CONCORDIA: OTRA NOCHE, OTRO ATROPELLO. CITARON A BARBONA PARA HUMILLARLA Y LE CERRARON LA PUERTA EN LA CARA

La vicepresidenta electa del PJ llegó a la hora indicada a escuchar el veredicto de la junta normalizadora. La sede estaba cerrada, a oscuras y sin nadie. “Me volvieron a faltar el respeto, y esta vez no solo a mí, sino a todas las mujeres militantes”, denunció.

Por Redacción – Análisis Litoral

Si la nota que publicamos hace días era grave, lo que pasó hoy es directamente una provocación miserable.

Después de la emboscada del primer encuentro, el triunvirato normalizador le prometió a Yanina Barbona una respuesta por escrito para este martes. Una definición sobre su reclamo legítimo: asumir la presidencia del PJ Concordia como marca el estatuto y como votó el afiliado en 2024.

Yanina hizo lo que hace una militante de ley. Fue. Cumplió. Se presentó en la sede del partido a la hora indicada, con sus papeles, con sus denuncias bajo el brazo, dispuesta a escuchar.

¿Y qué encontró? La nada. La sede totalmente cerrada. A oscuras. Vacía. Sin un solo normalizador, sin un solo consejero, sin un solo papel.

Una burla planificada.

“Me volvieron a faltar el respeto y esta vez no solo a mí, sino que también a todas las mujeres militantes”

Esa fue la frase que lanzó, con bronca y con dolor, parada en la vereda de un partido que le pertenece a los afiliados y no a una patota. Y tiene razón.

Porque esto ya no es contra Yanina Barbona. Esto es contra todas. Es el mensaje mafioso que le mandan a cada mujer que se anima a denunciar, a cada militante que cree que su voto vale, a cada compañera que pensó que la Ley Micaela era algo más que un afiche.

La citaron para humillarla. La dejaron plantada para quebrarla. Otro avasallamiento más dentro de un partido donde el atropello ya es la regla.

De día te citan para dormirte, de noche te toman la sede. Y cuando reclamás por escrito, te cierran la puerta.

Bue, en este caso la noche.

Es el mismo modus operandi de siempre: la usurpación nocturna de noviembre, el apriete por redes, la denuncia por violencia de género cajoneada, y ahora el plantón.

¿Quiénes son los normalizadores que no dan la cara? ¿Con qué autoridad citan a una vicepresidenta electa y la dejan en la calle? ¿Dónde está el aval del Consejo Provincial para semejante falta de respeto institucional?

Desde Análisis Litoral nos solidarizamos con Yanina Barbona y repudiamos enérgicamente este nuevo acto de violencia política y de género.

No es un descuido. No es desorganización. Es una metodología: cansar, humillar y borrar a la mujer que se animó a reclamar lo que por derecho le corresponde.

Si esta junta vino a normalizar, lo que está haciendo es enterrar al peronismo de Concordia. Si vino a ordenar, lo que está haciendo es demostrar que el club de varones sigue mandando, que el voto del afiliado no vale y que la palabra de una mujer vale menos.

Concordia mira atónita como los mismos que destruyeron la ciudad, destruyen su principal partido de oposición.

Que la cuenten como quieran. La realidad es una: la citaron y le cerraron la puerta en la cara. Y con ella, se la cerraron a toda la militancia que un día , allá por 2024 cuando todos se borraron hubo muchos que asumieron el compromiso de salir adelante .

La mujer militante exige una explicación pública inmediata de la Junta Normalizadora y del PJ Entre Ríos.

Que sea justicia. De una vez por todas.