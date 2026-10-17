Grabois cerró con Kicillof y empieza a trabajar en su candidatura presidencial

El diputado y líder de Patria Grande conversó con Cristina Kirchner su decisión. Buscará acercar al gobernador una agenda vinculada a los barrios populares.

Juan Grabois decidió comenzar a trabajar de lleno en la candidatura presidencial de Axel Kicillof. El diputado considera que sin la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata, la mejor opción para derrotar a Javier Milei es el gobernador bonaerense.

Grabois conversó con Cristina su decisión, antes de formalizar el acercamiento en una recorrida por el barrio La Cava de San Isidro. Desde Patria Grande explicaron a LPO que le anticipó todos los movimientos a la ex presidenta y que ella compartió la visión del dirigente.

“Es una definición política del espacio. Si Cristina no puede jugar, que es el escenario más probable, para nosotros el candidato lógico es Axel”, dicen desde el entorno de Grabois y explican que la decisión no es un posicionamiento dentro de la interna. “Esto no es contra Cristina, ni significa que somos parte del Movimiento Derecho al Futuro”, dicen. Sí reconocen en cambio que la estrategia se diferencias de la de La Cámpora que pondera a Cristina como la única candidata del peronismo.

Por caso, aseguran que el sábado algunos dirigentes de Patria Grande estarán en el acto del PJ bonaerense de La Matanza, pero Grabois irá a San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

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Grabois comenzará a acercarle a Kicillof una serie de propuestas vinculadas con los barrios populares, un tema que no fue eje de las políticas del gobierno provincial. Por eso esta semana caminaron por el interior de La Cava y visitaron al padre Lucas Schcolnik, un referente de una de las villas más icónicas del conurbano.

En San Isidro, Kicillof recorrió además la nueva base permanente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), acompañado por el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, y el intendente local, Ramón Lanús.

La nueva base de la UTOI permitirá que los agentes desplegados en ese distrito del norte del conurbano cuenten con instalaciones permanentes para trabajar en los barrios de La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano. La obra incluyó dormitorios, vestuarios, cocina, espacios de descanso y áreas destinadas a las tareas cotidianas de los efectivos.