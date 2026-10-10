El río Uruguay no da tregua: siete familias evacuadas en Concordia y alerta por niveles críticos en varias ciudades

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La creciente del río Uruguay mantiene en vilo a las localidades ribereñas de Argentina y Uruguay. El último informe de la CARU, difundido este sábado 10 de octubre, advierte que el nivel continuará subiendo y que algunas ciudades podrían acercarse peligrosamente a las cotas de evacuación. Las lluvias previstas en la cuenca serán determinantes para establecer hasta dónde llegará el agua.

La creciente del río Uruguay dejó de ser solamente una advertencia meteorológica para convertirse en una emergencia concreta en distintos sectores de la región. En Concordia, siete familias debieron ser evacuadas preventivamente y 22 personas, entre ellas 10 menores, recibieron asistencia. Cuatro familias fueron alojadas en el centro de evacuados del predio de la ex Bagley, mientras que las restantes se trasladaron a viviendas de familiares. El municipio mantiene habilitada la línea 105 para solicitar ayuda.

El último comunicado de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), elaborado a partir de información de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, confirmó que el río continuará creciendo aguas abajo de la represa. Para este domingo 11 de octubre, hasta las 15, se prevé que las alturas máximas frente a los puertos de Concordia y Salto no superen los 11,90 y 12,20 metros, respectivamente. El caudal medio diario evacuado se ubicaría entre 18.000 y 19.000 metros cúbicos por segundo, con los vertederos abiertos.

El dato que genera mayor preocupación es que el escenario podría complicarse en las localidades ubicadas aguas abajo. Según el informe oficial del 10 de octubre, Colón podría alcanzar los 7,70 metros, frente a un nivel de alerta de 7,10 y una cota de evacuación de 7,90 metros. En otras palabras, la proyección dejaría al río apenas 20 centímetros por debajo del umbral de evacuación.

En Concepción del Uruguay, la altura estimada es de 6,15 metros, por encima del nivel de alerta de 5,30 y a solo 15 centímetros de la cota de evacuación, fijada en 6,30 metros. El panorama también es delicado en la desembocadura del Gualeguaychú, donde la CARU proyecta 3,20 metros, por encima de la cota de evacuación de 3,10 metros. Esta previsión depende, entre otros factores, de las condiciones del Río de la Plata y de los caudales que descargue Salto Grande.

Del lado uruguayo, Paysandú podría alcanzar los 6,75 metros, por encima de su nivel de alerta de 4,39 metros y cerca de la cota de evacuación de 6,89 metros. En Fray Bentos, en cambio, la estimación de 3,20 metros se mantiene por debajo del nivel de alerta, establecido en 3,90 metros.

Las lluvias, el factor que puede cambiarlo todo

La CARU advirtió que se esperan precipitaciones durante este sábado y una semana con lluvias persistentes en distintos sectores de la cuenca. Su intensidad y distribución serán decisivas para determinar la magnitud final de la crecida.

La situación exige seguimiento permanente. Las previsiones hidrológicas no significan que todas las ciudades vayan a alcanzar necesariamente esos niveles, pero muestran que varias localidades tienen márgenes cada vez más reducidos antes de llegar a las cotas críticas.

En Concordia, las autoridades continúan monitoreando la evolución del río y la situación de las familias que viven en sectores vulnerables. Se recomienda respetar las indicaciones de los organismos de emergencia, evitar las zonas inundadas y consultar los comunicados oficiales de Salto Grande, la Municipalidad y Defensa Civil.

El río sigue subiendo y la pregunta que preocupa a toda la región es hasta dónde llegará. La respuesta dependerá, en buena medida, de lo que ocurra con las lluvias durante los próximos días.

ANALISIS LITORAL