Entre Ríos brilló en el Senado con una jornada dedicada a su cultura, producción y turismo

El Salón Azul del Senado de la Nación fue escenario de “Entre Ríos Brilla”, un encuentro que permitió mostrar la diversidad y el potencial de la provincia en el marco del ciclo federal Argentina Brilla. Participaron autoridades nacionales y provinciales, representantes diplomáticos, artistas y referentes de distintos sectores.

La actividad fue organizada por la Dirección General de Cultura del Senado de la Nación y la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, con el acompañamiento de la Dirección General de Relaciones Parlamentarias. La programación reunió exposiciones, presentaciones musicales, muestras de artes visuales y degustaciones de productos regionales.

La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, destacó las fortalezas productivas, turísticas y culturales de la provincia y afirmó: “Venimos a ofrecer todo el potencial que tenemos en la provincia, una Entre Ríos con una fuerte identidad propia”. Asimismo, puso en valor el trabajo de productores, artistas y emprendedores que contribuyen al desarrollo provincial.

Por su parte, el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, destacó el potencial de la provincia y la importancia de generar espacios que permitan proyectar su identidad y sus capacidades. “Entre Ríos brilla por su cultura, por su turismo, por su producción, pero fundamentalmente brilla por su gente”, afirmó. Asimismo, agradeció el trabajo conjunto de los equipos del Senado y los colaboradores de la Representación, que permitió concretar la jornada en apenas 20 días.

En tanto, la senadora nacional Romina Almeida resaltó la identidad y el trabajo de los entrerrianos, además del potencial agropecuario de la provincia. A su turno, el director general de Cultura del Senado, Daniel Abate, recordó el aporte histórico de Entre Ríos a la organización nacional y destacó la importancia de proyectar su patrimonio y sus tradiciones.

La apertura institucional estuvo a cargo del director general de Cultura del Senado, Daniel Abate, quien destacó que Entre Ríos “es una provincia que fue decisiva en nuestra organización nacional y que sigue aportando talento, trabajo y una identidad que los entrerrianos llevan con orgullo”. Asimismo, señaló que el ciclo Argentina Brilla busca proyectar a nivel nacional el patrimonio, los artistas y las tradiciones de las provincias, y generar nuevas oportunidades para quienes sostienen su actividad cultural.

La programación incluyó exposiciones sobre la producción arrocera y de nuez pecán, a cargo de Federico Paoloni y Juan Pablo Passini, junto con una presentación del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), realizada por Rocío Rezzet, directora de Industrias Culturales y Creativas de la Secretaría de Turismo provincial.

En materia turística, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto, destacó la importancia de presentar una propuesta que integrara la producción, la cultura y los atractivos provinciales. “Llevamos una muestra de los productos que caracterizan a nuestra provincia, muchos de los cuales están ligados con la producción y la cultura. Hubo espectáculos musicales que pusieron de manifiesto esa calidad y capacidad que tenemos en Entre Ríos”, expresó.

El desarrollo de la vitivinicultura y el enoturismo provincial también formó parte del encuentro, con la participación de Teresa Courault, de Bodegas Lugea Courault, en representación de la Asociación Vitivinícola de Entre Ríos (AVER).

La música regional estuvo presente con las actuaciones de Noé Talagorrí y Cristian Dappen, Edgardo Gallo y su conjunto, y Los Magníficos del Litoral. En paralelo, el atrio del Palacio Legislativo albergó una exposición de pinturas y fotografías de Selva Guiffrey, Vivi Berthet, Cynthia Fistraiber y Ana Cabrera Grohs, cuyas obras ofrecieron distintas miradas sobre el paisaje, la memoria y la identidad del Litoral.

Otro de los momentos destacados fue la entrega de la Declaración de Interés Cultural al programa La Sastrería de San José, vinculado con el Palacio San José, histórica residencia del general Justo José de Urquiza. El reconocimiento fue recibido por Carlos Iriarte, director del museo. La propuesta se completó con una degustación de productos regionales y vinos entrerrianos.

El encuentro contó además con la presencia del exsenador nacional Alfredo de Angeli; el director general de Relaciones Parlamentarias del Senado, Marcelo Cinto; el director de Enlace con Provincias, Sebastián Fogg; la subdirectora de la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, Marcela Antola; y la coordinadora de Relaciones Institucionales, María Teresa Colello, junto a otras autoridades y representantes institucionales.

La jornada concluyó con un recorrido por la exposición artística, como cierre de una propuesta que permitió acercar al ámbito legislativo nacional distintas expresiones del patrimonio entrerriano y fortalecer los espacios de promoción y vinculación institucional de la provinciaLa actividad fue organizada por la Dirección General de Cultura del Senado de la Nación y la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, con el acompañamiento de la Dirección General de Relaciones Parlamentarias. La programación reunió exposiciones, presentaciones musicales, muestras de artes visuales y degustaciones de productos regionales.