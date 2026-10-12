Nueva tragedia en Nepal: cinco desaparecidos, casas arrasadas y puentes destruidos por una crecida repentina

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Una violenta inundación destruyó unas 40 viviendas en el centro de Nepal. El fenómeno ocurrió un mes después de la catástrofe que dejó más de 1.400 muertos.

Una nueva tragedia golpeó a Nepal, donde la crecida repentina de un río arrasó alrededor de 40 viviendas, destruyó varios puentes y dejó al menos cinco personas desaparecidas. El desastre ocurrió este domingo en el municipio rural de Chumanubri, en la provincia de Gorkha, apenas un mes después de las devastadoras inundaciones de agosto, que dejaron un saldo de 1.450 muertos y 5.200 desaparecidos.

Según informó el Ejército de Nepal, el desbordamiento se produjo a las 5:55 de la madrugada (hora local), cuando una estación de monitoreo detectó un aumento de 8,4 metros en el nivel del agua. La fuerza de la corriente arrastró construcciones en las localidades de Jagat Bagar, Salleri y Ghattekhola, donde los habitantes debieron abandonar sus hogares ante el avance del torrente.

Desesperada búsqueda de desaparecidos y rescates en helicóptero

El primer ministro nepalí, Balendra Shah, confirmó el despliegue de varios helicópteros para intensificar las tareas de búsqueda y evacuación. Hasta el momento, seis personas fueron rescatadas por vía aérea y no se registraron víctimas mortales. Por su parte, el director administrativo de Chumanubri, Narayan Prasad Sapkota, aseguró que la situación comenzaba a normalizarse, aunque los equipos de emergencia continuaban trabajando para localizar a las cinco personas desaparecidas.

Qué provocó la nueva inundación en Nepal

Los primeros análisis del Centro de Investigación de Hidrología de Nepal indican que una avalancha de hielo, nieve y lodo habría desencadenado la crecida. El desprendimiento bloqueó temporalmente un afluente del río en Tumje, dentro de Chumanubri, y formó una represa natural que terminó cediendo de manera abrupta, lo que provocó la liberación repentina de una gran cantidad de agua y sedimentos.

Ante el riesgo de nuevos desbordamientos, las autoridades enviaron alrededor de 200.000 mensajes de texto (SMS) para solicitar la evacuación inmediata de los habitantes de distintos distritos expuestos al peligro. Mientras continúan los operativos terrestres y aéreos en Gorkha, Nepal vuelve a enfrentar una emergencia climática apenas un mes después de las devastadoras inundaciones de agosto, que dejaron miles de víctimas y desaparecidos.