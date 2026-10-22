Retornan las tormentas abundantes a la cuenca del Plata: pronóstico hasta el martes 27 con acumulados de más de 200 mm

Las lluvias volverán a concentrarse sobre Paraguay, el sur de Brasil y el noreste argentino hasta el martes. Los acumulados podrían alimentar nuevos repuntes de los ríos, con diferencias importantes entre las distintas subcuencas.

La cuenca del Plata tendrá un nuevo aporte de precipitaciones entre este miércoles 21 y el martes 27 de octubre. El pronóstico del modelo europeo ECMWF, concentra los mayores acumulados en el este de Paraguay, Misiones y sectores del estado brasileño de Paraná. En el entorno de Ciudad del Este, el total previsto ronda los 240 mm, uno de los valores más destacados del período.

La ubicación de esas lluvias será decisiva para su impacto: una parte importante se concentraría en áreas que alimentan al Alto Paraná y al Iguazú, mientras el oeste de Santa Catarina también recibiría aportes relevantes para el sistema del Uruguay. El episodio tendrá así una dimensión regional, con efectos potenciales sobre los cursos de agua compartidos por Argentina, Brasil y Paraguay.

El Niño sigue en fortalecimiento, aunque este episodio en particular no se puede atribuir automáticamente a ese fenómeno, la atención inmediata estará puesta en cuánto llueva sobre cada área de aporte y en la respuesta de los ríos y los suelos productivos.

Dónde se esperan los mayores acumulados y qué puede pasar en el campo

En Argentina, los totales previstos rondan los 135 mm en Posadas y los 105 mm en Formosa, cerca de los 60 mm en Resistencia. Del otro lado de la frontera, Asunción tendría cerca de 120 mm, mientras que en Brasil se estiman alrededor de 115 mm en Londrina y 125 mm en Chapecó. Son valores aproximados para el conjunto del período, con diferencias locales que impiden extenderlos de manera uniforme a cada provincia o estado.

Probabilidad de precipitaciones durante el próximo sábado según mapas propios basados en nuestro modelo de confianza ECMWF

La previsión de probabilidad de precipitación para el sábado 24 mantiene una señal elevada sobre el este paraguayo, parte de Misiones, Paraná y el oeste de Santa Catarina. Ese sector seguirá siendo relevante durante el fin de semana. Hacia el sur, los acumulados hasta el martes serían bastante menores: alrededor de 25 mm en Uruguaiana, 10 mm en Santa Fe y 20 mm en Rosario. El mayor aporte a los ríos podría originarse lejos de las localidades argentinas situadas aguas abajo.

Para la producción agropecuaria, además de la disponibilidad de agua, habrá que considerar la conservación del suelo. Si parte de esos acumulados cae en episodios intensos sobre terrenos con pendiente y escasa cobertura, podría aumentar el arrastre de partículas y nutrientes hacia los bajos y los arroyos. En las áreas productivas expuestas, revisar la protección del suelo y el funcionamiento de las obras de conservación será tan relevante como evaluar la humedad para las labores.

Paraná, Uruguay, Paraguay e Iguazú: perspectivas distintas ante las nuevas lluvias

El reporte del Instituto Nacional del Agua del 20 de octubre contempla nuevos repuntes en el Alto Paraná y la posibilidad de otra onda de crecida en el Iguazú durante los siguientes 5 días a 15 días. Para Corrientes–La Paz, prevé persistencia de niveles elevados, con posibilidad de otro aumento. La evolución puede extenderse más allá del martes.

Acumulados de lluvia previstos hasta el próximo martes según nuestro modelo de referencia ECMWF

En el Uruguay, se anticipa un descenso inicial en el tramo medio, seguido de un posible repunte desde el fin de semana por aportes del sector superior. Para el tramo inferior, mantiene una perspectiva condicionada por Salto Grande. Las nuevas lluvias podrían modificar la recuperación de accesos ribereños y prolongar restricciones en establecimientos bajos, según la respuesta local.

El Paraguay presenta ascensos en Puerto Pilcomayo y Formosa. Para ajustar decisiones, habrá que combinar las actualizaciones hidrológicas con los pronósticos de corto plazo, además de las observaciones locales sobre accesos, drenajes y áreas ganaderas ribereñas.