El río Uruguay no da tregua: siete familias evacuadas en Concordia y alerta por niveles críticos en varias ciudades

La creciente del río Uruguay mantiene en vilo a las localidades ribereñas de Argentina y Uruguay. El último informe de la CARU, difundido este sábado 10 de octubre, advierte que el nivel continuará subiendo y que algunas ciudades podrían acercarse peligrosamente a las cotas de evacuación. Las lluvias previstas en la cuenca serán determinantes para establecer hasta dónde llegará el agua.
La creciente del río Uruguay dejó de ser solamente una advertencia meteorológica para convertirse en una emergencia concreta en distintos sectores de la región. En Concordia, siete familias debieron ser evacuadas preventivamente y 22 personas, entre ellas 10 menores, recibieron asistencia. Cuatro familias fueron alojadas en el centro de evacuados del predio de la ex Bagley, mientras que las restantes se trasladaron a viviendas de familiares. El municipio mantiene habilitada la línea 105 para solicitar ayuda.
El último comunicado de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), elaborado a partir de información de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, confirmó que el río continuará creciendo aguas abajo de la represa. Para este domingo 11 de octubre, hasta las 15, se prevé que las alturas máximas frente a los puertos de Concordia y Salto no superen los 11,90 y 12,20 metros, respectivamente. El caudal medio diario evacuado se ubicaría entre 18.000 y 19.000 metros cúbicos por segundo, con los vertederos abiertos.
El dato que genera mayor preocupación es que el escenario podría complicarse en las localidades ubicadas aguas abajo. Según el informe oficial del 10 de octubre, Colón podría alcanzar los 7,70 metros, frente a un nivel de alerta de 7,10 y una cota de evacuación de 7,90 metros. En otras palabras, la proyección dejaría al río apenas 20 centímetros por debajo del umbral de evacuación.
En Concepción del Uruguay, la altura estimada es de 6,15 metros, por encima del nivel de alerta de 5,30 y a solo 15 centímetros de la cota de evacuación, fijada en 6,30 metros. El panorama también es delicado en la desembocadura del Gualeguaychú, donde la CARU proyecta 3,20 metros, por encima de la cota de evacuación de 3,10 metros. Esta previsión depende, entre otros factores, de las condiciones del Río de la Plata y de los caudales que descargue Salto Grande.
Del lado uruguayo, Paysandú podría alcanzar los 6,75 metros, por encima de su nivel de alerta de 4,39 metros y cerca de la cota de evacuación de 6,89 metros. En Fray Bentos, en cambio, la estimación de 3,20 metros se mantiene por debajo del nivel de alerta, establecido en 3,90 metros.
Las lluvias, el factor que puede cambiarlo todo
La CARU advirtió que se esperan precipitaciones durante este sábado y una semana con lluvias persistentes en distintos sectores de la cuenca. Su intensidad y distribución serán decisivas para determinar la magnitud final de la crecida.
La situación exige seguimiento permanente. Las previsiones hidrológicas no significan que todas las ciudades vayan a alcanzar necesariamente esos niveles, pero muestran que varias localidades tienen márgenes cada vez más reducidos antes de llegar a las cotas críticas.
En Concordia, las autoridades continúan monitoreando la evolución del río y la situación de las familias que viven en sectores vulnerables. Se recomienda respetar las indicaciones de los organismos de emergencia, evitar las zonas inundadas y consultar los comunicados oficiales de Salto Grande, la Municipalidad y Defensa Civil.
El río sigue subiendo y la pregunta que preocupa a toda la región es hasta dónde llegará. La respuesta dependerá, en buena medida, de lo que ocurra con las lluvias durante los próximos días.
MARCOS ALMADA: UNA TRAGEDIA QUE NOS PARTE EL ALMA Y UNA PROVINCIA QUE DEBE REACCIONAR
Concordia llora la muerte de Marcos Almada, el joven de 23 años que era buscado desde el lunes y fue encontrado sin vida en el Parque San Carlos.
Detrás de esta noticia hay una familia destrozada, sueños que quedaron pendientes y una comunidad golpeada por una pérdida que duele profundamente.
Pero hay una pregunta que no podemos seguir postergando: ¿qué estamos haciendo como sociedad para prevenir tanto sufrimiento?
Entre Ríos enfrenta cifras alarmantes de suicidios. No alcanza con expresar condolencias, publicar estadísticas y continuar como si nada hubiera pasado. Necesitamos prevención real, profesionales, atención accesible, acompañamiento y un Estado que actúe antes de que sea demasiado tarde.
Desde Análisis Litoral reclamamos la convocatoria urgente de un foro provincial que reúna a autoridades, especialistas, universidades, hospitales, instituciones educativas y organizaciones sociales para estudiar experiencias internacionales, fortalecer las áreas de salud mental y construir respuestas concretas.
No se trata de buscar culpables sin pruebas ni de especular sobre la muerte de Marcos. Las circunstancias deberán ser esclarecidas por la Justicia. Se trata de reconocer que la prevención del suicidio es una responsabilidad colectiva que no admite indiferencia.
Que el dolor no se convierta en costumbre. Que las estadísticas no oculten a las personas. Que pedir ayuda encuentre siempre una puerta abierta.
Hoy lloramos a Marcos. Y mañana tenemos la obligación de hacer algo más que lamentar otra tragedia.
¿Cuántas señales más necesita Entre Ríos para convertir esta emergencia en una verdadera prioridad?
Por Alejandro Monzón, para Análisis Litoral.
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🔥 Kicillof apuntó contra Milei por las obras públicas paralizadas
El gobernador bonaerense volvió a cuestionar al Gobierno nacional por la situación de las obras públicas y lanzó un fuerte reclamo: “¡Devolvé la guita!”. Además, aseguró que hay obras frenadas desde hace años y responsabilizó a Milei por la situación. 🏗️🇦🇷
El cruce reaviva la discusión sobre la obra pública, los fondos nacionales y las responsabilidades de cada gobierno. ¿Quién tiene razón? ¿Qué opinás de esta pelea política? 👇
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EL SUEÑO DE LOS PIBES PARA VER A COLAPINTO 🙌
Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino se preparan para viajar desde Esperanza hasta Brasil en un viejo Renault restaurado por ellos mismos 🚗
La idea nació casi como una broma durante un asado entre amigos, pero terminó convirtiéndose en un proyecto que los llevará por ruta hasta el circuito de Interlagos para ver correr a Franco Colapinto 📍
La intención es partir el lunes previo a la carrera y completar el trayecto de 2200 kilometros entre Esperanza y San Pablo aproximadamente en tres días, aunque saben que el comportamiento de un vehículo de estas características puede modificar cualquier planificación 🗺️
El objetivo será realizar 700 kilómetros por día y evitar conducir de noche. Además, llevan elementos para acampar y cocinar para que el viaje sea una experiencia inolvidable 🧑🍳
La bautizaron como la Alpine A527, y está ploteada con los colores del auto de Colapinto y con las banderas argentina y brasileña 🇦🇷-🇧🇷
El anhelo de este grupo es que Franco Colapinto les envíe un saludo y las esperanzas radican en que el papá de Franco, Aníbal, ya está al tanto de la movida de estos tres amigos santafesinos 👋