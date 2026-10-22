“No cumplió nada”: Deltan acusa a Lula de incumplir su promesa de hacer públicos sus registros fiscales y bancarios.

En un vídeo grabado en el Tribunal Electoral Superior (TSE), Deltan Dallagnol afirma que la campaña de Lula intentó excluir al Instituto Lula y los datos de Vorcaro de la violación de la confidencialidad.

El exfiscal de Lava Jato, Deltan Dallagnol, acusó el jueves (22) a la campaña del presidente Lula (PT) de incumplir la promesa de abrir el secreto fiscal y bancario ante el Tribunal Superior Electoral (TSE). En un video grabado en Brasilia y publicado en redes sociales, afirma que el candidato del PT no presentó la documentación requerida para ese día.

«Una vez más mintió y rompió su promesa», dijo Deltan. Según él, Lula debería haber entregado hoy mismo la información sobre el secreto bancario, los impuestos y las tarjetas de crédito corporativas, «pero no entregó nada».

En el video, Deltan aparece con las páginas del acuerdo firmado por el Tribunal Electoral Superior (TSE) y muestra anotaciones manuscritas en los márgenes. Según él, la campaña de Lula quería renovar el acuerdo, pero con restricciones que excluirían al Instituto Lula y los datos relacionados con Vorcaro de la filtración. Deltan calificó la maniobra de “golpe de estado” y “engaño”.

Según el exfiscal, los abogados de

Flávio Bolsonaro (PL) se percataron de las restricciones y escribieron en el documento que el levantamiento de la confidencialidad sería total. Afirma que Flávio aceptó la divulgación completa y que los abogados de Lula firmaron el documento con esta reserva.

La revelación de la verdad se ha convertido en un desafío entre ambas campañas en la recta final de la segunda vuelta, prevista para el domingo (25). Deltan sigue de cerca el asunto para la campaña de Flávio Bolsonaro.

Según Deltan, las campañas tienen hasta el jueves por la noche para reunir los poderes notariales y demás documentos necesarios para que se levante la confidencialidad. “La última vez que vi los documentos confidenciales de Lula, terminó en la cárcel”, dijo, refiriéndose a Lava Jato.

Las declaraciones son de Deltan Dallagnol. Al momento de la publicación de este artículo, Jornal Razão aún no había encontrado una declaración de la campaña de Lula sobre las acusaciones vertidas en el video.