pero en ese momento tenías internamente como adversario a un dirigente muy fuerte. (Pedro) Galimberti era un intendente muy exitoso, una persona muy capaz, gravitante en el radicalismo, había que dirimir un liderazgo. Estaban las PASO y lo dirimimos de esa manera. Fue una PASO atractiva, interesante.

Fuente: Página Política