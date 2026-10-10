POR LA CRECIDA DEL RÍO URUGUAY, CERRARON EL PASO FRONTERIZO ENTRE MONTE CASEROS Y URUGUAY

La crecida extraordinaria del río Uruguay obligó a cerrar el Paso Fronterizo Internacional Monte Caseros-Bella Unión, que conecta Corrientes con Uruguay. La medida fue informada este miércoles por la Municipalidad de Monte Caseros, a partir de una disposición de la Prefectura Naval Argentina.
Además, quedó suspendido el servicio de lanchas de pasajeros como medida preventiva ante las condiciones actuales del río.
Según los datos oficiales, el río Uruguay registra una altura de 6,25 metros, mientras que el nivel de alerta está establecido en 7,50 metros y el de evacuación en 8,50 metros.
Desde el Municipio aclararon que el cierre no afecta las instalaciones del paso fronterizo, sino que responde a las condiciones del río y a razones de seguridad.
Las autoridades solicitaron a los vecinos evitar acercarse a las zonas afectadas, no ingresar a calles anegadas o cerradas al tránsito y respetar las señalizaciones e indicaciones de los organismos de seguridad.
Como medida adicional, se dispuso la interrupción preventiva del servicio eléctrico en la zona del Camping Municipal “La Magia de un Lugar”.
Las autoridades pidieron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar las precauciones mientras continúe la crecida del río Uruguay.
EL SUEÑO DE LOS PIBES PARA VER A COLAPINTO 🙌
Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino se preparan para viajar desde Esperanza hasta Brasil en un viejo Renault restaurado por ellos mismos 🚗
La idea nació casi como una broma durante un asado entre amigos, pero terminó convirtiéndose en un proyecto que los llevará por ruta hasta el circuito de Interlagos para ver correr a Franco Colapinto 📍
La intención es partir el lunes previo a la carrera y completar el trayecto de 2200 kilometros entre Esperanza y San Pablo aproximadamente en tres días, aunque saben que el comportamiento de un vehículo de estas características puede modificar cualquier planificación 🗺️
El objetivo será realizar 700 kilómetros por día y evitar conducir de noche. Además, llevan elementos para acampar y cocinar para que el viaje sea una experiencia inolvidable 🧑🍳
La bautizaron como la Alpine A527, y está ploteada con los colores del auto de Colapinto y con las banderas argentina y brasileña 🇦🇷-🇧🇷
El anhelo de este grupo es que Franco Colapinto les envíe un saludo y las esperanzas radican en que el papá de Franco, Aníbal, ya está al tanto de la movida de estos tres amigos santafesinos 👋
El crimen de los ojos celestes👁️
En enero de 2012 la noticia se instaló en los medios: habían encontrado muerto al gobernador de Río Negro, semidesnudo y con un tiro en la cara.#AnalisisLitoral, #Argentina, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Rosario, #Cordoba, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @infobae, @todonoticias, @lanacion
De cuando la impericia nos gobierna , pobre pueblo bonaerense . Siempre seguiremos empatados y cooptados por pésimos gobernantes .
Córdova con sus propios recursos pudo " alfombrar la provincia" . #AnalisisLitoral, #Argentina, #Politica, #Opinion, #Debate, #Actualidad, #Noticias, #Periodismo, #EntreRios, #Rosario, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @eloncecom, @elentrerios