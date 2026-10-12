Creciente del río Uruguay: CTM anticipa niveles estables, al menos por un día

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informó que el nivel del río Uruguay se mantendrá estable hasta las 15 del lunes 12 de octubre, con caudales evacuados que oscilarán entre los 18.500 y los 18.000 metros cúbicos por segundo.
El informe oficial, emitido este domingo, señala que la tendencia del nivel del río es estable. En ese contexto, el organismo binacional precisó que las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los 11,80 y los 12,10 metros, respectivamente, durante el período comprendido hasta la tarde del lunes.
En cuanto a los datos registrados durante las últimas 24 horas, el aporte de agua al embalse fue de 18.476 metros cúbicos por segundo. A las 8 de este domingo, el caudal evacuado alcanzaba los 18.183 metros cúbicos por segundo, mientras que el nivel del embalse se ubicaba en los 32,26 metros.
La previsión para las próximas horas contempla una variación del caudal medio diario evacuado dentro del rango de 18.500 a 18.000 metros cúbicos por segundo. A su vez, Salto Grande indicó que el nivel del embalse tenderá a alcanzar los 32,40 metros.
El comunicado también confirmó que el vertedero permanece abierto.
De esta manera, el reporte mantiene el escenario de estabilidad previsto para el río Uruguay en el corto plazo, con niveles máximos estimados para Concordia y Salto hasta las 15 del lunes. La previsión está sujeta a la evolución de las condiciones hidrológicas y a las actualizaciones que emita el organismo.Fuente: El Entre Ríos / CTM Salto Grande
🔥 GRAÑA DESCUBRIÓ A LOS MANTEROS… ¿Y LOS 25 AÑOS DE FRACASO SOCIAL?
Rolando Graña muestra a jubilados vendiendo choripanes y trabajadores sobreviviendo en las veredas. La realidad duele y nadie debería esconderla. Pero hay una pregunta incómoda: ¿la pobreza argentina nació ayer?
Décadas de planes sociales, promesas políticas y discursos solidarios no lograron erradicar la pobreza ni garantizar trabajo digno. La asistencia puede ser necesaria, pero convertirla en una salida permanente tampoco es justicia social.
Ahora el desafío es del presente: el Gobierno debe demostrar que puede transformar el ajuste en empleo, producción y oportunidades reales.
Porque una cámara puede mostrar a un mantero en cinco minutos. Lo que todavía falta explicar es por qué la Argentina lleva décadas fabricando pobreza.
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El puente Soti Khola, en el distrito de Gorkha, Nepal, ha sido arrasado por completo hoy, 11 de octubre de 2026, por la devastadora crecida del río Budhi Gandaki. #AnalisisLitoral, #Internacional, #Mundo, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #UltimoMomento, #Periodismo, #EntreRios, #LitoralArgentino, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @cnnenespanol, @bbcmundo, @dw_espanol, @reuters, @apnews, @france24_es
Una inundación repentina catastrófica golpea Nepal nuevamente.
Viviendas, edificios y puentes han sido completamente arrasados.
Las imágenes y los videos que llegan desde el país son desgarradores. #AnalisisLitoral, #Internacional, #Mundo, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #UltimoMomento, #Periodismo, #EntreRios, #LitoralArgentino, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @cnnenespanol, @bbcmundo, @dw_espanol, @reuters, @apnews, @france24_es
UHHH FEINMANN SE LA PUDRIÓ TODA A CARLOS PAGNI EN A24 🔥
"En estos últimos meses HAY UN FENÓMENO LAVANDINA a Cristina Kirchner, y en ese movimiento HAY PERIODISTAS COMO PAGNI Y POLÍTICOS para lavarle la cara con el argumento de la 'democracia'. ¿Qué carajo piensan?
En este fenómeno lavandina también lo invitan a Máximo Kirchner a decir que LA MAMÁ TIENE QUE SER CANDIDATA. Ya cansa que hay que explicar todo, ¿CÓMO PUEDE SER QUE NO ENTIENDEN?
LA CHORRA ESTÁ PRESA, es como querer votar AL GORDO VALOR. Cristina no tiene que estar libre y tendría que estar EN LA CÁRCEL DE MUJERES EN EZEIZA. Ser buenos con los malos, es ser malos con los buenos: Y CFK ES TODO LO QUE ESTÁ MAL, ROBÓ LA PLATA DEL PUEBLO.#AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com