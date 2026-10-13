La familia de Marcos convoca a una caminata para concientizar sobre el suicidio y reclamar por atención en salud mental

En un comunicado enviado a los medios, sus familiares invitaron a acompañarlos el sábado 17 desde las 16. Pidieron visibilizar la problemática y revisar el acceso a la atención en salud mental.

La familia de Marcos, el joven que fue hallado sin vida el sábado pasado en la zona de San Carlos, a la vera del río Uruguay, difundió un comunicado para convocar a una caminata en su memoria. La actividad se realizará este sábado 17 de octubre y tendrá como destino la zona de San Carlos.

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“Hace una semana Marcos salía de casa para ya no volver. Su familia está sumamente triste, no tenemos palabras para explicar nuestros sentimientos”, expresaron al comienzo del mensaje

“No queremos que lo sucedido con Marcos quede en el olvido. Queremos que sirva para visibilizar esta problemática, para que se hable de ella y para que se tomen medidas concretas. Porque detrás de cada situación hay una vida, una historia y una familia”, manifestaron.

Planteos sobre la atención

En el comunicado, los familiares señalaron que lo ocurrido los llevó a reflexionar sobre “las falencias que existen en el abordaje de la salud mental”. Entre sus preocupaciones mencionaron la escasez de psicólogos en centros de salud y hospitales, las demoras para conseguir turnos y las dificultades para acceder a la atención.

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También plantearon interrogantes sobre los protocolos de actuación y su capacidad para ofrecer respuestas rápidas ante situaciones de riesgo. Aclararon que “tal vez este no haya sido el caso”, pero preguntaron qué ocurre con quienes todavía pueden recibir ayuda y necesitan acompañamiento a tiempo.

“¿Y si una búsqueda inmediata pudiera marcar la diferencia y salvar una vida?”, expresaron. El mensaje reúne estos planteos con un pedido de reflexión y de medidas concretas para atender una problemática que, según remarcaron, involucra a las personas que atraviesan una crisis y también a sus familias.