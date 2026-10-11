Falleció Eduardo Solari, histórico dirigente radical y dos veces diputado

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Este sábado falleció Eduardo Solari, una figura emblemática de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la política paranaense. Con una extensa trayectoria en la función pública y partidaria, deja una huella en el radicalismo provincial.

Su militancia activa comenzó a forjarse en la década de 1970, abrazando los ideales de la Junta Coordinadora Nacional. Con el histórico retorno de la democracia en los ‘80, se sumó a Renovación y Cambio, el espacio liderado por Raúl Alfonsín, convirtiéndose desde entonces en un incansable defensor de las instituciones, la República y los valores democráticos.

A lo largo de su carrera política, se desempeñó en dos oportunidades como diputado provincial, banca desde la cual impulsó múltiples iniciativas legislativas. Asimismo, ocupó el cargo de concejal en Paraná y contó con una destacada labor en la administración local: fue funcionario del área de Acción Social durante la primera gestión de Sergio Varisco al frente de la Intendencia (1999-2003) y, posteriormente, durante el segundo mandato de Varisco, estuvo al frente de las secretarías de Gestión Comunitaria y de Derechos Humanos.

Más allá de sus responsabilidades institucionales, ejerció diversos roles de conducción dentro de la orgánica de la UCR, consolidándose como un referente de consulta permanente para dirigentes y militantes del espacio.

Su partida deja un profundo vacío en el radicalismo entrerriano y en el escenario político regional. Solari será recordado por correligionarios, rivales políticos y vecinos por igual como un dirigente de convicciones firmes, vocación de diálogo y un compromiso inquebrantable con los valores republicanos que abrazó desde su juventud.

Sus restos serán velados este sábado en Sasfer (Urquiza 431, Paraná) en el horario de 17 a 21 y el sepelio tendrá lugar este domingo en Solar del Río a las 10 de la mañana.