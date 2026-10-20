Entre Ríos se prepara para un jueves con granizo y ráfagas de 90 km/h: las zonas en la mira

El Servicio Meteorológico Nacional puso en alerta a doce departamentos de Entre Ríos por tormentas con granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. La advertencia rige para una jornada de esta semana y hay zonas de la provincia que quedarían justo en el centro del temporal: mirá si tu departamento está en la lista.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanzará a doce departamentos de Entre Ríos el próximo jueves 22 de octubre, según el reporte difundido este martes por el organismo.

El aviso anticipa precipitaciones de variada intensidad, actividad eléctrica frecuente, posibilidad de granizo y ráfagas que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora, de acuerdo con lo informado por el SMN.

Qué departamentos entran en la advertencia

La cobertura de la alerta abarca Paraná, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria, Gualeguay, Federación, Federal, Feliciano, Concordia y San Salvador, según detalló el organismo nacional.

En esas jurisdicciones podrían darse los fenómenos más intensos, sobre todo cuando las tormentas alcancen su pico de desarrollo.

Los números que anticipa el SMN

El informe oficial estima acumulados de lluvia de entre 40 y 80 milímetros, aunque aclara que esos valores podrían superarse en sectores puntuales. También advierte por la caída de granizo y por ráfagas que rondarían los 90 km/h.

En su reporte, el SMN precisó: “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual”.

La calificación amarilla implica la posibilidad de fenómenos capaces de generar daños y de interrumpir momentáneamente las actividades habituales, por lo que el organismo recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico, especialmente en las localidades incluidas en el área de cobertura.

Cuándo llegarían las lluvias

Según la información difundida este martes, las tormentas empezarían durante la mañana del jueves 22 de octubre y podrían extenderse hasta la noche en los departamentos alcanzados.

La distribución de las precipitaciones sería despareja: algunas localidades podrían registrar acumulados por encima de los previstos para el conjunto de la región.

Frente a ese escenario, las recomendaciones apuntan a evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y no circular por calles anegadas. También conviene mantenerse lejos de árboles, postes y estructuras que puedan verse afectadas por las ráfagas.

No es solo Entre Ríos: otras doce provincias en alerta

El sistema de inestabilidad no se limitaría a la provincia. De acuerdo con el reporte meteorológico, otras doce provincias argentinas presentarían sectores bajo alerta por tormentas en el mismo período.

La lista incluye Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro. En varios casos, las advertencias abarcan solo determinadas regiones y no la totalidad del territorio provincial.

SociedadRío Negro

La amplitud de las alertas refleja condiciones atmosféricas propicias para el desarrollo de tormentas en distintas zonas del país, aunque la intensidad y el horario de llegada de los fenómenos podrían variar en cada región.