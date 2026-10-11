La UCR de Entre Ríos despide con profundo pesar a Eduardo Solari

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical expresa su profundo dolor por el fallecimiento de Eduardo Solari, histórico dirigente radical, exdiputado provincial, exconcejal de Paraná y militante comprometido con los valores democráticos y republicanos.
La Unión Cívica Radical de Entre Ríos lamenta profundamente el fallecimiento de Eduardo Solari, un dirigente de extensa trayectoria política e institucional, cuya vida estuvo estrechamente vinculada a la militancia partidaria, la defensa de la democracia y el servicio público.
Desde sus primeros pasos en la política, durante la década de 1970, Solari abrazó los ideales de la Junta Coordinadora Nacional y, posteriormente, acompañó el proceso de Renovación y Cambio encabezado por Raúl Alfonsín, participando activamente de una generación de radicales que contribuyó a la recuperación y consolidación de la democracia argentina.
A lo largo de su trayectoria ocupó importantes responsabilidades institucionales. Fue diputado provincial en dos oportunidades, concejal de la ciudad de Paraná y funcionario municipal en distintas gestiones, desempeñándose en áreas vinculadas a la acción social, la gestión comunitaria y los derechos humanos.
También asumió diversas responsabilidades de conducción partidaria, manteniendo hasta sus últimos días su pertenencia y compromiso con la Unión Cívica Radical.
Su trayectoria constituye parte de la historia del radicalismo entrerriano, marcada por la militancia, la participación política y la defensa de las instituciones democráticas.
Desde el Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos despedimos con respeto y profundo pesar a Eduardo Solari, reconocemos su aporte a la vida partidaria e institucional y acompañamos a su familia, amigos y correligionarios en este momento de dolor.
Su recuerdo permanecerá ligado a la historia de nuestro partido y a las generaciones de radicales que hicieron de la política una vocación de servicio.
Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos
MARCOS ALMADA: UNA TRAGEDIA QUE NOS PARTE EL ALMA Y UNA PROVINCIA QUE DEBE REACCIONAR
Concordia llora la muerte de Marcos Almada, el joven de 23 años que era buscado desde el lunes y fue encontrado sin vida en el Parque San Carlos.
Detrás de esta noticia hay una familia destrozada, sueños que quedaron pendientes y una comunidad golpeada por una pérdida que duele profundamente.
Pero hay una pregunta que no podemos seguir postergando: ¿qué estamos haciendo como sociedad para prevenir tanto sufrimiento?
Entre Ríos enfrenta cifras alarmantes de suicidios. No alcanza con expresar condolencias, publicar estadísticas y continuar como si nada hubiera pasado. Necesitamos prevención real, profesionales, atención accesible, acompañamiento y un Estado que actúe antes de que sea demasiado tarde.
Desde Análisis Litoral reclamamos la convocatoria urgente de un foro provincial que reúna a autoridades, especialistas, universidades, hospitales, instituciones educativas y organizaciones sociales para estudiar experiencias internacionales, fortalecer las áreas de salud mental y construir respuestas concretas.
No se trata de buscar culpables sin pruebas ni de especular sobre la muerte de Marcos. Las circunstancias deberán ser esclarecidas por la Justicia. Se trata de reconocer que la prevención del suicidio es una responsabilidad colectiva que no admite indiferencia.
Que el dolor no se convierta en costumbre. Que las estadísticas no oculten a las personas. Que pedir ayuda encuentre siempre una puerta abierta.
Hoy lloramos a Marcos. Y mañana tenemos la obligación de hacer algo más que lamentar otra tragedia.
¿Cuántas señales más necesita Entre Ríos para convertir esta emergencia en una verdadera prioridad?
Por Alejandro Monzón, para Análisis Litoral.
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🔥 Kicillof apuntó contra Milei por las obras públicas paralizadas
El gobernador bonaerense volvió a cuestionar al Gobierno nacional por la situación de las obras públicas y lanzó un fuerte reclamo: “¡Devolvé la guita!”. Además, aseguró que hay obras frenadas desde hace años y responsabilizó a Milei por la situación. 🏗️🇦🇷
El cruce reaviva la discusión sobre la obra pública, los fondos nacionales y las responsabilidades de cada gobierno. ¿Quién tiene razón? ¿Qué opinás de esta pelea política? 👇
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EL SUEÑO DE LOS PIBES PARA VER A COLAPINTO 🙌
Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino se preparan para viajar desde Esperanza hasta Brasil en un viejo Renault restaurado por ellos mismos 🚗
La idea nació casi como una broma durante un asado entre amigos, pero terminó convirtiéndose en un proyecto que los llevará por ruta hasta el circuito de Interlagos para ver correr a Franco Colapinto 📍
La intención es partir el lunes previo a la carrera y completar el trayecto de 2200 kilometros entre Esperanza y San Pablo aproximadamente en tres días, aunque saben que el comportamiento de un vehículo de estas características puede modificar cualquier planificación 🗺️
El objetivo será realizar 700 kilómetros por día y evitar conducir de noche. Además, llevan elementos para acampar y cocinar para que el viaje sea una experiencia inolvidable 🧑🍳
La bautizaron como la Alpine A527, y está ploteada con los colores del auto de Colapinto y con las banderas argentina y brasileña 🇦🇷-🇧🇷
El anhelo de este grupo es que Franco Colapinto les envíe un saludo y las esperanzas radican en que el papá de Franco, Aníbal, ya está al tanto de la movida de estos tres amigos santafesinos 👋