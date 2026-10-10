Se salvaron de milagro: un automóvil volcó en la Ruta 39 esta madrugada

Dos personas viajaban en el vehículo Ford Ka rojo. Una fue trasladada al hospital por precaución.
Un automóvil protagonizó un vuelco durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Provincial 39, a la altura de la conocida Cañada de los Chanchos, en jurisdicción de Villa Mantero. Afortunadamente, los dos ocupantes del vehículo resultaron sin lesiones.
El siniestro vial se registró alrededor de las 4:30 e involucró a un Ford Ka que circulaba en sentido este-oeste.
Por causas que se procuran establecer, el conductor perdió el control del automóvil, que terminó volcando sobre la banquina sur de la ruta. Los ocupantes fueron asistidos en el lugar.
Tras el accidente, los dos ocupantes fueron examinados por personal de salud del hospital “Sagrado Corazón de Jesús” de Basavilbaso, que acudió al lugar. Según se informó, ninguno presentaba lesiones como consecuencia del vuelco.
Sin embargo, uno de ellos debió ser trasladado al centro asistencial debido a un cuadro de presión arterial elevada, como medida precautoria.
Intervención policial y de Bomberos
En el lugar trabajaron efectivos policiales de Basavilbaso y de la Comisaría de Villa Mantero, dependencia que tuvo a su cargo las actuaciones correspondientes. También intervino personal de Bomberos Voluntarios de Basavilbaso, que colaboró en las tareas de asistencia y seguridad.
Pese a las características del accidente, no fue necesario mantener interrumpida la circulación, por lo que la cinta asfáltica quedó completamente liberada. El episodio dejó daños materiales en el vehículo, pero afortunadamente no se registraron personas lesionadas, publicó el sitio FM Riel.
EL SUEÑO DE LOS PIBES PARA VER A COLAPINTO 🙌
Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino se preparan para viajar desde Esperanza hasta Brasil en un viejo Renault restaurado por ellos mismos 🚗
La idea nació casi como una broma durante un asado entre amigos, pero terminó convirtiéndose en un proyecto que los llevará por ruta hasta el circuito de Interlagos para ver correr a Franco Colapinto 📍
La intención es partir el lunes previo a la carrera y completar el trayecto de 2200 kilometros entre Esperanza y San Pablo aproximadamente en tres días, aunque saben que el comportamiento de un vehículo de estas características puede modificar cualquier planificación 🗺️
El objetivo será realizar 700 kilómetros por día y evitar conducir de noche. Además, llevan elementos para acampar y cocinar para que el viaje sea una experiencia inolvidable 🧑🍳
La bautizaron como la Alpine A527, y está ploteada con los colores del auto de Colapinto y con las banderas argentina y brasileña 🇦🇷-🇧🇷
El anhelo de este grupo es que Franco Colapinto les envíe un saludo y las esperanzas radican en que el papá de Franco, Aníbal, ya está al tanto de la movida de estos tres amigos santafesinos 👋
El crimen de los ojos celestes👁️
En enero de 2012 la noticia se instaló en los medios: habían encontrado muerto al gobernador de Río Negro, semidesnudo y con un tiro en la cara.#AnalisisLitoral, #Argentina, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Rosario, #Cordoba, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @infobae, @todonoticias, @lanacion
De cuando la impericia nos gobierna , pobre pueblo bonaerense . Siempre seguiremos empatados y cooptados por pésimos gobernantes .
Córdova con sus propios recursos pudo " alfombrar la provincia" . #AnalisisLitoral, #Argentina, #Politica, #Opinion, #Debate, #Actualidad, #Noticias, #Periodismo, #EntreRios, #Rosario, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @eloncecom, @elentrerios