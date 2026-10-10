Se salvaron de milagro: un automóvil volcó en la Ruta 39 esta madrugada

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Dos personas viajaban en el vehículo Ford Ka rojo. Una fue trasladada al hospital por precaución.

Un automóvil protagonizó un vuelco durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Provincial 39, a la altura de la conocida Cañada de los Chanchos, en jurisdicción de Villa Mantero. Afortunadamente, los dos ocupantes del vehículo resultaron sin lesiones.

El siniestro vial se registró alrededor de las 4:30 e involucró a un Ford Ka que circulaba en sentido este-oeste.

Por causas que se procuran establecer, el conductor perdió el control del automóvil, que terminó volcando sobre la banquina sur de la ruta. Los ocupantes fueron asistidos en el lugar.

Tras el accidente, los dos ocupantes fueron examinados por personal de salud del hospital “Sagrado Corazón de Jesús” de Basavilbaso, que acudió al lugar. Según se informó, ninguno presentaba lesiones como consecuencia del vuelco.

Sin embargo, uno de ellos debió ser trasladado al centro asistencial debido a un cuadro de presión arterial elevada, como medida precautoria.

Intervención policial y de Bomberos

En el lugar trabajaron efectivos policiales de Basavilbaso y de la Comisaría de Villa Mantero, dependencia que tuvo a su cargo las actuaciones correspondientes. También intervino personal de Bomberos Voluntarios de Basavilbaso, que colaboró en las tareas de asistencia y seguridad.

Pese a las características del accidente, no fue necesario mantener interrumpida la circulación, por lo que la cinta asfáltica quedó completamente liberada. El episodio dejó daños materiales en el vehículo, pero afortunadamente no se registraron personas lesionadas, publicó el sitio FM Riel.