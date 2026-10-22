Se aproxima otra onda de crecida: Corrientes ya supera la evacuación y el INA prevé lluvias desde el jueves. Así seguirá

Con el Paraná en nivel de evacuación en Corrientes y Barranqueras, el INA anticipa nuevas alertas y evacuaciones río abajo, mientras el Uruguay empieza a dar señales de alivio.

El Niño, en niveles récord, es el telón de fondo de un octubre muy húmedo: el agua que hoy llega al Litoral cayó días atrás en Brasil.



Este lunes 19, el Paraná marcó 7,07 m en Corrientes y 6,98 m en Barranqueras, valores sobre la cota de evacuación. El último conteo de Defensa Civil indicaba 754 evacuados y autoevacuados en la provincia, y dos peones murieron cerca de Bella Vista sacando ganado de una isla. El último reporte del Instituto Nacional del Agua (INA) suma otra preocupación: vuelven las lluvias. Veamos cómo sigue.

Llegan lluvias abundantes y el Iguazú podría tener otra onda

El INA prevé lluvias abundantes sobre el Alto Paraná y el Iguazú, con altas probabilidades de comenzar el jueves 22. Por este motivo, es probable una nueva onda de crecida en el Iguazú dentro de los próximos 5 a 15 días.

Si bien hoy baja (Andresito, con un caudal reducido a menos de la mitad, tras alcanzar 16.200 m³/s el miércoles pasado), pero Puerto Iguazú sigue con niveles por encima de el de evacuación.

En el Alto Paraná, Guaíra marcaba 22.080 m³/s e Itaipú descargaba 22.858 m³/s, ambos en niveles de aguas altas. Para dimensionarlo, 20.000 m³/s equivalen a llenar unas ocho piletas olímpicas por segundo.

Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino

Con las lluvias, el INA espera nuevos repuntes o incluso otra onda. Yacyretá ya bajó de su pico (afluencia: 35.000 m³/s; erogación: 36.200 m³/s), pero seguiría en aguas altas cuatro días más, con chances de nuevos incrementos.

Corrientes y Barranqueras ya evacúan; Goya, Reconquista y La Paz, en la mira

Corrientes (7,07 m) y Barranqueras (6,98 m) ya están superando el nivel de evacuación. Goya (5,38 m) está en alerta y el INA ve más chances de evacuación desde el 23/10.

En Reconquista (4,82 m), es probable que se alcance el nivel de alerta a partir del jueves 22, y en La Paz desde sábado 24, con 5,15 m. El nivel de evacuación en ambas localidades podría alcanzarse desde el lunes 26.

La situación del ganado es crítica: en la provincia de Santa Fe hay más de 700.000 cabezas expuestas y en Entre Ríos aún quedan unas 200.000 en islas

El INA no ve alivio inmediato: en Corrientes el río seguiría alto unos cinco días y, entre 7 y 15 días más, se mantendría en esos niveles o volvería a subir. El enorme volumen en tránsito podría demorar estas fechas.

Más al sur, Santa Fe y Paraná siguen en aguas medias, pero podrían acercarse a la alerta en la transición entre octubre y noviembre.

En el Uruguay hay alivio: Concordia y Colón salieron de alerta y Paso de los Libres (9,20 m) probablemente se ía por debajo del nivel de evacuación a partir de hoy martes 20, aunque se espera un nuevo repunte desde el miércoles 28.

Qué hacer en los próximos días

Seguí las actualizaciones de los informes del INA (el Paraná se actualiza martes y viernes; el Uruguay, lunes, miércoles y viernes) y los avisos de Defensa Civil. Si vivís cerca de la costa, definí una ruta de evacuación, guardá documentos y medicamentos en una mochila y no cruces caminos anegados.

Nunca cruces caminos anegados. Solo 15 cm de agua pueden arrastrar tu auto o esconder baches profundos. Si hay inundación, busca vías alternativas elevadas y prioriza tu seguridad.

Productores: con lluvias abundantes en camino, sacar hacienda de islas y bajos ya, con tiempo y cuidado: dos peones murieron cerca de Bella Vista haciéndolo. Asegurar forraje y subir maquinaria e insumos a zonas altas. En Santa Fe hay más de 700.000 cabezas expuestas y en Entre Ríos quedan menos de 200.000 en islas, según medios.