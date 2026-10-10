Cayó en Córdoba y midió 18 cm: la historia del granizo más grande de Sudamérica y por qué lo llaman “Coloso”

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Una tormenta en la provincia dejó el granizo más grande de Sudamérica. La investigadora Lucía Arena explicó por qué en Córdoba caen estas piedras gigantes.

na supercelda que ocurrió en Villa Carlos Paz marcó un hito meteorológico en Córdoba al registrar la caída de una piedra de granizo de 18 centímetros de longitud, reconocida como la más grande de Sudamérica.

El ejemplar fue bautizado como “Coloso Victoria” en honor a la vecina que lo recolectó durante el temporal y lo entregó para su análisis científico.

La especialista en física de la atmósfera e investigadora de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la UNC, la doctora Lucía Arena, encabeza el estudio de estos fenómenos extremos.

Lucía Arena. (La Voz.)

Según explicó la científica a La Voz, internacionalmente una piedra de hielo se clasifica como “gigante” cuando alcanza los 5 centímetros de diámetro, pero en Córdoba la magnitud obligó a crear la denominación “Coloso”.

Por qué en Córdoba se forman granizos gigantes

El desarrollo de estos gigantescos bloques de hielo responde a las corrientes ascendentes de aire extremadamente violentas que caracterizan a las tormentas locales.

Mientras que una nube convectiva estándar alcanza unos 10 kilómetros de altura, las superceldas serranas impulsan cúmulo nimbus de hasta 21 kilómetros de elevación.

Esa altura equivale a apilar tres cerros Aconcagua uno sobre otro, lo que permite que el embrión de granizo permanezca suspendido durante sucesivos ciclos de ascenso y descenso.

En cada vuelta, el hielo suma capas concéntricas de agua sobreenfriada y nieve antes de precipitar.

De la tormenta al congelador del laboratorio

El “Coloso Victoria” se conserva actualmente en el laboratorio de la Universidad Nacional de Córdoba, donde los investigadores le aplican una técnica pionera de microanálisis.

“Coloso Victoria” está en la UNC. (La Voz.)

Al derretir minuciosamente sus capas, los físicos identificaron polen, silicatos de las sierras y partículas transportadas por corrientes de aire desde el océano Pacífico y el Amazonas.

Ante la peligrosidad de estos eventos, la investigadora invitó a la ciudadanía a colaborar con el proyecto “Caza Granizo” enviando datos precisos y fotografías al correo oficial.

“Necesitamos que nos digan dónde cayó granizo y a qué hora con mucha precisión, para correlacionar los datos con radares y satélites”, destacó la especialista.

Los datos recolectados permiten calibrar los programas de alerta temprana del Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba (OHMC) para prevenir daños en futuras tormentas.