Las impactantes imágenes de la represa Yacyretá que abrió sus 18 compuertas por la brutal crecida del río Paraná

La hidroeléctrica liberó agua ante el aumento extraordinario del caudal, que llegó a 28.000 m³/s. Hay familias evacuadas y cerraron el paso fronterizo con Paraguay.

La brutal crecida del río Paraná dejó impactantes imágenes en la represa Yacyretá, donde las autoridades abrieron las 18 compuertas del vertedero principal para hacer frente al extraordinario aumento del caudal. La medida busca atenuar los efectos de la crecida, provocada por el agua que llega desde las centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba y las intensas precipitaciones que afectan a la región, en medio del fenómeno climático de El Niño.

Yacyretá abrió sus 18 compuertas ante la crecida del Paraná

La situación se agravó en las últimas horas, cuando el caudal que ingresó a Yacyretá alcanzó aproximadamente 28.000 metros cúbicos por segundo, una cifra que podría seguir aumentando durante los próximos días.

El ingeniero Ronnie Ayala, jefe del Departamento Técnico en la Margen Derecha, explicó que este volumen responde a la combinación de unos 19.000 m³/s procedentes de Itaipú y otros 9.000 m³/s del río Iguazú, donde las precipitaciones quintuplicaron los valores pronosticados. Desde la hidroeléctrica aclararon que la apertura de las compuertas no provoca las inundaciones, sino que se trata de una maniobra destinada a reducir el impacto de la crecida.

Cerraron el paso fronterizo entre Argentina y Paraguay

Ante este escenario, la Entidad Binacional Yacyretá anunció el cierre del paso fronterizo entre Ayolas (Paraguay) e Ituzaingó (Corrientes), que atraviesa el coronamiento de la central hidroeléctrica. La restricción comenzó este lunes 12 de octubre y se extenderá hasta el sábado 17, por razones de seguridad.

La reapertura dependerá de una evaluación de las condiciones climáticas e hidrológicas. Mientras tanto, las inundaciones ya afectan a distintas zonas ribereñas y, en la Isla Apipé Grande, nueve familias debieron ser evacuadas, con un total de 27 personas asistidas.

La crecida también golpea a Misiones y Paraguay

La emergencia también afecta a otros puntos de la cuenca del Paraná. En Puerto Iguazú, el río alcanzó este lunes los 26,10 metros, cinco metros más que el domingo, mientras que su nivel continuaba aumentando a un ritmo de 20 centímetros por hora.

La situación obligó a cerrar el puerto, realizar evacuaciones preventivas en comercios costeros y suspender los pasos fronterizos de Eldorado, Puerto Piray y Mado, entre otros. Del lado paraguayo, en Ciudad del Este, las inundaciones afectaron a distintos barrios y obligaron a evacuar a 66 familias, lo que representa unas 200 personas.

Itaipú mantiene sus compuertas abiertas y crece la preocupación

La represa Itaipú, ubicada en la zona de la Triple Frontera, también debió mantener abierto su vertedero ante el extraordinario incremento del caudal del Paraná. Su superintendente de Operaciones, Silver Guerrero, advirtió que la central alcanzó los niveles máximos de seguridad y que el caudal se encontraba entre los 18.000 y 19.000 metros cúbicos por segundo. En paralelo, el río Iguazú superó los 12.000 m³/s, lo que motivó restricciones preventivas de acceso al Parque Nacional Iguazú y el cierre temporal de una pasarela del lado brasileño.

Monitoreo permanente ante el avance del agua

Mientras persisten las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, los equipos técnicos de Yacyretá mantienen un monitoreo permanente del comportamiento del río Paraná y de las descargas de las centrales ubicadas aguas arriba. El objetivo es anticipar posibles variaciones del caudal y mantener informadas a las autoridades y a la población sobre la evolución de la emergencia. Desde la entidad remarcaron que la apertura de las compuertas busca amortiguar los efectos de una crecida natural que continúa afectando a las comunidades ribereñas de Argentina y Paraguay.