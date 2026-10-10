El Súper Niño ya impacta en Argentina: tras las inundaciones en Entre Ríos, cuándo alcanzará su máxima intensidad

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) dio detalles de lo que el fenómeno genera en combinación con las elevadas temperaturas registradas en los océanos.

El fenómeno de El Niño ya impacta en la Argentina y en la región, y las evidencias indican que continuará ganando fuerza hasta alcanzar su pico. Esto, según los especialistas, ocurrirá en diciembre y podría convertirse en uno de los más intensos desde que existen registros comparables, en 1950.

Así lo advirtieron desde la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de la ONU, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El Súper Niño ya impacta en la Argentina

Esta semana, entre las intensas lluvias que afectaron a distintas regiones del país, hubo saldo de inundaciones y hasta evacuados. En la zona del Litoral, con ciudades como Concordia, en Entre Ríos, la situación generó alarma.

Según apuntó el diario UNO, el jueves se realizó una nueva reunión del Comité Operativo de Emergencia (COE) de Concordia tras las primeras evacuaciones que se efectuaron esta semana. “A medida que el río sube, los escenarios van cambiando. La información que nos suministró CTM indica que la semana próxima podría llegar a los 12,50 metros”, precisóel intendente Francisco Azcué. Hasta el momento, hay al menos unas 400 personas evacuadas.

(Foto: X)

Alerta en nueve provincias

En este contexto, el SMN dispuso para este viernes un conjunto de alertas amarillas por condiciones climáticas adversas que abarcan distintas regiones de nueve provincias: Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Mendoza, Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja.

En el Litoral y el Noreste argentino estima la formación de tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían adquirir una intensidad severa.

El respaldo científico mundial del pronóstico por El Niño

Según el boletín mensual del organismo de la ONU, ese escenario aumentaría el riesgo de sequías e inundaciones en varias zonas del planeta.

La proyección se apoya en el consenso de 13 centros meteorológicos, nacionales e internacionales, de primer nivel. La OMM estima que la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico tropical central y oriental llegará a valores sin precedentes entre octubre y diciembre de 2026, con impacto sobre economías, ecosistemas y comunidades.

La titular de la OMM, Celeste Saulo, subrayó la rapidez del proceso: según dijo, el fenómeno “se ha consolidado y se está fortaleciendo rápidamente”. Además, señaló que la probabilidad de que el episodio se mantenga hasta febrero de 2027 es prácticamente total.

La temperatura de los océanos, clave.EFE

El calor acumulado en el océano, el punto clave

Saulo explicó queEl Niño no suma calor nuevo al planeta, sino que libera el que ya está almacenado en el mar. En este caso, las aguas que lo alimentan registran las temperaturas más altas de la historia, por lo que hay más energía disponible para ser liberada.

El indicador que mide el desvío térmico del Pacífico ecuatorial centro oriental, el corazón del fenómeno, pasó de 1,6 °C por encima de lo normal en junio a 2,5 °C en agosto. Para el trimestre octubre-diciembre, la OMM prevé que alcance unos 3,7 °C.

De confirmarse, superaría el récord de 2,6 °C del episodio de 2015-2016 y sería el valor más alto desde que se realizan mediciones.