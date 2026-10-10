Encontraron sin vida a Marcos Almada, el joven que era buscado desde el lunes en Concordia

Caompartir la informacion

Marcos Almada, el joven de 23 años de edad que era intensamente buscado desde el pasado lunes en Concordia, fue encontrado sin vida este sábado por la mañana en el Parque San Carlos.

El hallazgo se produjo pasadas las 11 de este sábado, durante un nuevo operativo de rastrillaje desplegado por la Policía, Bomberos Voluntarios y Prefectura Naval Argentina.

El dispositivo comenzó alrededor de las 09:00 y comprendió distintos sectores próximos al río Uruguay, con participación de personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, Comisaría Tercera, Sección Motorizada, Prefectura Naval Argentina y Bomberos Voluntarios.

Durante las tareas de búsqueda, en un sector de la zona de San Carlos actualmente cubierto por agua, personal de Bomberos Voluntarios localizó el cuerpo sin vida de una persona.

A partir de sus características físicas y de elementos personales hallados en el lugar, se pudo establecer preliminarmente que se trataría del joven de 23 años cuya búsqueda se encontraba vigente.

En el lugar se hicieron presentes los fiscales Dr. Martín Núñez y Dra. Daniela Montangie, quienes dispusieron el secuestro de los elementos de interés para la investigación y la realización de la correspondiente autopsia, a fin de determinar fehacientemente las circunstancias del fallecimiento.

El cuerpo se encontraba dentro del predio, en un sector de vegetación ubicado debajo del castillo y junto a la calle perimetral que recorre el interior del lugar.

La investigación orientó los rastrillajes hacia el Parque San Carlos luego de que las cámaras de seguridad registraran el ingreso del joven al predio.

Además, durante la jornada del viernes, los perros de la Sección Canes de la Policía marcaron otro sector del parque. Ese indicio permitió orientar los trabajos de búsqueda que continuaron hasta este sábado, cuando los efectivos llegaron al lugar donde finalmente encontraron el cuerpo.

Almada era buscado hace cinco días, cuando se retiró de su domicilio y desde entonces no se habían tenido novedades sobre su paradero.

Prensa Jefatura Dptal. Concordia