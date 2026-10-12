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Frigerio respaldó la eliminación de las PASO y advirtió sobre el desgaste electoral de 2027.

Frigerio respaldó la eliminación de las PASO y advirtió sobre el desgaste electoral de 2027

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Frigerio cuestionó la cantidad de elecciones previstas para el próximo año y pidió escuchar a la ciudadanía ante la baja participación.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresó su respaldo a la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y advirtió sobre la sobrecarga del calendario electoral de 2027, cuando podrían superponerse distintas instancias de votación provinciales y nacionales.

En declaraciones a Radio Splendid, el mandatario sostuvo que la cantidad de convocatorias a las urnas podría profundizar el distanciamiento entre la ciudadanía y la dirigencia política, en un contexto marcado por la disminución de la participación electoral.

“Creo que en este momento, donde hay tanta grieta entre la ciudadanía y la política, obligar a la gente a ir a votar cinco veces en algunos casos durante 2027 es tirar demasiado de la piola”, afirmó.

Preocupación por la participación electoral

Frigerio consideró que actualmente “no están dadas las condiciones” para mantener el esquema vigente, al señalar que en los últimos comicios la concurrencia a las urnas rondó el 60%.

En ese sentido, planteó la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema electoral y evitar que la sucesión de elecciones genere un mayor desgaste entre los votantes.

“La política tiene que volver a escuchar a la gente. Parte de la reconciliación es que la política no esté todo el tiempo hablando de elecciones”, enfatizó el gobernador.

Sus declaraciones se producen en medio de las discusiones sobre posibles modificaciones al régimen electoral nacional, con vistas a los comicios de 2027.

Conversaciones con el Gobierno nacional

El mandatario aclaró que todavía no se realizó una reunión formal con la totalidad de los gobernadores para analizar una eventual reforma del sistema de primarias.

Sin embargo, reconoció que mantuvo conversaciones sobre el tema durante un viaje con Diego Santilli, a quien identificó como jefe de Gabinete, y con dirigentes vinculados al entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

De esta manera, confirmó la existencia de contactos políticos preliminares, aunque sin anunciar acuerdos concretos ni definiciones sobre el futuro de las PASO.

La reforma y las alianzas para 2027

Frigerio también vinculó el debate sobre las primarias con las negociaciones electorales que comenzarán a desarrollarse en las distintas provincias de cara al próximo año.

“Hay otras cuestiones que se empiezan a discutir en algunas provincias respecto a cómo van a ir en la elección del año que viene, si en acuerdo o no con el Gobierno. Creo que ambas cosas se van a ir destrabando a la vez”, sostuvo.

Así, el gobernador dejó planteado que la discusión sobre el sistema electoral podría avanzar en paralelo con las conversaciones para conformar alianzas políticas.

Por el momento, no se conocen definiciones formales sobre una eventual eliminación de las PASO, mientras continúa el debate acerca de la cantidad de elecciones previstas para 2027 y su impacto sobre la participación ciudadana, publicó APF.

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