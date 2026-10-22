Santander bajo la lupa: deudas de tarjetas que multiplican los límites de compra y reclamos millonarios

A octubre de 2026, la discusión sobre los intereses de las tarjetas de crédito suma nuevos antecedentes judiciales y cifras oficiales que muestran la magnitud del endeudamiento familiar. Dos expedientes difundidos en mayo pusieron el foco en las refinanciaciones, los límites de compra y los saldos reclamados por el banco. En paralelo, distintos tribunales resolvieron causas ejecutivas con criterios que no siempre fueron coincidentes.

La acumulación de deudas por tarjetas de crédito y los juicios iniciados para recuperar esos saldos se convirtieron en un problema que excede la situación individual de cada cliente. En el centro de la controversia aparece el Banco Santander Argentina, señalado en una investigación periodística de La Política Online por la cantidad de ejecuciones promovidas contra usuarios morosos y por los montos reclamados en relación con los límites de compra que las propias entidades habían establecido.

La publicación del 28 de mayo de 2026 informó que fiscales y jueces del fuero comercial comenzaron a examinar determinadas liquidaciones, en las que se habrían acumulado intereses, refinanciaciones y saldos muy superiores a los límites originales de las tarjetas. Las observaciones surgieron del análisis de expedientes judiciales y no constituyen, por sí mismas, una condena general contra la entidad bancaria.

Dos expedientes que encendieron las alarmas

Uno de los casos citados es el expediente 4923/2026, radicado en el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 16. Según la información publicada, una clienta tenía un límite conjunto de compra de $6.110.200 entre sus tarjetas Visa y American Express, mientras que Santander reclamaba judicialmente $22.025.652,62.

La diferencia es significativa: el monto reclamado equivale aproximadamente a 3,61 veces el límite informado. La publicación señaló que en los resúmenes se habrían aplicado intereses compensatorios de hasta el 160% anual y que los pagos mínimos y totales llegaron a superar el límite de compra.

El segundo caso corresponde al expediente 10316/2026, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 19. De acuerdo con la misma investigación, el cliente tenía un límite conjunto de $15.250.000 entre Visa y American Express, pero el banco reclamaba $56.157.422,31.

En este expediente, el reclamo equivale aproximadamente a 3,68 veces el límite informado. La publicación atribuyó a las refinanciaciones tasas anuales del 223,31% y señaló que se habrían producido aumentos de los límites mientras el usuario continuaba abonando pagos mínimos.

Ambos casos plantean preguntas relevantes: cómo se calculó cada saldo, qué parte corresponde a consumos efectivamente realizados, cuánto se agregó por financiación e impuestos, qué refinanciaciones fueron aceptadas y de qué manera evolucionaron los límites de crédito.

Para establecer si existieron cobros indebidos es necesario examinar los contratos, los resúmenes completos, las tasas aplicadas en cada período y las resoluciones judiciales correspondientes. La magnitud de los reclamos justifica el análisis, pero no reemplaza esa comprobación.

El contexto: la morosidad familiar sigue siendo elevada

Los datos oficiales permiten dimensionar el problema. En su Informe sobre Bancos de agosto de 2026, publicado el 16 de octubre, el Banco Central de la República Argentina informó que la irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en el 7,75%. Dentro de ese universo, la mora de las financiaciones a las familias alcanzó el 12,81%, mientras que la correspondiente a las empresas fue del 3,80%.

El organismo registró una leve reducción mensual de la morosidad de los hogares, pero el nivel continuó siendo considerable. Es un indicador que comprende distintas clases de financiación y no exclusivamente las tarjetas de crédito ni a los clientes de Santander.

La cifra muestra, sin embargo, que una parte importante de las familias enfrenta dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. Cuando el ingreso mensual no alcanza para cancelar el resumen, el pago mínimo puede postergar el incumplimiento inmediato, pero deja un saldo que continúa generando intereses.

Así puede comenzar una dinámica difícil de revertir: se paga una parte de la deuda, se financia el resto, el siguiente resumen incorpora nuevos cargos y el ingreso disponible pierde capacidad para reducir el capital adeudado.

Qué tasas publica Santander

La propia entidad informa las condiciones de financiación de sus tarjetas. En su página oficial, Santander publicó para determinadas financiaciones de Visa condiciones vigentes entre el 1 de septiembre y el 8 de octubre de 2026, con una tasa nominal anual (TNA) del 78,30%, una tasa efectiva anual (TEA) del 113,58% y un costo financiero total nominal anual (CFTNA), con IVA, del 94,74%.

Es importante precisar que esos valores corresponden a una modalidad de financiación específica y a un período determinado. No deben confundirse con las tasas de los dos expedientes mencionados, ni permiten afirmar cuál es la tasa aplicable a todos los clientes o a todas las operaciones en octubre.

La comparación también exige distinguir entre la TNA, la TEA y el costo financiero total. Son medidas diferentes y no resultan intercambiables. Para determinar el costo real de una deuda hay que conocer la modalidad contratada, el período financiado, los impuestos, los cargos y la forma en que se liquidaron los intereses.

La entidad ofrece planes como Plan V para financiar saldos y compras en cuotas. Esa posibilidad puede servir para ordenar una obligación, pero la conveniencia depende del costo total, de la cuota resultante y de la capacidad de pago de cada persona.

La ley establece obligaciones para los emisores

La Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito exige que el contrato contenga información sobre las tasas de financiación, los intereses punitorios, los límites de compra y las consecuencias de la mora. También establece requisitos para los resúmenes mensuales, entre ellos la identificación de las operaciones, los saldos anteriores, los intereses devengados y los cargos aplicados.

El artículo 18, en su texto vigente, dispone que los intereses punitorios no son capitalizables. El artículo 19 establece que no corresponde aplicar intereses punitorios cuando se haya efectuado en tiempo y forma el pago mínimo indicado en el resumen. Por su parte, el artículo 21 contempla los intereses punitorios cuando no se abona el mínimo exigible.

Estas disposiciones son relevantes para analizar las liquidaciones cuestionadas. No obstante, la calificación de una práctica como anatocismo —el cobro de intereses sobre intereses— requiere revisar cómo se conformó el saldo y qué conceptos fueron incorporados. No todo crecimiento de una deuda demuestra, por sí solo, una capitalización prohibida.

El marco legal también obliga a diferenciar los intereses compensatorios, vinculados con la financiación, de los punitorios, asociados al incumplimiento de las condiciones de pago.

Los juicios ejecutivos y la importancia de presentarse

Otro aspecto central es la mecánica de los juicios ejecutivos. Según el camarista citado por La Política Online, en determinados procesos los reclamos bancarios avanzan porque los clientes no comparecen a tiempo para discutir la documentación y las condiciones de la deuda.

La preparación de la vía ejecutiva es una instancia procesal en la que se busca reunir los requisitos necesarios para reclamar judicialmente el pago por esa vía. La documentación exigible y el procedimiento concreto dependen de las circunstancias del caso.

No presentarse puede dejar al demandado en una posición procesal desfavorable. Pero tampoco debe suponerse que todo reclamo bancario es correcto por el solo hecho de haber sido presentado ante un tribunal. La posibilidad de discutir la deuda depende de la documentación, las defensas disponibles, los plazos y las reglas aplicables.

Los antecedentes judiciales difundidos durante 2026 muestran, además, que las controversias no tienen un desenlace uniforme.

En agosto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F, examinó el expediente 10623/2026, “Banco Santander Argentina S.A. c/ Cabrera Francese, Laura Vanesa s/ ejecutivo”. El tribunal admitió avanzar con la preparación de la vía ejecutiva sobre documentación electrónica, pero aclaró que, si la firma era desconocida, correspondía acreditar su validez. La decisión no significó tener definitivamente probada la contratación ni ordenar el cobro final.

En otro antecedente, el 16 de septiembre, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Martín, Sala I, resolvió el caso “Banco Santander Río S.A. c/ Bustos, Javier Hernán”. Según el resumen publicado, confirmó que el reclamo debía tramitar por un proceso de conocimiento, al considerar que la documentación electrónica presentada no reunía aptitud suficiente para la vía ejecutiva y que correspondía contemplar la protección propia de una relación de consumo.

En sentido diferente, el 7 de octubre se registró una sentencia del Juzgado Civil y Comercial N.º 4 de Azul en el caso “Banco Santander Argentina S.A. c/ Duhalde, Mirta Noemí”. El tribunal ordenó continuar la ejecución por saldos de tarjetas Visa y American Express reclamados por $20.824.698,87, con intereses sujetos a los límites legales.

Estos antecedentes no resuelven los expedientes 4923/2026 y 10316/2026, pero muestran que cada reclamo debe examinarse a partir de sus propios documentos y circunstancias.

El límite de compra bajo discusión

La cuestión más delicada de la denuncia periodística es la distancia entre el límite de compra informado al cliente y el saldo reclamado posteriormente.

El límite de una tarjeta es una condición relevante del crédito otorgado, pero no equivale necesariamente a un techo absoluto de la deuda final. El saldo puede incorporar consumos, cuotas pendientes, financiación, impuestos y otros conceptos previstos contractualmente. También pueden existir cambios de límite o diferencias entre el límite para compras en un pago y el disponible para operaciones en cuotas.

Por eso, la comparación entre el límite y el monto reclamado es un indicio que merece revisión, pero no basta para demostrar que el saldo es ilegal. La cuestión decisiva es si los conceptos fueron debidamente informados, si las operaciones estuvieron autorizadas, si las refinanciaciones fueron válidas y si los intereses se calcularon conforme a las condiciones contractuales y a la normativa aplicable.

La investigación publicada también mencionó operaciones consecutivas y atípicas mediante Mercado Pago que habrían contribuido a inflar determinados saldos. Esa afirmación debe entenderse como parte de los señalamientos difundidos en relación con los casos analizados, no como una conducta general ya acreditada para todos los clientes de Santander.

Una discusión que excede a un banco

El debate sobre las tarjetas de crédito enfrenta dos cuestiones que no deberían confundirse. Por un lado, las entidades tienen derecho a recuperar los créditos legítimamente otorgados. Por otro, ese derecho no las exime de explicar cómo se formó cada deuda, respetar las condiciones pactadas y cumplir las normas que protegen a los consumidores.

En la conferencia Inside Argentina 2026, organizada por Moody’s en Buenos Aires a principios de mayo, el CEO de Santander Argentina, Alejandro Butti, sostuvo que el sistema financiero se encontraba ante un punto de inflexión. Reconoció el aumento de la morosidad y consideró esperable que la mora creciera en un escenario de tasas reales positivas, a diferencia de los períodos en los que la inflación licuaba el valor de las cuotas.

La explicación ayuda a comprender la visión del sector financiero, pero no responde por sí misma a los interrogantes planteados en los expedientes judiciales. Que una tasa sea elevada o que aumente la morosidad no demuestra automáticamente una infracción; del mismo modo, que exista un contrato de financiación no vuelve incuestionable cualquier liquidación.

La discusión adquiere otra dimensión cuando los ingresos familiares no alcanzan para cubrir los gastos cotidianos y el crédito deja de ser una herramienta de consumo para convertirse en una obligación difícil de cancelar.

Las preguntas que siguen abiertas

A octubre de 2026, los casos difundidos obligan a mantener varias preguntas sobre la mesa: ¿cómo se justifican las diferencias entre los límites informados y los saldos reclamados?, ¿qué controles se aplicaron antes de habilitar nuevas operaciones o refinanciaciones?, ¿qué información recibió cada cliente sobre el costo financiero total?, ¿se respetaron las reglas sobre intereses punitorios y capitalización?, ¿y qué mecanismos existen para detectar tempranamente situaciones de sobreendeudamiento?

La respuesta debe surgir de los expedientes, las pericias contables y las decisiones judiciales, no de presunciones generales. En la información pública consultada para esta actualización no se encontró una resolución definitiva que permita dar por probadas las irregularidades denunciadas en los expedientes 4923/2026 y 10316/2026.

La cuestión de fondo sigue siendo relevante: cuando una deuda se multiplica y el cliente no logra comprender cómo se llegó al saldo reclamado, la transparencia deja de ser un detalle administrativo y se convierte en una exigencia central del sistema financiero.

La discusión no consiste en negar las obligaciones de quienes utilizaron una tarjeta, sino en determinar si el monto reclamado corresponde efectivamente a lo contratado y consumido. Esa es la diferencia entre cobrar una deuda legítima y exigir una liquidación que todavía debe ser explicada y sometida al control judicial.

Fuentes consultadas: La Política Online, publicación del 28 de mayo de 2026; Banco Central de la República Argentina, Informe sobre Bancos de agosto de 2026, publicado el 16 de octubre; Banco Santander Argentina, información oficial de financiación de tarjetas; Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito; y resúmenes de jurisprudencia de tribunales nacionales y provinciales correspondientes a 2026.

Análisis Litoral