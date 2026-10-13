Por “el niño” : Nación aportará fondos del Fondo Hídrico para obras en Entre Ríos, confirmó Frigerio

El gobernador Rogelio Frigerio confirmó que el Gobierno Nacional comprometió recursos del Fondo Hídrico para financiar obras frente a la emergencia hídrica que afecta a Entre Ríos. Lo hizo este martes durante su visita a Concordia.

Frigerio aseguró que mantiene contacto permanente con Nación para afrontar la creciente de los ríos y el complejo escenario climático. “Se han comprometido a usar el Fondo Hídrico, también para obras, en el marco de esta coyuntura climática tan compleja”, afirmó.

El mandatario precisó que la provincia ya decretó la emergencia de manera anticipada y ahora trabaja con Nación en la declaración de la emergencia eventual para habilitar asistencia extraordinaria. “Estamos en permanente contacto con el Gobierno Nacional, que está más que predispuesto a darnos una mano cuando más lo necesitemos”, sostuvo.

Las declaraciones fueron realizadas en la sede de CAFESG, donde participó de la apertura de la Jornada para el Desarrollo Productivo y Liderazgo de Mujeres, junto al intendente Francisco Azcué y autoridades del CFI.

La visita se dio un día después de la reunión del Comité Operativo de Emergencias (COE) en Concordia, donde se evaluó la evolución del río Uruguay.

“Estamos más preparados que nunca”

Frigerio insistió en que la provincia está mejor preparada para enfrentar el fenómeno. Mencionó obras hídricas, limpieza y mantenimiento de arroyos, y el trabajo coordinado con municipios, fuerzas de seguridad, bomberos y Ejército para planificar evacuaciones “en seco”.

“Tenemos hoy una capacidad de pronosticar lo que va a pasar en términos del clima y de la creciente de los ríos que antes no existía”, destacó, aunque reconoció que “a la naturaleza no le vamos a ganar, pero sí hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para minimizar el impacto”.

En ese marco, pidió llevar tranquilidad para no afectar la actividad económica y turística: “Estamos hablando de un gran fin de semana turístico que tuvo la provincia, cerca del 80% de ocupación plena. La vida sigue”.

Respaldo a mujeres emprendedoras

La actividad central de la visita fue la jornada del CFI para mujeres emprendedoras, con la presencia del secretario general del organismo, Ignacio Lamothe.

Frigerio celebró que Entre Ríos sea protagonista de este programa que nació en Misiones y destacó que la articulación con el CFI ya movilizó cerca de 50.000 millones de pesos en financiamiento para distintos proyectos en casi dos años de gestión.

“El emprendedurismo es algo que llegó para quedarse y explica gran parte de la demanda de empleo. El Estado tiene un rol en facilitar esa idea de llevar adelante un sueño”, concluyó.