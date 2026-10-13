Ficha Limpia en Entre Ríos: el oficialismo tiene la mayoría, pero la discusión por el doble conforme demora el dictamen

El proyecto de Ética Pública y Ficha Limpia sigue sin llegar al recinto del Senado entrerriano. Con más de dos años de trámite, el expediente 26.785 vuelve a comisiones este miércoles a las 10, cuando Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos intentarán firmar el dictamen que habilite su tratamiento en el pleno.

La iniciativa, que ingresó el 20 de febrero de 2024 al inicio de la gestión de Rogelio Frigerio y fue aprobada por unanimidad en Diputados el 29 de agosto de ese año, lleva 14 meses trabada en la Cámara alta. Son 42 artículos que el Ejecutivo presentó como su ley de Ficha Limpia y que aún no superan la instancia de comisiones.

Este miércoles no habrá sesión. Lo que se discute es si hay firma para habilitar el pase al recinto.

Los números están, el consenso no

En los papeles, a Juntos por Entre Ríos le sobra. Tiene ocho votos propios y suma casi con certeza el de Gladys Domínguez, la senadora de Feliciano que rompió con el justicialismo para alinearse con el oficialismo tras la ley de la OSER. Son nueve sobre diecisiete: mayoría absoluta.

A ese núcleo podrían agregarse dos votos más de extracción peronista que hoy juegan como bloques unipersonales: Patricia Díaz —esposa del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y exvicegobernadora— y Nancy Miranda, quien además preside Legislación General.

Pero en el bloque oficialista no quieren una sanción por la mínima. Un senador de Juntos lo resumió ante Letra P: no quieren que después se diga que usaron la Legislatura “como una escribanía”. Una ley de ética pública aprobada con lo justo, advierten, quedaría expuesta y sería un argumento para sus detractores. De ahí la demora.

El nudo: sentencia firme vs. doble conforme

El punto que frenó todo apareció en agosto, en Legislación General. En el texto se coló un cambio clave: donde decía doble conforme —es decir, condena confirmada por un tribunal superior— se pasó a exigir sentencia firme, con todas las instancias agotadas, incluso la Corte Suprema de la Nación.

No es un detalle técnico. Con sentencia firme, cualquier dirigente puede estirar durante años su candidatura a fuerza de apelaciones. Fue la organización Entre Ríos Sin Corrupción la que advirtió la modificación y obligó a devolver el expediente a comisión.

El 16 de septiembre, en la 13ª sesión ordinaria, el proyecto estaba en el orden del día. Llegado el momento, el titular de Asuntos Constitucionales, Juan Pablo Cosso (Más para Entre Ríos – Villaguay), pidió que volviera a comisión para que su bloque incorporara aportes. Se votó por unanimidad. Las organizaciones de la Coordinación Tolerancia Cero a la Corrupción, que habían pedido la sanción días antes, volvieron a quedarse con las manos vacías.

Una semana después, el 23, las comisiones informaron que había acuerdo para sostener el doble conforme. Aun así, sigue siendo el eje de la discordia.

Qué pide el peronismo

Más para Entre Ríos no rechaza Ficha Limpia. El senador Marcelo Berthet dijo en la última reunión que están dispuestos a firmar si se incorporan tres cambios que vienen trabajando:

1. Cripto en la declaración jurada. Que se incluyan activos virtuales, con detalle de cantidades, direcciones asociadas y actividades de minería.

2. Periodicidad anual. Que las declaraciones se presenten todos los años antes del último día hábil de marzo, y no solo al asumir y al dejar el cargo.

3. Más familiares alcanzados. Ampliar el universo más allá de cónyuges e hijos.

El contexto nacional les dio aire: el caso de la cripto $Libra y la discusión por el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni son argumentos que el oficialismo, aliado de la Casa Rosada, no puede esquivar con facilidad.

En la oposición, sin embargo, también leen la demora como una estrategia del Ejecutivo para administrar los tiempos y capitalizar mediáticamente la sanción, como ya pasó con la eliminación de las pensiones de exgobernadores.

El factor Rossi y la foto del consenso

El planteo más duro vino por el lado de Patricia Díaz. Su asesor contratado, Carlos Reggiardo —que es a la vez funcionario legal del municipio de Santa Elena y abogado defensor de Domingo Daniel Rossi— presentó en comisión un extenso pliego de reformas: declaraciones anuales, restricciones posteriores al cese, protección de derechos previsionales, derogación escalonada y una ficha limpia “con doble conforme y plazo vinculado a la condena”.

Reggiardo expuso más de dos horas en la última reunión, ante el silencio de los senadores. Contraste notorio con la visita de Gastón Marra, principal impulsor de Ficha Limpia a nivel nacional, que semanas atrás llegó a Paraná y no tuvo ni un minuto de escucha.

Días después, el propio Rossi blanqueó la jugada. Precandidato a gobernador por Hacer Futuro, dijo que si la ley sale como la quiere el Gobierno no podrá competir en 2027. Rossi fue condenado en 2006 por enriquecimiento ilícito a tres años de prisión condicional y ocho de inhabilitación, y ahora habla de un supuesto “Pacto de Olivos entrerriano” entre Frigerio y la intendenta de Paraná, Rosario Romero, para definir candidaturas.

El voto de Díaz, que el oficialismo contaba como posible, queda así atado a la estrategia electoral de Rossi. No es indispensable para los números, pero sí para la foto de consenso que busca Juntos.

Aclaración clave: Ficha Limpia no alcanza a quienes ya cumplieron la pena. Una vez cumplida o revocada la condena, se recupera el derecho al sufragio pasivo.

Si hay dictamen este miércoles, el proyecto podría llegar al recinto en las próximas sesiones. Pero no será el final: como el texto llegará con cambios, deberá volver a Diputados, la cámara de origen, que podrá aceptarlos o insistir con la versión original.

El oficialismo quiere que ese segundo trámite sea corto. Sabe que cuanto más cerca esté el armado de listas de 2027, cada coma de la ley se leerá en clave electoral. Y que el doble conforme dejará de ser un tecnicismo para convertirse en la pregunta central: quién puede estar en la boleta y quién no.