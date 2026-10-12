Martín Dri: “Si la política es la herramienta para transformar una sociedad y Concordia está llena de pobreza, quiere decir que alguien hizo mal las cosas”

El presidente del PRO de Concordia participó del programa Punto de Inflexión, por Radio Rivadavia, donde cuestionó las consecuencias de décadas de gobiernos justicialistas, defendió el rumbo de la gestión de Francisco Azcué y planteó la necesidad de una política con mayor preparación profesional y vocación de servicio. También habló del futuro electoral del PRO y de sus aspiraciones de poder.

El presidente del PRO de Concordia, Martín Dri, lanzó fuertes cuestionamientos a la dirigencia política que gobernó la ciudad durante las últimas cuatro décadas y vinculó la persistencia de la pobreza con los errores acumulados en la administración pública. Lo hizo durante una entrevista en los estudios de Radio Rivadavia Concordia, en el programa Punto de Inflexión, donde analizó la actualidad de su partido, su participación en el gobierno municipal y los desafíos sociales que enfrenta la ciudad.

“Si la política es la herramienta para transformar una sociedad y Concordia está llena de pobreza, quiere decir que alguien hizo mal las cosas”, sostuvo Dri, al reflexionar sobre una realidad social que, según remarcó, no puede desligarse de las decisiones tomadas por quienes tuvieron responsabilidades de gobierno.

El dirigente recordó su trayectoria vinculada al trabajo social y a los comedores comunitarios, y utilizó esa experiencia para plantear una reflexión sobre el crecimiento de las necesidades sociales. “Cuando yo empecé había cierta cantidad de comedores y hoy hay 100 veces más. Algo hicimos mal”, expresó.

Para Dri, la política debe recuperar su capacidad de modificar las condiciones de vida de la población, pero eso requiere dirigentes preparados, planificación y una verdadera vocación de servicio. En ese sentido, cuestionó las prácticas que, a su entender, priorizan las aspiraciones personales por encima de las necesidades de los ciudadanos.

Cuestionamientos a los últimos 40 años de gobierno

Durante la entrevista, el titular del PRO sostuvo que la situación actual de Concordia debe analizarse teniendo en cuenta su historia reciente y las responsabilidades de quienes condujeron la ciudad durante décadas.

“Si vos mirás y hacés un mapa de Concordia en los últimos 40 años, ves que han ocupado espacios personas que quizás, hasta en lo personal, no tienen una buena administración. Entonces es muy difícil que alguien me venga a decir que va a tratar de cambiar o mejorar la realidad de una ciudad cuando a veces en lo personal tampoco puede conducir su propio proceso”, afirmó.

Dri consideró que la pobreza, las adicciones y las dificultades que atraviesan numerosos barrios no son problemas que puedan resolverse con respuestas improvisadas. Por el contrario, planteó la necesidad de anticiparse a las situaciones sociales y urbanas mediante políticas sostenidas en el tiempo.

En ese marco, también cuestionó a dirigentes que buscan regresar a la función pública sin realizar, según su mirada, una revisión de las decisiones tomadas durante sus anteriores etapas de gobierno.

“Yo creo que muchos de los políticos que hoy están intentando volver deberían llamarse a silencio”, manifestó durante el intercambio, al reclamar un mea culpa por los problemas que, a su entender, se fueron acumulando en Concordia.

La defensa de la gestión de Azcué y la alternancia política

Dri también defendió el rumbo de la administración municipal encabezada por Francisco Azcué y sostuvo que las transformaciones deben evaluarse en perspectiva, considerando el punto de partida y el tiempo que demanda modificar problemas estructurales.

“Si vos le ponés la lupa y me ponés a contrapelo los 40 años, claro que te va a parecer que apenas hay un cambio muy chiquitito. Lo que tenemos que hacer quizás es al revés: mirar cómo estaba Concordia y ponerla al lado de cómo está ahora”, explicó.

El dirigente destacó la importancia de avanzar con obras y administrar los recursos públicos con responsabilidad, al tiempo que consideró necesario que la ciudadanía pueda observar de manera concreta el destino de los impuestos.

En esa línea, defendió la continuidad del proyecto político que integra el PRO junto con la Unión Cívica Radical y otros sectores de la alianza gobernante.

“Si llegaste a un norte y estás haciendo obras con fondos propios, y le estás mostrando al vecino que sus impuestos van a obras, ya tenés un antes y un después”, señaló.

Consultado sobre la importancia de la alternancia política en Concordia, Dri también destacó la presencia del PRO en la estructura municipal y el papel de la viceintendenta, Magdalena Reta de Urquiza, como parte del esquema de gobierno que acompaña a Azcué.

“Lo mejor que le pasó a Concordia es tener una vice que sea del PRO también”, afirmó, al señalar que la gobernabilidad y las decisiones de gestión son una responsabilidad compartida dentro del frente político.

El PRO busca consolidarse y ampliar sus equipos

En otro tramo de la entrevista, Dri se refirió a la situación interna del PRO y a las reuniones que el partido viene desarrollando en Concordia. En lugar de hablar solamente de crecimiento, definió la etapa actual como un proceso de consolidación de equipos, formación de dirigentes y construcción política.

Explicó que el espacio acompaña al gobierno de Azcué, pero que también busca aportar propuestas, corregir aquello que considere necesario y fortalecer los aspectos positivos de la administración.

“Tenemos un gobierno que acompañamos, a Francisco Azcué, con una vice del PRO. Tenemos que ser muy responsables, asegurar la gobernabilidad, acompañar el proyecto y tratar de aportar adentro, corregir todo lo que pueda ser corregible y potenciar lo que está bien”, sostuvo.

También reivindicó las capacitaciones y la formación de nuevos cuadros políticos como herramientas indispensables para mejorar la gestión pública.

“Hay mucha gente preparada en Concordia, en la provincia y en el país, con ganas de hacer. Es importante que esos espacios sean ocupados por personas que estudiaron, se prepararon y siguen capacitándose, sean del partido político que sean”, remarcó.

Dri sostuvo que la política necesita más profesionalismo y menos especulación personal. En ese sentido, resumió su planteo con una definición: “Más personas haciendo política, mejores proyectos. No más personas queriendo cargos”.

Las aspiraciones electorales del PRO hacia 2027

Aunque defendió el trabajo conjunto con el radicalismo dentro del gobierno municipal, Dri dejó en claro que su partido no renuncia a sus propias aspiraciones electorales.

“Sería tonto e hipócrita decir que uno no tiene aspiración de poder”, reconoció, aunque aclaró que esa búsqueda debe estar acompañada por responsabilidad política y compromiso con los ciudadanos.

El dirigente explicó que el PRO trabaja para ampliar su estructura y sumar nuevos referentes, con el objetivo de que las decisiones y los proyectos no queden concentrados en un grupo reducido de dirigentes.

“La única forma de que se haga de un modo más libre y con mejor calidad es que se agrande la mesa. Cuando se agranda la mesa, se agrandan las posibilidades”, planteó.

En ese marco, dejó abierta la discusión sobre el papel que tendrá el PRO en el escenario electoral de 2027, sin descartar que el partido pueda impulsar candidaturas propias en el futuro.

La entrevista dejó así una definición política de Dri: el PRO continuará acompañando la gestión municipal de Azcué, pero al mismo tiempo buscará consolidar su identidad, formar nuevos dirigentes y construir una alternativa con aspiraciones de disputar mayores espacios de poder.

Para el presidente del partido en Concordia, el desafío central pasa por cambiar la manera de hacer política y dar respuestas a una ciudad atravesada por profundas necesidades sociales. Su diagnóstico fue contundente: si después de tantos años la pobreza continúa siendo una de las principales marcas de Concordia, la dirigencia tiene que revisar qué hizo y qué dejó de hacer.

Fuente: programa Punto de Inflexion de radio Rivadavia Concordia

Redaccion de 7Paginas