Presupuesto: CAFESG aportará $ 13.000 millones para financiar las obras en el Hospital de Gualeguaychú

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé $13.000 millones para la obra del Hospital del Bicentenario de Gualeguaychú provenientes de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG).

La partida representa el 36,5% de los recursos del organismo, superior en un 46,2% al mínimo del 25% establecido para los departamentos de Concordia y Federación por el Decreto 2.296/2025.

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé destinar $13.000 millones de CAFESG al Hospital del Bicentenario de Gualeguaychú.

La partida está dentro del cuadro de Proyectos de Inversión del proyecto de Presupuesto 2027, en la jurisdicción del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura.

La asignación de $13.000 millones para el Hospital del Bicentenario es una inversión específica financiada por CAFESG y contabilizada dentro de otra repartición ejecutora.

La identificación presupuestaria es la siguiente:

– Repartición ejecutora: Coordinación General del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura.

– Destino: Hospital del Bicentenario de Gualeguaychú.

– Monto: $13.000 millones.

– Fuente de financiamiento: CAFESG.

– Crédito total de la repartición: $19.240 millones, de los cuales $6.240 millones corresponden al Tesoro provincial.

La partida representa el 36,5% de los $35.574 millones asignados al organismo, un porcentaje superior al mínimo del 25% establecido para cada uno de los departamentos de Concordia y Federación por el Decreto 2.296/2025, con el que el gobernador Rogelio Frigerio intentó zanjar el reclamo encabezado por el intendente de Federación, Ricardo Bravo, cuando se hizo pública la posibilidad de que Cafesg financiara obras en Gualeguaychú, gobernada por Mauricio Davico, aliado de Frigerio y el intendente más cercano a las filas mileístas.

La norma provincial estableció que, como mínimo, la mitad de esos recursos se destinara en partes iguales a Concordia y Federación pero no fijó un límite para la asignación a otros destinos.

Esta obra en particular en Gualeguaychú tiene prevista una partida que supera en un 46,2% el equivalente al porcentaje mínimo correspondiente a cada uno de los dos departamentos priorizados por el decreto.

En enero de 2025, el intendente de Federación, Ricardo Bravo, cuestionó la inclusión de Gualeguaychú entre los destinos de esos recursos y promovió una posición común en su ciudad para defender la participación de las localidades vinculadas directamente con la represa.

En julio de ese año, el Gobierno provincial anunció que trabajaba en una reglamentación para priorizar a Concordia y Federación, los dos departamentos considerados más afectados por el complejo hidroeléctrico.

La medida se formalizó mediante el Decreto 2.296/2025, que estableció que, como mínimo, el 50% de los excedentes recibidos por CAFESG debía destinarse, en partes iguales, a ambos departamentos.

La distribución establecida por esa norma fija un piso del 25% para Concordia y otro 25% para Federación.

En el proyecto presupuestario para 2027, en tanto, la partida de $13.000 millones para el hospital de Gualeguaychú representa el 36,5% del total asignado a CAFESG.

Los $22.574 millones restantes, equivalentes al 63,5% del presupuesto del organismo, no aparecen desagregados por obra o destino específico en el cuadro de proyectos de inversión.

La partida para el Hospital del Bicentenario está incluida dentro de los $19.240 millones asignados a la Coordinación General del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura.

De ese monto, $13.000 millones corresponden al aporte de CAFESG y $6.240 millones al Tesoro provincial.