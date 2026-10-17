Máxima preocupación por Dibu Martínez: fue retirado inmovilizado en camilla tras chocar con un rival

El arquero argentino movió sus brazos cuando era retirado del estadio a los 73 minutos del partido entre Chelsea y Everton

La acción se desarrolló cuando el partido iba 1-0 a favor del combinado de Martínez, quien ya había tenido tres intervenciones destacadas en el juego correspondiente a la 7ª fecha de la Premier League. El tiro libre de zurda de Kiernan Dewsbury-Hall cayó sobre el área de los Blues, el argentino salió a despejar y en la acción golpeó su cabeza contra la del defensor Jarrad Branthwaite.

Hasta el momento, Chelsea no emitió un comunicado para dar detalles sobre su parte médico. Las imágenes mostraron que le suministraron oxígeno y que lo retiraron inmovilizado, aunque son acciones que suelen realizarse por protocolo en la liga inglesa.

La cuenta oficial de los Blues solamente informó la modificación que realizó el equipo. “Martínez no puede seguir jugando debido a una lesión y es sustituido por Penders, que debuta en la Premier League”, detallaron sobre el ingreso del guardametas belga Mike Penders de 21 años.

Aunque tras esta acción el partido quedó algo desvirtuado, los dirigidos por Xabi Alonso lograron liquidar el pleito a los 90 minutos del partido. Tras un tiro libre que generó una serie de rebotes dentro del área, el balón quedó en los pies del portugués Pedro Neto, quien nuevamente no perdonó e infló la red para decretar el 2-0 definitivo.

Una vez finalizado el pleito, Pedro Neto dialogó con TNT Sports y aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje al argentino. “Es una pena lo de Emi, pero le deseamos lo mejor. Esta victoria es para él”.

Antes de la lesión, Dibu Martínez era una de las figuras del Chelsea en el primer tiempo ante Everton. El arquero argentino intervino en varias ocasiones para sostener el 0-0 en el Hill Dickinson Stadium. A los 26 minutos, el arquero tuvo su primera gran prueba ante un cabezazo que fue al centro de su arco. El remate no lo obligó a una volada, pero exigía firmeza para evitar un rebote dentro del área. Dibu aseguró la pelota y desactivó una jugada que Everton había generado desde un envío aéreo mediante un cabezazo de Thierno Barry.