Causa por enriquecimiento ilícito: Gustavo Bordet pidió apartar al fiscal José Arias por falta de objetividad

La defensa del diputado nacional y exgobernador de Entre Ríos presentó un pedido de recusación contra el fiscal de Concordia, denunciando filtraciones a la prensa, quebrantamiento de la presunción de inocencia y vínculos con el sector político gobernante.

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional Gustavo Bordet sumó un capítulo decisivo en el Juzgado de Garantías Nº 2 de Concordia. Su abogado defensor, Jorge Romero , presentó un pedido formal de recusación y apartamiento del fiscal José Emiliano Arias , argumentando una pérdida progresiva de objetividad y la presunta utilización mediática del expediente.

Según la defensa, el planteo busca garantizar un proceso con «objetividad, transparencia y legitimidad», despejando cualquier duda sobre la imparcialidad de la fiscalía.

Filtraciones, condena mediática y vulneración de derechos

El escrito defensivo enfatiza que, desde la apertura de la causa en febrero de 2024, el fiscal Arias incurrió en una «divulgación sistemática» de fragmentos del expediente, mientras omitía otros elementos que favorecían a la defensa. Romero señaló que en diversas oportunidades la prensa tuvo acceso a resoluciones, escritos y argumentos que ni siquiera habían sido notificados formalmente a las partes.

«Una cosa es investigar y otra muy distinta es utilizar información para instalar públicamente una determinada versión de los hechos. La defensa no tiene por qué enterarse por terceros de lo que sostiene el fiscal», remarcó Romero.

Asimismo, la defensa argumenta que el fiscal ha emitido opiniones extrajudiciales dando por probada su hipótesis delictiva, a pesar de que Bordet no ha sido formalmente imputado ni existe condena firme . Para los abogados del exmandatario, esta conducta configura una condena mediática que vulnera el principio de inocencia y genera un «temor objetivo y fundado» sobre la parcialidad del funcionario judicial.

El contexto político: los nexos con el intendente de Concordia

Uno de los puntos claves incorporados en la presentación es la preocupación por el entramado político local, en particular por el vínculo entre el fiscal Arias y el actual intendente de Concordia, Francisco Azcué (quien se utilizó anteriormente como fiscal en la misma jurisdicción).

Si bien la defensa aclaró que dicho lazo no constituye por sí solo un delito, advirtió que debe ponderarse debido al impacto político de la causa:

Sospecha política: Romero advirtió que cuando existen vínculos personales entre un fiscal y un dirigente beneficiado políticamente por el desgaste de un opositor, la Justicia debe extremar los cuidados.

Romero advirtió que cuando existen vínculos personales entre un fiscal y un dirigente beneficiado políticamente por el desgaste de un opositor, la Justicia debe extremar los cuidados. Sesgo ideológico: La presentación destaca la «marcada posición ideológica» del fiscal como un factor que condiciona la objetividad del proceso.

Procedimientos de intimidación y antecedentes

El escrito defensivo no solo cuestiona la conducta pública del fiscal, sino también la metodología empleada durante las medidas de prueba:

Efecto intimidatorio: Se cuestionaron los operativos y todos los análisis realizados sobre personas del entorno cercano a Bordet, considerando que excedieron los límites de la búsqueda de pruebas y funcionaron como mecanismos de amedrentamiento. Antecedentes del propio fiscal: La defensa recordó que en procesos anteriores el propio Arias cuestionó la imparcialidad de otros magistrados y solicitó apartamentos. Romero argumentó que se aplicará debe exactamente la misma vara para evaluar la actuación del fiscal en esta causa.

Aclaración de la defensa: la causa debe continuar

Desde el entorno de Bordet remarcaron que el pedido de recusación no busca paralizar las actuaciones ni solicitar el cierre del expediente.

«Bordet siempre ha estado y estará a disposición de la Justicia. Lo que exigimos es que la investigación sea conducida por un fiscal imparcial, que respete la reserva de las actuaciones y garantice el debido proceso. Si un fiscal ya tiene una conclusión prefijada sobre la culpabilidad antes de imputar, es legítimo solicitar su apartamento», concluyó Romero.

Contexto adicional de la causa