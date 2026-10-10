POR LA CRECIDA DEL RÍO URUGUAY, CERRARON EL PASO FRONTERIZO ENTRE MONTE CASEROS Y URUGUAY

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La crecida extraordinaria del río Uruguay obligó a cerrar el Paso Fronterizo Internacional Monte Caseros-Bella Unión, que conecta Corrientes con Uruguay. La medida fue informada este miércoles por la Municipalidad de Monte Caseros, a partir de una disposición de la Prefectura Naval Argentina.

Además, quedó suspendido el servicio de lanchas de pasajeros como medida preventiva ante las condiciones actuales del río.

Según los datos oficiales, el río Uruguay registra una altura de 6,25 metros, mientras que el nivel de alerta está establecido en 7,50 metros y el de evacuación en 8,50 metros.

Desde el Municipio aclararon que el cierre no afecta las instalaciones del paso fronterizo, sino que responde a las condiciones del río y a razones de seguridad.

Las autoridades solicitaron a los vecinos evitar acercarse a las zonas afectadas, no ingresar a calles anegadas o cerradas al tránsito y respetar las señalizaciones e indicaciones de los organismos de seguridad.

Como medida adicional, se dispuso la interrupción preventiva del servicio eléctrico en la zona del Camping Municipal “La Magia de un Lugar”.

Las autoridades pidieron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar las precauciones mientras continúe la crecida del río Uruguay.