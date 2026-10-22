Con cambios y amplio apoyo opositor, el Gobierno logró aprobar una nueva Ley de Discapacidad en Diputados

La sesión especial avanza con el temario, luego de la aprobación de la ley Inviolabilidad de Propiedad Privada. El orden del día incluye un proyecto para aliviar a familias endeudadas

familiar, discapacidad y Ley de Tierras.

La tarde estuvo atravesada por la discusión en torno a la ley de inviolabilidad de propiedad privada, donde el oficialismo registró una victoria pírrica: logró aprobarla, pero tuvo que sacar del proyecto la eliminación de la Ley de Tierras, norma que impone límites a los extranjeros para la compra de inmuebles en Argentina.

Luego se aprobaron las leyes de trazabilidad de medicamentos, impulsada por el impacto de la tragedia que provocó la distribución de fentanilo contaminado, y el aumento de penas contra el vandalismo rural.

La sesión continúa con el debate de la Ley de Discapacidad, en medio de negociaciones entre el oficialismo y aliados para consensuar un texto común.

Luego se espera la discusión de un proyecto para aliviar la situación de familias endeudadas.