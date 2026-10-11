“Gualeguaychú Tierra de Aventuras” se presentará en Buenos Aires

Casa de Entre Ríos será sede del lanzamiento oficial de “Gualeguaychú Tierra de Aventuras”, una propuesta de turismo educativo que integra naturaleza, cultura, patrimonio y actividades recreativas. La presentación se realizará el martes 13 de octubre, a las 14, en Casa de Entre Ríos, Suipacha 844, CABA.
La iniciativa busca posicionar a Gualeguaychú como un destino de turismo educativo, a través de experiencias que combinan aprendizaje, recreación y contacto con el entorno natural y cultural de la ciudad.
“Gualeguaychú Tierra de Aventuras” propone acercar a los visitantes a los atractivos locales mediante actividades que permiten conocer el territorio, su historia, sus tradiciones y su patrimonio.
El lanzamiento se desarrollará en articulación con la Municipalidad de Gualeguaychú y estará dirigido a agencias de viajes, medios de comunicación y actores vinculados al sector turístico, con el propósito de dar a conocer la iniciativa y generar nuevas oportunidades de vinculación.
La presentación se enmarca en las acciones de promoción turística y articulación institucional que impulsa la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires para fortalecer la difusión de los destinos entrerrianos y acercar sus propuestas a nuevos públicos.
MARCOS ALMADA: UNA TRAGEDIA QUE NOS PARTE EL ALMA Y UNA PROVINCIA QUE DEBE REACCIONAR
Concordia llora la muerte de Marcos Almada, el joven de 23 años que era buscado desde el lunes y fue encontrado sin vida en el Parque San Carlos.
Detrás de esta noticia hay una familia destrozada, sueños que quedaron pendientes y una comunidad golpeada por una pérdida que duele profundamente.
Pero hay una pregunta que no podemos seguir postergando: ¿qué estamos haciendo como sociedad para prevenir tanto sufrimiento?
Entre Ríos enfrenta cifras alarmantes de suicidios. No alcanza con expresar condolencias, publicar estadísticas y continuar como si nada hubiera pasado. Necesitamos prevención real, profesionales, atención accesible, acompañamiento y un Estado que actúe antes de que sea demasiado tarde.
Desde Análisis Litoral reclamamos la convocatoria urgente de un foro provincial que reúna a autoridades, especialistas, universidades, hospitales, instituciones educativas y organizaciones sociales para estudiar experiencias internacionales, fortalecer las áreas de salud mental y construir respuestas concretas.
No se trata de buscar culpables sin pruebas ni de especular sobre la muerte de Marcos. Las circunstancias deberán ser esclarecidas por la Justicia. Se trata de reconocer que la prevención del suicidio es una responsabilidad colectiva que no admite indiferencia.
Que el dolor no se convierta en costumbre. Que las estadísticas no oculten a las personas. Que pedir ayuda encuentre siempre una puerta abierta.
Hoy lloramos a Marcos. Y mañana tenemos la obligación de hacer algo más que lamentar otra tragedia.
¿Cuántas señales más necesita Entre Ríos para convertir esta emergencia en una verdadera prioridad?
Por Alejandro Monzón, para Análisis Litoral.
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🔥 Kicillof apuntó contra Milei por las obras públicas paralizadas
El gobernador bonaerense volvió a cuestionar al Gobierno nacional por la situación de las obras públicas y lanzó un fuerte reclamo: “¡Devolvé la guita!”. Además, aseguró que hay obras frenadas desde hace años y responsabilizó a Milei por la situación. 🏗️🇦🇷
El cruce reaviva la discusión sobre la obra pública, los fondos nacionales y las responsabilidades de cada gobierno. ¿Quién tiene razón? ¿Qué opinás de esta pelea política? 👇
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EL SUEÑO DE LOS PIBES PARA VER A COLAPINTO 🙌
Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino se preparan para viajar desde Esperanza hasta Brasil en un viejo Renault restaurado por ellos mismos 🚗
La idea nació casi como una broma durante un asado entre amigos, pero terminó convirtiéndose en un proyecto que los llevará por ruta hasta el circuito de Interlagos para ver correr a Franco Colapinto 📍
La intención es partir el lunes previo a la carrera y completar el trayecto de 2200 kilometros entre Esperanza y San Pablo aproximadamente en tres días, aunque saben que el comportamiento de un vehículo de estas características puede modificar cualquier planificación 🗺️
El objetivo será realizar 700 kilómetros por día y evitar conducir de noche. Además, llevan elementos para acampar y cocinar para que el viaje sea una experiencia inolvidable 🧑🍳
La bautizaron como la Alpine A527, y está ploteada con los colores del auto de Colapinto y con las banderas argentina y brasileña 🇦🇷-🇧🇷
El anhelo de este grupo es que Franco Colapinto les envíe un saludo y las esperanzas radican en que el papá de Franco, Aníbal, ya está al tanto de la movida de estos tres amigos santafesinos 👋