Día de la Lealtad: Kicillof arma acto en La Matanza, Máximo va a Chaco y los intendentes se reparten

La CGT adelantó el acto y dejó en libertad de acción a los referentes sindicales. La Cámpora moviliza a San José 1111.

Los actos por el Día de la Lealtad serán una muestra de la situación que atraviesa el peronismo. En la fecha más importante del calendario justicialista los principales referentes del PJ tendrán actividades separadas, en medio de la interna por el armado electoral del año próximo.

Axel Kicillof encabezará un acto en el Polideportivo Perón, en González Catán. Fernando Espinoza y Verónica Magario garantizan la movilización de militantes y seguramente será uno de los actos más populosos de la jornada. Según trascendió, el gobernador -en tanto presidente del PJ bonaerense- será el único orador en el escenario.

El 17 de octubre se trasformó en una fecha sensible. Hace dos años, Kicillof encabezó en Berisso un acto multitudinario que fue una bisagra en su relación con Cristina Kirchner. El kirchnerismo esperaba en ese discurso que el gobernador apoye a la ex presidenta para conducir el PJ nacional, algo que no ocurrió. Hacia adelante, sólo siguieron roces y chicanas.

Kicillof ordenó que se respete el acuerdo para que Máximo sea presidente del Congreso del PJ bonaerense

Mientras tanto, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchnner, viajará Resistencia para conmemorar el Día de la Lealtad con el senador nacional y ex gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. En tanto, la militancia kirchenrista movilizará a San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, en la puerta del domicilio donde Cristina cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

La tensión entre Cristina y Máximo con Kicillof no cede. La semana pasada fuentes del axelismo pusieron en duda que el líder de La Cámpora sea elegido como presidente del Congreso del PJ bonaerense. Argumentaban que la correlación de fuerzas en el peronismo se inclina ahora hacia al gobernador.

El adelanto de LPO generó un tembladeral en el peronismo bonaerense y Kicillof decidió llamar a Máximo para asegurarle que iba a respetar el acuerdo en el partido.

En tanto, si bien había trascendido que la Liga de Intendentes tendría su propio acto en Moreno. Desde ese armado aseguran que eso no será así. Los 12 alcaldes tendrán libertad de acción y se repartirán en distintos actos. Algunos incluso harán sus propias actividades como el caso de Mariel Fernández, en Moreno.

Los gobernadores le vaciaron a Máximo un acto con Uñac en San Juan

Como vicepresidente del PJ bonaerense, Federico Otermin, estará en el acto de Kicillof en La Matanza, pero luego participará de la movilización a San José 1111.

Por el lado de los sindicatos, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió adelantarse y realizó este viernes un acto en el Salón Felipe Vallese. Allí reclamó la unidad del peronismo y planteó la necesidad de construir un proyecto político alternativo al gobierno de Javier Milei.

Jorge Sola dijo que es necesario construir “un proyecto de país que tenga a los trabajadores en el centro de la escena” y Cristian Jerónimo planteó que “la sociedad está esperando otra respuesta de la dirigencia”.

Al acto asistieron dirigentes del peronismo como el ex presidente Eduardo Duhalde; el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y el intendente de La Plata, Julio Alak. También hubo algunos ministros de Kicillof, quien envió un mensaje de adhesión.

LPO