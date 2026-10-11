“Gualeguaychú Tierra de Aventuras” se presentará en Buenos Aires

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Casa de Entre Ríos será sede del lanzamiento oficial de “Gualeguaychú Tierra de Aventuras”, una propuesta de turismo educativo que integra naturaleza, cultura, patrimonio y actividades recreativas. La presentación se realizará el martes 13 de octubre, a las 14, en Casa de Entre Ríos, Suipacha 844, CABA.

La iniciativa busca posicionar a Gualeguaychú como un destino de turismo educativo, a través de experiencias que combinan aprendizaje, recreación y contacto con el entorno natural y cultural de la ciudad.

“Gualeguaychú Tierra de Aventuras” propone acercar a los visitantes a los atractivos locales mediante actividades que permiten conocer el territorio, su historia, sus tradiciones y su patrimonio.

El lanzamiento se desarrollará en articulación con la Municipalidad de Gualeguaychú y estará dirigido a agencias de viajes, medios de comunicación y actores vinculados al sector turístico, con el propósito de dar a conocer la iniciativa y generar nuevas oportunidades de vinculación.

La presentación se enmarca en las acciones de promoción turística y articulación institucional que impulsa la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires para fortalecer la difusión de los destinos entrerrianos y acercar sus propuestas a nuevos públicos.