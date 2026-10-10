Se presentó la XVIII Fiesta Nacional del Arroz de San Salvador

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Los días 6, 7 y 8 de noviembre, San Salvador será sede de la XVIII Fiesta Nacional del Arroz, un encuentro que reunirá producción, innovación, turismo, cultura y espectáculos musicales. La propuesta fue presentada en la sede de Codesal.

Los días 6, 7 y 8 de noviembre, San Salvador será sede de la XVIII Fiesta Nacional del Arroz, un encuentro que reunirá producción, innovación, turismo, cultura y espectáculos musicales. La propuesta fue presentada en la sede de Codesal.

La propuesta incluirá exposiciones, capacitaciones, stands comerciales, actividades recreativas y alternativas gastronómicas, con el objetivo de poner en valor uno de los principales sectores productivos de Entre Ríos y fortalecer el desarrollo regional.

La presentación oficial se realizó en el salón de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal), con la participación del presidente de la Comisión Organizadora, Luciano Challio; el coordinador general del evento, Marcelo Espinosa; el director de Cultura de la Municipalidad de San Salvador, Manuel Abancini; y el presidente de Codesal, Eduardo Cristina.

En ese marco, Challio agradeció a la Corporación por facilitar sus instalaciones y acompañar la difusión del evento. “Estamos muy agradecidos por el espacio y la difusión de nuestra fiesta. Este lugar que nos han dado hoy es muy importante para demostrar lo que hacemos en la Fiesta Nacional del Arroz y lo que representa para la provincia”, expresó.

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán recorrer exposiciones, stands comerciales, propuestas gastronómicas, espacios recreativos y actividades de capacitación vinculadas con los distintos sectores productivos. También habrá degustaciones de platos, entre ellas propuestas de cocina japonesa, e instancias para compartir conocimientos, experiencias e innovaciones. Además, se dispondrán espacios para promocionar destinos turísticos y generar oportunidades comerciales para los expositores.

La programación artística incluirá espectáculos musicales durante las tres noches. El viernes 6 se presentarán El Brujo Ezequiel, el Dúo Camino y Pasión Campera; el sábado 7 actuarán La Konga, Saudí y El Patrón del Chamamé; mientras que el domingo 8 será el turno de El Picaflor Bailantero, El Cuartetazo y Los Majestuosos del Chamamé. La inauguración oficial está prevista para el sábado a las 19, con la participación de autoridades y un show especial.

La exposición abrirá sus puertas el viernes a las 18, el sábado a las 12 y el domingo a las 11, con actividades hasta las 21.30 y el inicio posterior de los espectáculos musicales. La entrada a la exposición será gratuita, mientras que los accesos a los shows tendrán un costo de 20.000 pesos para el viernes, 30.000 pesos para el sábado y 10.000 pesos para el domingo.

Por su parte, Cristina destacó la importancia de la celebración para la producción y la economía regional. “No es una simple fiesta. Es la fiesta de la producción, que enorgullece a Entre Ríos y a la región de Salto Grande”, afirmó. Además, señaló que el evento moviliza a San Salvador y a las localidades cercanas, genera puestos de trabajo y abre nuevas oportunidades para la comunidad.

A través de la disposición de espacios, la difusión y la colaboración institucional y logística, Codesal acompaña iniciativas que contribuyen al desarrollo regional y a la proyección productiva, turística y cultural de Entre Ríos. El organismo funciona bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello. En ese marco, se invita a la comunidad a participar de la XVIII Fiesta Nacional del Arroz y compartir una celebración que pone en valor el trabajo, la producción y la identidad de la región.