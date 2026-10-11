Juan Sansó: “El hospital Felipe Heras volvió a tener un rol fundamental en la salud pública de Concordia”

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El director del nosocomio destacó la ampliación de prestaciones, el regreso de los turnos espontáneos y las mejoras en internación y salud mental. En una entrevista con Radio Rivadavia Concordia, explicó cómo trabajan de manera articulada con el Hospital Masvernat para responder al aumento de la demanda sanitaria. Además, reveló que en una sola semana internaron a 31 pacientes de PAMI y adelantó que buscan sumar médicos a la guardia durante los fines de semana.

El Hospital Felipe Heras recuperó protagonismo en el sistema de salud pública de Concordia y busca consolidarse como un respaldo fundamental para descomprimir la creciente demanda que recibe el Hospital Delicia Concepción Masvernat. Así lo afirmó su director, Juan Ramón Sansó de la Madrid, durante una entrevista en el programa Punto de Inflexión, de Radio Rivadavia Concordia, donde repasó las medidas implementadas durante su gestión y los proyectos para mejorar la atención de los pacientes.

A pocos días de cumplirse el primer aniversario de su gestión, el próximo 27 de octubre, Sansó destacó que el objetivo central fue optimizar los recursos disponibles, ampliar las prestaciones y recuperar modalidades de atención que permitan a los vecinos resolver sus consultas sin tener que regresar varias veces al hospital.

“Desde que iniciamos esta gestión teníamos la necesidad y la idea de empezar a optimizar todos los recursos que tenemos para la comunidad”, sostuvo.

El director remarcó que el trabajo se concentra en los consultorios externos, la guardia, las salas de internación y el área de salud mental, con mejoras que, según explicó, se realizan de manera progresiva y de acuerdo con las posibilidades presupuestarias.

El Felipe Heras, un respaldo ante la creciente demanda del Masvernat

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la necesidad de fortalecer el papel del Hospital Felipe Heras frente al incremento de pacientes que recurren a la salud pública.

Sansó explicó que la demanda aumentó por distintos factores, entre ellos las dificultades para acceder a prestaciones mediante obras sociales y prepagas, los coseguros y las restricciones que afectan a algunos servicios. A esa situación se sumó el impacto de la atención de afiliados de PAMI en los hospitales públicos.

Como dato concreto, reveló que durante la última semana el Felipe Heras internó a 31 pacientes de PAMI y que, en el transcurso de un mes, contabilizó alrededor de 400 consultas de afiliados de esa obra social en los consultorios externos.

El funcionario aclaró que el hospital no establece diferencias en la atención según la cobertura médica de las personas que concurren.

“Nosotros no diferenciamos: el que va al hospital, va. Por más que sea de PAMI, OSDE o lo que sea”, afirmó.

En ese marco, destacó la relación de trabajo con las autoridades del Hospital Masvernat y aseguró que existe una articulación permanente para determinar qué prestaciones corresponden a cada institución y cómo responder a las necesidades de los pacientes.

El Felipe Heras cuenta con una complejidad menor y no dispone de quirófano, pero ofrece una amplia variedad de especialidades y servicios que permiten absorber parte de la demanda ambulatoria y de internación.

Turnos espontáneos: buscan que el paciente resuelva su atención en una sola visita

Entre las medidas que Sansó destacó aparece la recuperación del sistema de turnos espontáneos, una modalidad que permite concurrir al hospital, anotarse dentro de un cupo diario y recibir atención sin tener que gestionar un turno para otro día.

El director explicó que el mecanismo volvió a implementarse recientemente y que busca reducir los traslados, las esperas y los gastos que afrontan los vecinos cuando deben regresar varias veces para completar una consulta.

Como ejemplo, señaló que los pacientes pueden acceder a la consulta médica y, a partir de la indicación profesional, gestionar los turnos para análisis, diagnóstico por imágenes, kinesiología, odontología u otras especialidades.

“Ya se van atendidos y con el medicamento o con el tratamiento”, explicó al describir el objetivo de esta modalidad.

El sistema contempla cupos diarios. En el caso de Pediatría, Sansó indicó que se reciben pacientes desde las primeras horas de la mañana para organizar las consultas previstas.

La medida apunta a facilitar el acceso a la atención, especialmente para quienes tienen dificultades para trasladarse reiteradamente hasta el establecimiento.

Más horarios para salud mental y mejoras en las salas de internación

El director también enumeró distintas intervenciones realizadas durante su gestión para mejorar las condiciones de atención.

En el área de salud mental, señaló que se extendió el horario de atención hasta las 17, cuando anteriormente finalizaba a las 13.

Además, se instalaron equipos de aire acondicionado en las salas de internación, se incorporaron televisores y se realizaron mejoras en los sectores de Clínica Médica y Neumonología.

A esas medidas se sumará la incorporación de camas eléctricas que fueron donadas por el Sanatorio Adventista de Puiggari, una contribución que Sansó valoró especialmente por las prestaciones que estos equipos pueden brindar a los pacientes internados.

El director explicó que las camas se encuentran usadas, pero en buen estado y con controles previos de funcionamiento.

También mencionó cambios en la atención de la farmacia hospitalaria, cuyo horario se extendió para evitar que las personas deban regresar al día siguiente para retirar medicamentos o completar trámites.

“Siempre pensando en el paciente, que somos todos”, resumió.

El hospital trabaja con historia clínica digital y suma equipamiento informático

Otro de los puntos destacados fue la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar la organización y el seguimiento de los pacientes.

Sansó indicó que el Felipe Heras cuenta con historia clínica digital y dos plataformas informáticas que permiten registrar las prestaciones y disponer de información estadística para planificar las necesidades del establecimiento.

Explicó que esos registros son importantes para fundamentar los pedidos de insumos ante el Ministerio de Salud y detectar incrementos en determinadas consultas o tratamientos.

También permiten controlar la entrega de medicamentos, verificar cuándo fueron retirados y evitar dispensaciones que no correspondan de acuerdo con las indicaciones y los registros existentes.

El director señaló que ya se adquirieron diez computadoras y que se encuentra en marcha el proceso para incorporar otros veinte equipos.

A su vez, informó que se realizaron gestiones con la Cooperativa Eléctrica para mejorar la conectividad del hospital, luego de detectar problemas que dificultaban el uso de las plataformas digitales.

La apuesta, según explicó, es fortalecer el registro de la actividad sanitaria y contar con información confiable para administrar los recursos disponibles.

Quieren sumar un médico a la guardia durante los fines de semana

En relación con las emergencias, Sansó explicó que la guardia del Felipe Heras funciona con dos médicos y que están trabajando para incorporar un profesional adicional durante los fines de semana, cuando se registra un mayor movimiento de pacientes.

El director señaló que, en ocasiones, el médico de guardia debe asistir situaciones que requieren intervención dentro de las salas de internación, lo que puede dejar a un solo profesional atendiendo el ingreso de nuevas consultas.

Por ese motivo, buscan reforzar la cobertura para mejorar la respuesta frente a la demanda.

Sansó también hizo hincapié en la importancia del triaje, el procedimiento mediante el cual el personal de enfermería evalúa la gravedad de cada caso y determina la prioridad de atención.

Explicó que las demoras en una guardia no siempre reflejan falta de actividad, ya que pueden existir emergencias que requieren atención inmediata y concentran los esfuerzos del equipo sanitario.

En ese sentido, remarcó que los pacientes deben concurrir al establecimiento de salud más cercano ante una urgencia, donde el equipo médico evaluará la situación y determinará los pasos a seguir.

Un edificio de 145 años y un proyecto para ampliar la capacidad

El Felipe Heras también enfrenta el desafío de mejorar su infraestructura. Sansó recordó que el edificio tiene aproximadamente 145 años y que, pese a su sólida estructura, necesita inversiones para recuperar y ampliar espacios.

En particular, mencionó el ala este, correspondiente al sector de maternidad y conocido como Fidela María Goretti, que podría albergar unas 80 camas si se concreta una intervención de recuperación y acondicionamiento.

El director aclaró que esa posibilidad requiere una inversión importante y que no se trata de una ampliación que pueda concretarse de manera inmediata.

En paralelo, destacó el acompañamiento recibido de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) y las mejoras que se realizan con recursos propios.

También valoró el trabajo de la cooperadora hospitalaria, que participó en las gestiones para conseguir las camas eléctricas y continúa buscando aportes para otras necesidades del establecimiento.

26 especialidades y una atención que busca ampliar su alcance

Al explicar qué servicios ofrece el Felipe Heras, Sansó detalló que el hospital cuenta con 26 especialidades, entre ellas Clínica Médica, Pediatría, Traumatología, Dermatología, Cardiología, Endocrinología, Diabetología, Nefrología, Otorrinolaringología, Neumonología y cuidados paliativos, además de Odontología y Oftalmología.

En el área odontológica, destacó que trabajan nueve profesionales de lunes a viernes, con una capacidad programada de 12 pacientes por odontólogo, además de las urgencias que se presentan.

El funcionario aclaró que, aunque el establecimiento cuenta con profesionales de distintas áreas, no todas las prestaciones implican la realización de procedimientos quirúrgicos, ya que el hospital no dispone de quirófano.

La distribución de los servicios y la articulación con el Masvernat resultan centrales para orientar a los pacientes hacia el lugar adecuado según la complejidad de cada situación.

“Le ponemos muchas horas”: el balance del primer año de gestión

Al realizar un balance de su gestión, Sansó aseguró que el equipo trabaja con planificación, estadísticas y proyecciones para decidir las mejoras que pueden concretarse con los recursos existentes.

El director insistió en que la prioridad es fortalecer la atención, mejorar las condiciones de internación y ampliar las posibilidades de acceso de los vecinos.

“Creemos que vamos por lo correcto, le ponemos muchas horas y cada cosa que hacemos la hacemos con estadística, con proyección, visualizando todo lo que estamos modernizando, estamos agregando cosas”, expresó.

Con la mirada puesta en el próximo aniversario de su gestión, el responsable del Felipe Heras planteó el desafío de sostener las mejoras y avanzar en nuevas inversiones para que el establecimiento continúe cumpliendo un papel relevante dentro de la salud pública de Concordia.

En un escenario de creciente demanda sanitaria, la recuperación de prestaciones, la ampliación de horarios, la incorporación de equipamiento y el trabajo coordinado con el Hospital Masvernat aparecen como los principales ejes de una estrategia que busca dar respuestas a una mayor cantidad de pacientes.

Fuente: programa Punto de Inflexión de radio Rivadavia Concordia

Redaccion de 7Paginas