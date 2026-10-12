Creciente del río Uruguay: CTM anticipa niveles estables, al menos por un día

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La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informó que el nivel del río Uruguay se mantendrá estable hasta las 15 del lunes 12 de octubre, con caudales evacuados que oscilarán entre los 18.500 y los 18.000 metros cúbicos por segundo.

El informe oficial, emitido este domingo, señala que la tendencia del nivel del río es estable. En ese contexto, el organismo binacional precisó que las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los 11,80 y los 12,10 metros, respectivamente, durante el período comprendido hasta la tarde del lunes.

En cuanto a los datos registrados durante las últimas 24 horas, el aporte de agua al embalse fue de 18.476 metros cúbicos por segundo. A las 8 de este domingo, el caudal evacuado alcanzaba los 18.183 metros cúbicos por segundo, mientras que el nivel del embalse se ubicaba en los 32,26 metros.

La previsión para las próximas horas contempla una variación del caudal medio diario evacuado dentro del rango de 18.500 a 18.000 metros cúbicos por segundo. A su vez, Salto Grande indicó que el nivel del embalse tenderá a alcanzar los 32,40 metros.

El comunicado también confirmó que el vertedero permanece abierto.

De esta manera, el reporte mantiene el escenario de estabilidad previsto para el río Uruguay en el corto plazo, con niveles máximos estimados para Concordia y Salto hasta las 15 del lunes. La previsión está sujeta a la evolución de las condiciones hidrológicas y a las actualizaciones que emita el organismo.Fuente: El Entre Ríos / CTM Salto Grande